La coalición de las sanciones

"...el elemento principal que permite al realismo político encontrar su rumbo en el panorama de la política internacional es el concepto de interés definido en términos de poder".

-Hans Joachim Morgenthau. Política entre las naciones: la lucha por el poder y la paz.

Negociaciones fallidas, mal diseñadas o deshonestas, juzgue usted.

En este espacio, el pasado 5 de abril, escribí un texto con el título "Los finales no son como los pintan", se despliegan en cámara lenta, en esa ocasión argumentaba contra las ideas preconcebidas sobre el cómo debe de acabar un conflicto. Es el caso de la guerra desatada por la invasión rusa a Ucrania. En realidad, analistas, políticos y miembros de las ramas de inteligencia de los países de Occidente cuyos dictámenes y pronósticos son citados con regularidad, nos hemos equivocado al suponer que esta guerra sería un conflicto de corta duración.

Se equivocaron aquellos "lectores" de los planes del Kremlin que suponían una rápida y contundente acción por parte de Rusia; nos equivocamos los que apostamos por una temprana negociación; nadie supuso, repaso mis notas de noviembre de 2021 a febrero de este año, que Ucrania opondría tan gallarda y resuelta defensa. Referencias a esta gesta sólo las encontré, por primera vez, en el discurso de Zelensky en la Conferencia de Seguridad de Múnich de febrero de este año.

Muy costosa resultó la equivocación de los líderes de Occidente que pensaron que las sanciones iniciales, las impuestas aún antes de que iniciara la invasión, serían factor de disuasión suficiente para detener la decisión del Kremlin. Hoy, tampoco podemos saber si las fallidas negociaciones de enero, ni los hostiles discursos de una Conferencia de Seguridad de Múnich, junto con aquellas tempranas sanciones, jugaron un papel catalítico que precipitara la decisión rusa de invadir.

Quiero recordar la cita de Churchill de 1938, después de Munich: "Siempre he mantenido la visión de que el mantenimiento de la paz depende de la acumulación de elementos de disuasión contra el agresor, junto con un esfuerzo honesto de enmendar agravios...". Esta frase, que ya había citado en esta columna el 15 de febrero pasado en mi texto Guerra a la vista, refleja, a mi parecer, la esencia de toda negociación de cara a un conflicto armado. Hagamos una disección de los dos elementos centrales. La acumulación de elementos de disuasión: la contraparte tiene que tener la certeza de que ante la ausencia de acuerdos, o tras el incumplimiento flagrante de normas de derecho internacional, habrá consecuencias ciertas, estas, además, deberán tener una importancia y profundidad tales que eleven de manera sustancial los costos de mantener el curso de acción motivo de la negociación. Un esfuerzo honesto de enmendar agravios. Las partes tienen que adoptar una actitud de comprehensión, de empatía, frente a los agravios del otro. El agravio es un concepto cuya esencia es inherente al punto de vista de cada una de las partes; tiene una naturaleza subjetiva. Tratar de entenderlo, ponerse -tan sólo para efectos de un mejor análisis- en "los zapatos del otro", lleva a una mejor comprensión de la naturaleza de la crisis. No hay peor insulto que se le puede hacer a la contraparte en la mesa de negociaciones que simplemente no atribuir validez a los agravios que plantea. Ello no quiere decir negociar de manera ingenua y comprarle al otro cualquier planteamiento, quiere decir negociar en buena lid e intentar conocer mejor la situación límite que podría orillar a la contraparte a actuar según su propio dictamen, negociaciones en curso o no.

Me parece que la arquitectura de las mesas de diálogo de enero y febrero, en las que, en todas, estuvo ausente Ucrania (¿recuerda el lector?), jugó un papel importante en el resultado final que nos llevó a la ruptura del 24 de febrero. La anterior es, sin duda, una especulación personalísima, sea empático el lector. De una cosa sí podemos estar seguros, desde enero a la fecha, todos los intentos de negociación han fracasado. Este servidor cree que todas las partes han fallado, por soberbia, mala fe o error de cálculo; la factura la estamos pagando todos y puede ser que sea mucho más elevada de lo que los más pesimistas temen. Me parece que a ambos lados de esas mesas, las posiciones estuvieron cargadas de posiciones preconcebidas, de prejuicios viejos, los mismos que han determinado las políticas entre Occidente y Rusia desde hace 32 años. No funcionaron las mesas, falló la negociación.

En los bueyes de mi compadre



Como señalé el 5 de abril, eventualmente, Occidente tendrá que llegar a un acuerdo con Rusia. Las más de las veces, enseña la historia, los finales de los conflictos no se dan como los pinta la retórica de la parte triunfante y tampoco satisfacen el sentir de la opinión pública. Los finales, señalé, se dan en cámara lenta y ello hace que los costos asociados al conflicto se incrementen de manera notable.

