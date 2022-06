La corrupción desbordada

Una de las grandes premisas bajo las cuales López Obrador logró el voto popular en 2018 fue combatir la corrupción. El México de 2018 estaba realmente cansado de los escándalos que de la "Casa Blanca" a la "Estafa Maestra" marcaron el sexenio de Peña Nieto, y por eso en la narrativa de la elección presidencial se impuso la causa de combatir la corrupción. Desde lo más frívolo como "vender el avión que no tenía ni Obama" y hasta lo más difuso como "la casa se barre de arriba para abajo" López Obrador acusó de corruptos a todos y se propuso como la opción de honestidad, sin embargo, el remedio resultó peor que la enfermedad porque ahora vivimos en el México más corrupto de la historia y cada vez estamos peor:

· Para empezar el escándalo de la casa del hijo del presidente acabó con todo su discurso... en una escena francamente patética hasta se puso a llorar al defenderlo, pero ahí están las pruebas... y no sólo del hijo, también los videos de los hermanos recibiendo dinero, de los primos con contratos y una larga lista de corruptos vinculados directamente a López Obrador.

· El 63% de los mexicanos ve corrupto al gobierno de López Obrador, 12% más que en 2018 que llegó al poder. En el índice de Estado de derecho estamos en lugar 40 de 43 países evaluados, en la confianza en la policía estamos en lugar 43 de 43 países.

· Según Mexicanos Unidos Contra la Corrupción y la Impunidad el 80.6% de los contratos del gobierno en 2021 fueron por adjudicación directa... esto quiere decir que no se hicieron licitación y que básicamente se los dieron a amigos... cada día de 2021 se entregaron 45 contratos por licitación pública y 308 por adjudicación directa.

· El 96% de los contratos que tuvieron que ver con covid fueron por adjudicación y 91.5% de los contratos de medicamentos e insumos médicos en general también. Cabe resaltar que bajo la bandera del "combate a la corrupción" desecharon a los proveedores de medicamentos del sistema salud, ahora no hay mucha más corrupción que antes y ni siquiera hay medicamentos... no está de más recordar que el sujeto que les da los sobres con dinero a los hermanos del presidente era el encargado del tema...

· No se pueden olvidar también el caso de Manuel Bartlett que no sólo es un corrupto histórico (más de 40 años de escándalos comprobados), también es presuntamente el vínculo del gobierno con parte del crimen organizado... la acusación directa es que el crimen organizado por medio de Bartlett financió las campañas de López Obrador... si es cierto se entiende que lo siga defendiendo.

· También hemos oído las grabaciones de Gertz, están comprobadas las extorciones de Delfina Gómez que debería de estar en la cárcel, pero al parecer será la candidata de Morena a gobernar el Estado de México; los escándalos de Ana Guevara, Irma Eréndira Sandoval (que ya no está en el gobierno pero tampoco está en la cárcel), Alejandro Esquer y muchos más.

· Por otro lado... pues el avión ahí está costando y sin venderse, Los Pinos dejó de ser la residencia del presidente, pero la sustituyeron con un palacio, uno mucho más ostentoso, costoso e histórico que Los Pinos... en fin, todo fue mentira.

Hoy es notorio que el discurso de corrupción fue mentira, el aumento de la percepción de corrupción responde a que se habla mucho del tema, pero no se combate ni la del pasado ni la del presente. Seguimos esperando conocer a los "corruptos" por los que se canceló el aeropuerto de Texcoco, y ahora tenemos un nuevo aeropuerto que no resuelve problema alguno y que además... sí, parece que hay corrupción en su construcción. Seguimos esperando ver tras las rejas a los "corruptos neoliberales" del Peñanietismo, del Calderonismo y de todas las épocas... En lo personal si sólo evitaran la corrupción de hoy me conformaría, pero vivimos en el México más corrupto de la historia porque la están normalizando; hoy los sobornos son "contribuciones" y se les llama "gente buena y trabajadora" a los narcotraficantes con los que pactó López Obrador.

