La corona dorada

"Emma y las otras señoras del narco", el recién publicado libro de Anabel Hernández llega con una foto de Emma Coronel en la portada: una imagen de Emma con una corona, posando por su cumpleaños 31. Imposible no recordar la otra corona, la de sus 17 años, cuando fue nombrada "Reina del Café y la Guayaba" en Canelas, Durango. Se ve tan tímida con su vestido largo y dorado. Apenas sonríe en una foto. En otra encoge su cuerpo como si la cámara la acosara. ¿Se enamoró? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué esperaba de su futuro? ¿era libre de no enamorarse? En todo caso, ella, "la ingenua" que afirmaba ignorarlo todo de las actividades de su marido, participó fríamente en sus negocios. ?"Dice ese señor que si quieres bailar con él". Bailó con él en esa ocasión y por las razones que sean, no ha parado de hacerlo.

Me llama la atención cómo, una vez casada con Guzmán, Emma se dedicaría a convertirse en la antítesis de la mujer que era y que él había elegido. Por lo menos en el cuerpo. El cuerpo muy delgado fue trabajado y re-trabajado hasta alcanzar una cierta idea de "voluptuosidad": senos voluminosos, caderas muy anchas, labios gruesos, pestañas interminables. ¿Cuáles son las reglas específicas de la estética narco-machista? Al parecer hay un giro entre la "inocencia" de una novia adolescente y lo que se espera después de una esposa-trofeo. ¿Con qué sustituye una mujer su "inocencia perdida"? Así, como letra de tango. Con la exacerbación de las formas femeninas: una "bomba" en la que todo llame a la sexualidad. Con lograr alcanzar el estatus de "madre de sus hijes". ?"El narcotraficante diría que lo que lo conquistó de Emma no era solo su juventud, belleza e inexperiencia, sino las enchiladas que una vez cocinó para él, porque, al igual que las de la cocinera de Puente Grande, Yves Eréndira, se parecían a las que le hacía su madre". Pasada la "inocencia" y la edad adolescente: ¿qué vínculo tan resistente podrían ser las enchiladas?

Podemos imaginar un mundo de una rivalidad feroz entre mujeres, para mantener su lugar. Para ser "la elegida". La que pasa más tiempo con él. La que más gasta. Cuando Joaquín Guzmán fue detenido en 1993 "su esposa era Alejandrina Salazar, con quien tuvo cinco hijos: César, Iván, Giselle, Alfredo y Claudete Ilene. Y simultáneamente tenía ya otra pareja llamada Griselda Guadalupe López, con quien procreó otros cuatro hijos: Joaquín, Édgar, Ovidio y Grisel Guadalupe". Durante el juicio, Emma tuvo que escuchar detalles de las relaciones de su esposo con otras mujeres: citas, cartitas. Encuentros secretos. Tiempo para otras que necesariamente, la desplazaban a ella y a sus hijas. También esto es muy difícil suponer que lo ignoraba.

¿Qué esperaba Emma de su esposo? ¿Una promesa de mucho poder, mucho dinero, mucha protección? A cambio de cerrar los ojos ante crímenes y horrores. Imposible que su fama no lo precediera en Canelas. Que no estuviera claro que el suyo, era un reinado de terror. Y, mucho poder, ¿por cuánto tiempo? ¿a cambio de qué? "Es necesario reconocer que a escala mundial existen mujeres que voluntariamente han sido protagonistas o cómplices esenciales de terribles casos criminales", escribe Anabel. Sin duda. Aún nos cuesta trabajo creerlo. Aún deseamos pensar que las mujeres (en general) somos mucho menos violentas, más empáticas.

Leyendo a Anabel recordé el libro "Atrévete" de la escritora Sara Sefchovich, en el que hace una invitación a las madres: si ellas conversan con sus hijos, los cuestionan, les piden que dejen la delincuencia, ¿podrían lograrlo? ¿ayudar por lo menos a disminuirla? ¿No es este el país de hijos que adoran y escuchan a sus madres? La invitación con frecuencia topó con pared en el recorrido de Sara por distintas regiones del país reuniéndose y conversando con grupos de mujeres. Las mujeres muchas veces sabían, pero preferían no saber, a cambio de ese bienestar y "protección" que el hijo pudiera ofrecerle a la familia. Con todos los riesgos.

Al momento de la entrevista que Emma dio a Anabel, todavía fue capaz de afirmar:

"No sé de dónde han sacado ese tipo de información, en qué se basan para decir que es un hombre sanguinario, incluso violador; cosas muy fuertes que no tienen un respaldo, ¿de dónde están sacando esa información?... De hecho, a mí no me consta que él trafique drogas. Nunca he visto drogas ni con él ni con nadie..." Después todo tuvo que cambiar. Ella sí estuvo allí. Sí sabía. Sí tuvo que aceptar su culpabilidad. ¿Acaso el narcisismo hard es capaz de cegar hasta el punto de imaginar, contra toda experiencia observable, que la impunidad durará para siempre?