En varios de mis textos he apuntado algunas de las consecuencias y costos de un largo conflicto, de este conflicto en particular; ello me provocó un temprano sentido de urgencia del que ahora veo indicios en algunos de los actores principales. Me refiero, por ejemplo, a la visita que este 16 de junio realizaron a Kiev los presidentes de Francia y Rumania, Emmanuel Macron y Kalisz Iohannis, junto con el canciller alemán Olaf Scholz y el primer ministro de Italia, Mario Draghi. Los cuatro se reunieron con el presidente ucraniano Zelensky. La visita ocurrió un día antes de que el Consejo Europeo decidiera recomendar la candidatura de Ucrania a convertirse en miembro de la Unión Europea. Katia Hoyer opinó sobre la visita para el Washington Post. En su texto, Hoyer describe la dramática llegada nocturna de los tres líderes de los países más grandes de la Unión Europea, quienes llegaron por tren a la estación de la capital de Ucrania recibidos por el ulular de las sirenas que normalmente se utilizan solo para alertar de incursiones aéreas.

Zelensky recibió a los líderes con su reiterado mensaje de solicitud de más apoyos y armamento para combatir a Rusia. Las razones militares son evidentes, pero creo conveniente traer a la mesa una serie de datos proporcionados por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF). Ucrania ha recibido 6.8 miles de millones de dólares (mmdd), en asistencia desde el inicio de la guerra, sin embargo, el déficit de financiamiento mensual llegó en mayo a 4.5 mmdd. En ese sentido, los compromisos de apoyo existentes de 23 mmdd, podrían ser insuficientes. Para estabilizar el mercado cambiario, Ucrania decretó un incremento de las tasas de interés al 25%. Los expertos del IIF señalan que sin apoyo adicional, Ucrania podría afrontar una crisis en su balanza de pagos en los próximos meses.

A su llegada a Kiev, -relata Hoyer-Emmanuel Macron dio un positivo mensaje de unidad europea, pero escribe la autora, "detrás de esas cálidas palabras había también una fuerte dosis de cálculo frío al tiempo que los líderes europeos empujaron a terminar la guerra lo más pronto posible." (1)

Hoyer, reconocida historiadora anglo-alemana, escribe con convicción que para Ucrania la visita fue poco productiva ya que además de las promesas de envío de algún equipo bélico por parte de Alemania y Francia, poco provecho práctico arrojó la visita, el impacto real se habría limitado al apoyo de dichos líderes para que, en algún momento en el futuro, Ucrania pudiera llegar a ser miembro de la Unión Europea.

Pero el tema central de la pieza de opinión de Hoyer es otro, ignoro su fuente de información, pero añade que nadie puede saber cuál sería el tamaño del Estado ucraniano al final del día y "Los visitantes dejaron en claro que desean que la guerra termine tan pronto como ello sea posible y que ellos esperan que Kiev hiciera concesiones para que ello sea posible." , y añade que "Italia, que obtiene el 40% del gas que importa de Rusia, ya ha comenzado a circular un plan para la paz que de manera implícita significaría que Kiev cediera el control político de Crimea y el Donbás. Italia y Alemania han comenzado a debilitar las sanciones impuestas a Rusia al permitir que sus empresas del sector de energía puedan abrir cuentas en rublos para pagar por suministros de gas y petróleo [rusos]." (2)

Sin especificar su fuente, Hoyer señala que Macron redobló su conocido argumento en el que ha señalado que en el camino a la paz deberá de evitarse humillar a Rusia. Habrá que ver si esta posición es políticamente sostenible a la luz del cambio en el panorama político de Francia como resultado de las elecciones legislativas del domingo pasado, en las que perdió la mayoría absoluta. Un argumento parecido se puede hacer en el caso de Draghi, veamos: Reuters, en una nota de Crispian Balmer, reportó el pasado domingo 19 de junio, que el ministro italiano de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, lanzó una dura crítica al seno de su propia agrupación, el populista Movimiento 5 Estrellas, en la que acusa a miembros del M5E de inmadurez e incongruencia en torno a su postura frente a la guerra en Ucrania. Tal vez pronto se puedan percibir las consecuencias de esta crítica ya que este martes 21, el primer ministro Draghi enfrentará una difícil votación en el Congreso sobre el tema de Ucrania. Balmer incluso llega a comentar que se podría dar un cisma en el M5E.

Hoyer añade que Macron y Draghi asumen, ingenuamente, que el final del conflicto implicaría que las relaciones económicas se normalizarían y regresarían al estado vigente en el periodo inmediatamente anterior a la guerra; ambos líderes estarían tratando de minimizar las secuelas negativas que las sanciones han traído a sus propias economías.

