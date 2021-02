La cooperación en verde

Por muy mal que públicamente luzca hoy en día la relación entre las administraciones de Donald Trump y de Enrique Peña Nieto, la cooperación entre Estados Unidos y México en distintos ámbitos se ha mantenido durante el tiempo que Trump lleva en la Casa Blanca.

Mientras Trump arremete contra México con su retórica amenazante, genera incertidumbre sobre el TLCAN, reclama el pago del muro y critica el laxo control de la frontera, los principales funcionarios de la administración Trump por lo general reconocen la cooperación mexicana, especialmente en materia de migración y seguridad. Como muestra de ello, se pueden recordar los encuentros y acciones más relevantes entre México y Estados Unidos, pues la ininterrumpida colaboración en seguridad es un reflejo de que la relación con México no es en absoluto menor para Trump.

La visita a México que hicieron los entonces secretarios de Estado, Rex Tillerson, y de Defensa, John Kelly, en febrero de 2017, marcó la pauta para que los gobiernos de México y de Estados Unidos se comprometieran en cooperar en materia de seguridad y reforzar las acciones militares para controlar la migración centroamericana. En esa ocasión, lamentablemente el canciller mexicano Luis Videgaray declaró que el fenómeno migratorio tiene su origen en Guatemala, Honduras y el Salvador, refiriéndose a México como país de tránsito y no como expulsor de migrantes. La negación de la realidad no contribuye a atender las causas de la migración: violencia, pobreza, falta de oportunidades, persecución política… cómo si estos problemas fueran ajenos a la realidad mexicana.

La reunión de febrero dio paso al segundo encuentro en abril de 2017. La ciudad de Cozumel, Quintana Roo, fue la sede de la Conferencia de Seguridad de Centroamérica y en donde sus coanfitriones fueron los comandantes del Comando Sur y del Comando Norte de Estados Unidos. Este evento trajo a la mesa a los titulares de los ministerios de defensa y seguridad de Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, así como, en calidad de observadores, a representantes de Canadá, Chile, Colombia, República Dominicana, Jamaica y Reino Unido. La Conferencia selló un paso significativo hacia una mayor cooperación regional para abordar las amenazas transnacionales, especialmente las relacionadas con las acciones para controlar la migración centroamericana hacia Estados Unidos.

En junio de 2017, México y Estados Unidos organizaron conjuntamente la Conferencia sobre la Prosperidad y Seguridad en América Central en Miami, Florida, y a la que convocaron a representantes gubernamentales y empresariales estadounidenses, mexicanos y centroamericanos para discutir sobre los desafíos y oportunidades comunes en temas económicos, de seguridad y de gobernanza en El Salvador, Guatemala y Honduras.

Kirstjen Nielsen, Secretaria de Seguridad Nacional, visitó México en marzo de 2018, para reunirse no sólo con su homologo mexicano, Alfonso Navarrete, sino que también tuvo encuentros por separado con el Canciller Videgaray y el propio presidente Peña Nieto. Los temas, como era de esperar, fueron migración y seguridad con especial énfasis en las operaciones conjuntas para incrementar las incautaciones de droga y el intercambio de información en la frontera México-Estados Unidos.

Respecto a la interdicción marítima, estadounidenses y mexicanos trabajan juntos de forma rutinaria. En marzo de 2018, Alana Miller, vocera de la Guardia Costera estadounidense confirmó que Estados Unidos, México y Colombia comenzaron operaciones conjuntas la primavera de este año contra traficantes de drogas frente a la costa del Pacífico de América del Sur. De hecho, la Guardia Costera confisca anualmente tres veces la cantidad de droga que en la frontera terrestre entre México y Estados Unidos, y pese a ello, el combate al narcotráfico en el mar no ha atraído la atención de Trump. Si bien Estados Unidos no puede incursionar en aguas mexicanas sin permiso, la colaboración con la Fuerza de Reacción Anfibia de la Infantería de Marina Mexicana ha contribuido con la interdicción de drogas. Cabe decir que en opinión de Jorge Chabat estas operaciones podrían no ser recibidas negativamente por los mexicanos cansados de la violencia relacionada con el narcotráfico.

En los hechos México y Estados Unidos reconocen que compartir una vecindad obliga a colaborar y difícilmente abandonarían la cooperación en seguridad para atender coyunturas cortoplacistas. Sin embargo, en una dinámica de enfrentamiento constante, ambos países han amenazado con revisar la cooperación en esos temas si no obtienen lo que desean de la relación bilateral en general.

En la víspera de las elecciones presidenciales del 1º de julio en México, la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad si bien continuará, también se vislumbra incertidumbre respecto a los matices que imprimirá el nuevo gobierno mexicano a la relación con Estados Unidos. Los candidatos presidenciales arriba en las encuestas coinciden en hacer valer el respeto y la dignidad de los mexicanos ante todo, así como mantener abierto el diálogo y las negociaciones en todos sentidos. Sin embargo, sus posturas difieren en los tintes: Andrés Manuel López Obrador, con la cautela que lo caracteriza, plantea una idea del nacionalismo mexicano que hace pensar que la política interna podría convertirse en exterior; Ricardo Anaya, con su retórica antiestadounidense, sugiere condicionar algunos temas de la relación bilateral; y José Antonio Meade, si bien el de más experiencia, no logra desmarcarse de la política del actual gobierno que hace pensar una continuidad de la misma estrategia.

Gane quien gane las elecciones del 1º de julio próximo no tiene un escenario fácil con Trump, pues el carácter del presidente estadounidense poco ayuda. Pese ello, es difícil dejar de colaborar con Estados Unidos toda vez que hay intereses que se complementan.

