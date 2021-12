La corrupción se denuncia no se tolera

Se han desatado más escándalos con diversos funcionarios que no deben seguir en este Proyecto de Nación. Los fenómenos políticos, sociales y económicos están arrojando lo siguiente.

En la parte política, tenemos a muchos legisladores que lejos de crear y poner en marcha iniciativas que ayuden a México a potencializar sus recursos con transparencia, siguen inmersos en un universo que sólo nos provoca mayor dependencia. Las sesiones son un talk show –peor que un circo– con discusiones, dimes, diretes y falacias, que no arrojan ningún resultado. De qué sirven tantos kilos de papel y gasto del Congreso de la Unión si hoy los mexicanos no podemos emerger con una visión que nos equilibre hacia un futuro mejor. Las curules solo sirven para perder miserablemente el tiempo. En este sentido, las exigencias no se han hecho esperar y han surgido ciertos movimientos sociales, los cuales son aprovechados por partidos derechistas que sacan raja política de esto debido a la necesidad de los ciudadanos de a pie, que buscan una solución a sus problemas.

Como parte de esta simbiosis de fenómenos, la economía mexicana está tratando de salir a flote del estancamiento, sin embargo, la recaudación de impuestos se ha convertido en un tema feudal, ya que el SAT determina mediante una atribución, a quien le puede disminuir total o parcialmente sus cuotas. Tal es el caso del senador Guadiana al que NO le fueron cobrados 2.6 millones de pesos en multas. Otro ejemplo es el grupo Argos, que también recibió esa gracia. Mientras, la cacería de brujas sigue persiguiendo a los demás contribuyentes. Lamentablemente durante el período de la pandemia, muchas pequeñas y medianas empresas quebraron, se perdieron empleos, vidas, bienes. Se nos vino encima un aumento de la canasta básica, la gasolina, el transporte, aparatos electrónicos, etc., así como diversos insumos que se utilizan para la construcción.

Aunado a este escenario, necesitamos el cambio, pero éste no llegará mientras sigan los escándalos de funcionarios públicos como la reciente renuncia de un delegado de Fonatur, quien presuntamente recibía ganancias en una cuenta particular. No es posible que Rogelio Jiménez Pons no supiera de tales acontecimientos, porque si sucedió a sus espaldas, es una fehaciente traición y un tema de corrupción que la función pública debe atender.

No es casualidad la reciente asignación del tramo 5 Norte a SEDENA del Tren Maya. De nada sirve que el ejecutivo dé instrucciones y NO se cumplan. México requiere que este tipo de funcionarios que no ayudan al Proyecto de Nación estén fuera. Otro caso que salió a la luz recientemente es el de familiares de Sánchez Cordero, quienes se encuentran en puestos de alto nivel, situación que la deja mal parada, ya que fue una orden el que no habría nepotismo o influyentismo en esta administración.

Ahora bien, ¿cómo se pueden resolver todos los problemas globales que están afectando a la mayoría de los mexicanos? Necesitamos denunciar para que todos aquellos que no actúen con transparencia en esta transformación, sean destituidos. Quien no pueda, quien no quiera cambiar el viejo régimen debe irse. Hoy tenemos la oportunidad histórica para hacer que el aparato gubernamental cambie, pero necesitamos que todos pongamos nuestro granito de arena, para que pueda funcionar.

Por último, como siempre lo he declarado, en un país democrático los militares no tendrían que hacer funciones de seguridad pública, pero queda claro que ante el fracaso de la seguridad en todo el país, ante el desmantelamiento de las policías de los tres niveles de gobierno, ante el compadrazgo y el interés de tener instituciones débiles que no puedan con el crimen organizado, se ha optado por utilizar ahora sí con un marco jurídico, aun cuando existe una controversia constitucional que el pleno de la Suprema Corte debe resolver, el hecho de que las Fuerza Permanente del Ejército, Fuerza Aérea y Marina participen activamente en funciones directas de coadyuvancia en la seguridad pública. De lo contrario, en estos momentos, los grupos criminales se apoderarían de las corporaciones policiacas de casi todo el país. La realidad es que los municipios (salvo honrosas excepciones) están quebrados y no invierten en sus policías municipales, mismo fenómeno que ocurre con muchas policías estatales.

Esta descomposición tiene poco más de treinta años. La capacidad de las instituciones policiales ha ido mermando por así convenir a los intereses políticos de algunos, creando el escenario que hoy vivimos. Dejémonos de hacer tontos. Los gobernadores y presidentes municipales no invierten en academias, mejores sueldos, armamento, equipos y sistemas de seguridad porque no les conviene. Cuando ha sucedido hemos visto lamentablemente que solo sirvió para que algunos políticos y empresarios hicieran grandes negocios; solo sirvió para endeudar a los estados y municipios. De nada más sirvieron tales inversiones, por lo que se recurre nuevamente a solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas, listas siempre a proteger al pueblo de México. Pero recordemos que gracias a la famosa guerra de un ex presidente, que sacó a los militares a las calles sin estrategia, sin marco jurídico ni idea de qué hacer ni cómo hacerlo, hubo miles de ciudadanos muertos, a quienes se les llamó simplemente daños colaterales. Al día de hoy existen 233 casos de personal militar que está ilegal e injustamente en proceso o sentenciado por la torpeza de quien era su comandante supremo, y ´haiga sido como haiga sido´, esa torpeza la seguimos pagando hasta el día de hoy.