Desde un punto de vista del realismo político, es totalmente comprensible el apuro de un gobernante por acotar los daños no intencionales que una posición internacional infringe a sus propios intereses. El lector podrá diferir argumentando, con validez por cierto, criterios éticos o de justicia que dictan lo contrario: el valor preeminente de la causa justa; pero el gobernante sabe que la memoria de los pueblos es corta y que su paciencia a cargar con costos que considera ajenos o lejanos a su propio bienestar es finita. Algunos analistas comienzan ya a hablar de la fatiga que el tema Ucrania está comenzando a causar en algunos segmentos de la población de ciertos países europeos y de Estados Unidos. Los costos directos, sumados a los asociados que el ciudadano europeo está pagando y deberá continuar sufragando por un periodo indeterminado minan, quiérase o no, su voluntad de continuar aportando al gasto enorme que está implicando la estrategia de Occidente en apoyo al país invadido.

En este espacio, intenté resumir hace un par de meses la dimensión de la factura económica que los países de Occidente, particularmente los europeos deben/deberán de cubrir:

"La segunda dimensión [del costo, ] la da el impacto directo que ocasionó el conflicto: Esta dimensión está expresada, en primer término, en el doloroso recuento de las vidas perdidas y de los millones de ucranianos refugiados y desplazados. Al penoso censo anterior se suma el costo material ocasionado por la invasión y de la subsecuente reconstrucción. A estos costos deben de agregarse los que esta crisis originó, de manera directa e indirecta a la economía de Ucrania, a los países de la OTAN que han sufragado apoyos a Ucrania y a los países que han acogido a los millones de refugiados. Es de preverse, sin embargo, que al final del conflicto las economías de Occidente aprueben un masivo programa económico de apoyo a Ucrania para acelerar la reconstrucción y renovación de la infraestructura dañada o destruida durante la invasión. En ese mismo sentido, puede preverse que a los costos inmediatos que la campaña le ha traído a Rusia, se deberán de sumar aquellos que le han ocasionado las sanciones y el que seguramente le seguirán ocasionando en un futuro previsible. En ese sentido, señalé en el mismo texto citado, que uno de los aspectos críticos de un probable acuerdo final sería el eventual establecimiento de un calendario para el levantamiento de sanciones económicas impuestas a Rusia y advertí que las primeras sanciones en ser eliminadas, o reducidas, serían aquellas que tuvieran un costo importante para Occidente." ¿Por cuánto tiempo más los países que han recibido a millones de refugiados ucranianos, como Polonia, estarán dispuestos a asumir el costo asociado a su manutención? Sin duda, la Unión Europea tendrá que destinar importantes fondos de emergencia para apoyar a los países receptores de esa diáspora.

En ese terreno tal vez valga la pena recordar una de las primeras manifestaciones públicas de preocupación de un líder europeo que recogí en este espacio hace casi tres meses. Me refiero a las declaraciones del 31 de marzo del canciller austriaco Karl Nehammer, quien se encontraba en Berlín en una reunión de coordinación con su contraparte alemana Scholz "...las sanciones solo tienen sentido cuando afectan a aquellos a los que se supone que deben afectar y no debilitar a aquellos que las están imponiendo."

En aquella ocasión señalé: "La citada frase del canciller austriaco no sólo pone de relieve la importancia del impacto indirecto de las sanciones para muchas de las naciones europeas y para la economía global, sino que da claro indicio de que muchas de las consecuencias del conflicto se extenderán en el tiempo. Algunos de estos costos se están ya traduciendo en una mayor factura para los ciudadanos que pagan un sobreprecio por bienes directamente involucrados en las sanciones, como el mayor costo de los energéticos y en general un nuevo impulso a la inflación que ya afectaba a la economía global como consecuencia de la pandemia. Sin embargo, una mayor inflación y los sobreprecios asociados a una crisis energética, no son los únicos efectos que aunque provienen directamente del conflicto, no cesarán cuando éste termine. aunque provienen de la raíz del conflicto. La crisis económica que la guerra originó permanecerá con nosotros por un tiempo mayor al que ahora imaginamos".

A lo anterior, debemos de sumar los costos adicionales que está trayendo a los presupuestos europeos el sensible incremento en el gasto militar y el altísimo presupuesto a dedicar para afrontar la necesidad de una forzada transición energética que se anticipa por varios años al calendario previsto antes de la acometida de la dupla pandemia/guerra. Hágase justicia, advierte una voz que se generaliza, [pero] en los bueyes de mi compadre.

