La CDMX, en riesgo por Sheinbaum

Los "enanos" le están creciendo en la ciudad. No estoy afirmando que la capital del país dejará en las elecciones intermedias de ser de Morena, pero de sólo tener la oposición 3 alcaldías podrían aspirar a quedarse, gracias a las candidaturas comunes, con al menos 3 más, es decir, un incremento del 100 por ciento.

Si bien es cierto, hoy Claudia tiene mejor aceptación que el presidente, gracias al distanciamiento, aunque ambivalente, que hizo con López-Gatell y con las mismas políticas sanitarias federales; el tema económico y la seguridad son su talón de Aquiles, y súmele el tema del Metro.

La intención del voto por Morena hoy está más menos en 30-32%; hace un año estaba en 35-38%, y venían de un 48% con el que ganó la hoy jefa de Gobierno.

El PAN anda entre el 18-20%, pero venía de un 7-8% del 2020.

El PRI, con un 10-11%.

El PRD, 4-6%.

El Verde está en margen de error con 2-3%.

MC no tiene registro en la CDMX; sin embargo, los números no son prometedores.

Seguridad, economía y covid

A Claudia lo que más le ha costado es lo económico y la seguridad, pero, ojo, no la seguridad en general, sino particularmente en un sector: el de mujeres, pues la ciudad sale muy mal parada en términos de los feminicidios y violencia de género, y ni qué decir lo poco empática que ha sido con las mujeres. Baste recordar que en la manifestación del 9 de marzo mintió en la cantidad de mujeres que marcharon (marchamos), y no dejó que llegáramos al Zócalo.

La economía de la ciudad va en picada y el desempleo, al alza. Su postura frente a los restauranteros, Canirac, fue un punto de quiebre, pues, sin rubor alguno, dejaron a los informales, a su clientela electoral, al tiempo que pusieron en riesgo de quebrar a 8 de cada 10 restaurantes, dejando en la calle al menos a 450 mil empleados y todo por sus dogmas, pues, palabras más palabras menos, dijeron que "los informales pueden abrir porque son pobres", o sea ¿los meseros, galopinas, chefs, pinches, lava loza, etc., son ricos?

De la pandemia por covid, qué más podemos decir aparte de lo denunciado por Laurianne Despeghel y Mario Romero en Nexos: "La Ciudad de México es la peor ciudad en el mundo en exceso de mortalidad", del mundo, o sea, aquí hay muchos más muertos de lo que el gobierno reconoce. Ahora súmele el desastre del Metro.

Oposición competitiva, ¿en?

Entrevisté a Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad, y sobre las candidaturas comunes con el PRI y PRD, me dijo: "No vamos en todas las demarcaciones juntos. No todo suma, suma, hay sumas que a veces restan, pero, por ejemplo, en Venustiano Carranza, Julio César Moreno, que gobierna el PRD, sí vamos a ir juntos y encabezando el PRD. En Cuajimalpa vamos con Adrián Rubalcava, encabezando el PRI y nosotros apoyando. En Benito Juárez, con Taboada, vamos solos. Además, Santiago Taboada, Julio César y Adrián en las encuestas siempre salen hasta arriba en cuanto a la aprobación de sus gobiernos".

-¿Recuperarás Miguel Hidalgo?

"Vamos juntos y el único precandidato que se registró fue Mauricio Tabe. El PAN solito siempre ha ganado las intermedias en esta demarcación, y ahora, con el PRD y el PRI, me parece que la podemos ganar. Se la podemos arrebatar a Romo".

¿Qué otras?

"Álvaro Obregón, con candidatura común, podemos ganarla. Con el desastre de administración de Layda, y, si analizas la estadística electoral, si en el 18 hubiéramos ido juntos PAN, PRI, PRD, no solamente ganamos, sino que ganamos por un amplio margen, encabezándola el PAN.

Otro ejemplo sería Coyoacán. Así como la Magdalena Contreras, y no lo digo yo, sino las encuestas. Ahí el PRI gobernó en el 2015 con Fernando Mercado; entonces, si ellos la encabezan y vamos juntos, podría ser de la oposición.

Nos quedaríamos con siete de 16, abriéndole un gran bache al bastión morenista más importante del país".

-Siete de 16 son muchísimas, pero ¿en las 11 restantes cómo están?

"Azcapotzalco es otra que me interesa mucho ir juntos, creo a Vidal le ha costado trabajo y en Azcapotzalco igual, si te asomas a la estadística, la suma de los tres nos da para ganar, y si a eso le sumas el desgaste, con mayor razón".

¿La Cuauhtémoc es un tema perdido?

"Cuauhtémoc es una donde Morena ha venido decreciendo, o sea, del 2015 al 2021 ha venido cayendo, la suma de los tres quizá aún no nos da para darle vuelta, pero, si sigue cayendo como va cayendo, no descartaría nada".

Así pues, Andrés (PAN), Nora (PRD) e Israel (PRI) están poniendo en jaque al gobierno de la doctora Sheinbaum.

-¿Qué les dices a quienes critican la alianza, las candidaturas comunes entre PAN-PRI-PRD?

"El objetivo, el bien mayor este año, es equilibrar el poder público. Si en el 2021 no se logra equilibrar lo que hoy está visiblemente desequilibrado, todo esto que solamente es discurso de desaparecer organismos autónomos, de minimizar prensa que quizá no respalda a ciegas al gobierno, por supuesto partidos de oposición, la ley Sheinbaum, eso va a pasar de ser discurso a ser un hecho".

¿Tienes claro cómo lograrlo?

La estrategia se divide en dos: por un lado, está retener todo lo que la oposición representa, y, por el otro lado, conquistar como si jugaras "Risk". Retener impide que aquellos conquisten y conquistar es echarlos para atrás. Cuando juegas "Risk", y es un soldado contra 2 soldados, pues no tiras dados, tu probabilidad es pequeña, pero cuando tienes 15 soldados y los otros tienen 10, sí te animas a echar tres veces los dados, por eso ir juntos donde podemos ganar es para mí lo más importante".

El 6 de junio veremos qué tanta razón tenían PAN-PRI-PRD, ¿o no?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.