La consulta y el absurdo

El domingo pasado se llevó a cabo la primera consulta popular y fue un rotundo fracaso. El debate se centró en dos posturas básicas, por un lado, quienes dijimos que la consulta era inútil y por el otro los que aseguraban que era para enjuiciar a los expresidentes... Ambos polos, como en casi todos los casos extremos, son erróneos... algunos comentarios al respecto:

· Muchas personas afirmamos que la ley no debe de consultarse y eso es una verdad total. Esto no quiere decir que la figura de "consulta popular" sea inútil, quiere decir que la consulta que se llevó a cabo es inútil y la prueba más fehaciente de ello es que el propio López Obrador dijo que aun así se podría enjuiciar a los exmandatarios... entonces ¿para qué gastaron más de 500 millones en preguntar?

· Lo triste es que el concepto de "consulta popular" no es nuevo y durante décadas se ha impulsado lograr el funcionamiento de dicha figura... Ahora que por fin se logró se hace con un caso absurdo y con una pregunta que pudo redactar Cantinflas... Muy probablemente sea debut y despedida porque desvirtuaron por completo el objetivo de la figura. Es un poco lo que pasó con las candidaturas independientes, que su mal uso (el caso del Bronco en Nuevo León) las desacreditó de inmediato.

· Por otro lado, la consulta evidenció varias cosas: la primera es que López Obrador está muy lejos de aquellos 30 millones de votos que obtuvo hace unos años, la segunda es que la gente no es tan crédula y ciega como lo pensó Morena cuando colocó carteles con las fotos de los expresidentes para intentar capitalizar la molestia social, y la tercera es que cada vez es más notoria la gran distancia que hay entre los intereses de la gente y la agenda del gobierno de López Obrador.

· Otro aspecto de llamar la atención es que no sólo la pregunta parecía redactada por Cantinflas, también la actitud del presidente que dijo que había sido un éxito, pero culpó al INE del fracaso. Dijo que era la primera (dejando claro que sus ejercicios a mano alzada, la consulta de la termoeléctrica y la del aeropuerto fueron falsos) y acabó rematando con que espera más participación en la votación de "revocación de mandato" el año que entra.... ¿Es en serio? ¿otro despilfarro para ver si se cumple o no lo que dice la ley?

Obviamente no soy partidario de López Obrador y considero catastróficos sus tres años de gobierno, pero no quiero que se modifique la duración de la presidencia ilegalmente (porque es abrir una puerta que podría ser de ida y vuelta), y no quiero pasar un año discutiendo la pertinencia de que se quede alguien en un puesto y se despilfarren millones en saberlo... Ya que acabe el show, necesitamos resultados y hablar de temas de fondo como salud, seguridad, economía y democracia; que están en sus peores momentos de la historia.

Lo bueno es que ya se acabó y no se trató de enjuiciar o no a expresidentes, se trató de que dejen de quitarle el tiempo a los ciudadanos y respeten un poco la inteligencia de la gente. Ojalá la figura de "consulta popular" no se haya quemado para siempre por su mal uso, y ojalá dejen de poner en duda la pertinencia de cumplir la ley... El mensaje fue claro.