La coalición de las sanciones



Después del notable trastabilleo inicial de Biden de enero de este año, cuando habló de un probable escenario en el que Rusia podría realizar una incursión menor en territorio ucraniano, la posición de Occidente fue adquiriendo consistencia y bien pronto la amenaza de sanciones a Rusia, si decidía invadir a Ucrania, se comenzó a materializar en lo que es hoy un amplio repertorio de medidas contra el Estado ruso, su banca, sus empresas, sus finanzas, sus inversiones, su comercio, sus funcionarios, legisladores y líderes políticos, sus empresarios, sus medios de difusión de propaganda e información. Un catálogo que al particularizarse se convierte en más de diez mil sanciones aplicadas por el grupo de países que componen la que yo bauticé como la coalición de las sanciones y que es encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, más Canadá, el Reino Unido, Noruega, Japón, Australia, Nueva Zelandia, Suiza, Corea del Sur, Singapur, Montenegro, Mónaco, Taiwán y Moldavia, un total de 42 naciones.

De acuerdo con los registros a los que he tenido acceso, las primeras sanciones se decretaron unos días antes de la invasión, el 21 de febrero.

No hay duda que el efecto acumulado de las sanciones tendrá con el tiempo un impacto tremendo en la economía rusa, pero el hecho es que a la fecha, Rusia no ha alterado de manera visible su accionar como consecuencia de las sanciones. Sí, es cierto que por otro lado Rusia ha modificado su estrategia militar por otros motivos: la corrección de evidentes problemas de logística y o de planeación; también como consecuencia de lo inusitada defensa ucraniana y, finalmente, como resultado de la provisión de equipo militar proporcionado por Occidente a Ucrania, entre este, de manera destacada, los misiles antitanques. Sin embargo, la ofensiva rusa se ha reagrupado con cierto éxito en la región de Donbás al tiempo que algunos analistas dicen percibir ciertos indicios de debilitamiento de ciertas líneas de la defensa ucraniana.

Los analistas de Bloomberg señalan un factor inicial que incide en esta fortaleza inicial que ha mostrado Rusia, la resistencia adquirida. A partir de la anexión de Crimea en 2014, Rusia ha vivido bajo un régimen de sanciones; esta experiencia sería parte de una segunda naturaleza que le da carácter y resiliencia a su economía. En el caso del sector energético, señala Bloomberg, el temor a la disrupción de la fuente de suministro ha hecho que el superávit ruso en los primeros 5 meses de este año sea de una cifra récord de 110 mil millones de dólares.

La aplicación del control de capitales ha hecho que el rublo se revaluara: antes de la presente crisis el rublo se cotizaba alrededor de los 70 por dólar, el 11 de marzo llegó a devaluarse casi el 100% al cotizarse en 134 rublos por dólar, mientras que al día de ayer, 20 de junio, el rublo se cotiza a 58 por dólar. Estas cifras pueden ser engañosas ya que el valor de una divisa obedece a muchos factores, pero lo que parece un hecho es que el comportamiento de la divisa rusa está lejos de reflejar el impacto que se esperaba.

Por lo que hace al acceso a sus reservas internacionales, una de las sanciones más severas que Occidente ha impuesto a Rusia, este país mantiene acceso a un 40% de los casi 600 mmdd que las componen ya que se encuentran en oro y en divisas que físicamente están resguardadas en Rusia y en China; ello representa unos 240 mmdd, que no pueden ser tocados por las sanciones.

Las líneas anteriores no deben interpretarse como una conclusión de que las sanciones no impactarán negativamente a la economía rusa, nada más alejado a mi intención. Es más, algunas cifras nos ilustran sobre el impacto de las mismas. Bloomberg nos da algunos datos: La inflación anual a mayo se estimó en 17.1%, la compra de bienes en las cadenas de menudeo (retail), caerá este año entre un 8 y un 9%, la venta de automóviles en mayo cayó 83.5% y las cifras oficiales estiman que al final de este año, el producto interno bruto caerá el 7.8%. Respecto a este último renglón, el Instituto Internacional de Finanzas señala que la caída del PIB ruso este 2022, será del 30%.

Además, hay un impacto cualitativo que debemos de señalar: la restricción a las importaciones de tecnología sensible o avanzada, ocasionará un efecto de largo plazo que lastrará a la economía rusa. Se puede decir que si bien Rusia no está experimentando ahora una crisis económica, su economía enfrentará un duro periodo de desgaste que se agudizará en la última parte del año cuando se concrete el cese de la mayoría de compras de gas y petróleo por parte de Europa. La economía rusa podría pasar por una época de estancamiento que duraría entre 3 y 10 años. La inevitable reducción en el gasto dentro de unos meses, puede darle a la mesa de negociación, hoy vacía, un sentido de urgencia que hoy no parece tener. La guerra de ocupación de puntos sensibles de la geografía Ucraniana, busca acelerar, también, una negociación. Una guerra larga es, casi, el peor escenario para todos los involucrados. Esta semana se cumplen ya cuatro meses...

