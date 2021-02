La CDMX desconfía de la UNAM

Sucedió algo irreal. La 4T y la CDMX no confían en los doctores de la UNAM. Seguro no me lo van a creer, pero déjenme contarles que la semana pasada, en una reunión de autoridades del principal aeropuerto del país que lleva Jesús Rosano, 2 "distinguidos especialistas en salud" del gobierno de Claudia Sheinbaum se opusieron a que en el AICM se puedan hacer pruebas rápidas de covid tal cual está ocurriendo en otros aeropuertos del mundo. Y aunque con esta decisión todos hubieran pensado que era por argumentos científicos, estos no los hubo. Lo increíble es que estos "dos distinguidos especialistas en salud" hasta peros pusieron de realizar las pruebas en el estacionamiento, pero qué tal que en camellones y parques de la CDMX la jefa de gobierno SÍ permite hacer pruebas rápidas. Bueno, su propuesta fue que se hiciera, PERO a dos cuadras del aeropuerto.

Ojo, a partir de hoy el gobierno de Biden hizo obligatorio (muy bien por ellos) que los pasajeros antes de subirse a un avión presenten una prueba negativa de covid. Y no es por echarle más limón a la herida, pero el AICM transporta a la mitad de los pasajeros del país.

Especialistas y médicos de larga trayectoria médica saben que quienes mejor pueden hacer esas pruebas son los médicos de la UNAM, pero, ¿qué creen? Que estos médicos fueron ignorados por sus colegas de la 4T. ¡Lo que nos faltaba!

Mientras tanto...

En los aeropuertos de OMA, GAP y ASUR, o sea todos los del país, ya se anunció que harán las pruebas como se hacen en al menos 15 terminales áreas en el mundo. Leído lo anterior, estos tres personajes pasarán a la historia por desconfiar de los doctores de la UNAM, pues no entienden que prevenir más contagios ayuda a salvar vidas. Por su cerrazón y negligencia médica y súmele también por ser responsables de seguir debilitando a la industria aérea (Volaris, Aeromexico, Viva Aerobús, Iata, etc.) y turística del país (Cnet).

Los 2 "distinguidos especialistas en salud" son:

1.- Dr. José Jesús Trujillo, director general de la Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX.

2.- Dra. Yareli Pérez Hernández. jefa de la Unidad de Sanidad Internacional de la CDMX en el AICM.

Por cierto, Aeroméxico ya firmó un convenio con los laboratorios Chopo y Lapi, los cuales ofrecerán descuentos a los viajeros. Ah, si su pasaporte venció o cuenta con menos de 6 meses de caducidad, NO caiga en pánico debe mandar un mail explicando su urgencia con comprobantes y con ello el equipo de Carlos Candelaria en la SRE realiza el dictamen y, de pasar, pues le dan cita para tramitarlo. La dirección electrónica en la que deben exponer su caso es: supervisiondgd@sre.gob.mx Y no es por presumir, pero me cuentan, lo están haciendo muy bien.

¿Ganará constructora corrupta tramo 5 del Tren Maya?

Ya sabíamos que a Fonatur no le importa incurrir en irregularidades, pero de eso a que su director general, Rogelio Jiménez Pons, declare en una entrevista para La Lista-The Guardian que no le sorprende –y por lo visto tampoco le importa–, por favor beban antes de seguir leyendo, que las empresas constructoras, varias de ellas responsables de la construcción del Tren Maya, tengan pecados de corrupción. ¡Así lo dijo!

Dicha revelación se da justo iniciando la evaluación de las propuestas económicas de uno de los 2 segmentos en que se dividió el tramo 5 del Tren Maya.

Recuerde que la licitación lleva atraso, pues se declaró desierta en septiembre luego de que, según Fonatur, Blackrock no cumplió satisfactoriamente con los requisitos solicitados en el concurso, a pesar de haber hecho una oferta no solicitada. Lo cual es mentira, pues ya saben quién dijo que ellos, Blackrock, no podían entrarle.

Al proyecto original se le agregó un elemento adicional que incluye la rehabilitación de la autopista de cerca de 120 kms. Este cambio parece que despertó el interés de varios participantes que compiten por el primer segmento de 60 kms, que va de Playa del Carmen a Tulum y cuyas propuestas fueron presentadas el pasado viernes, pero en lo oscurito, pues sólo se enteraron los participantes. Ni comunicado de prensa hicieron en la dependencia.

¿Será que con esta declaración Jiménez Pons nos está adelantando que el fallo del próximo viernes 29 de enero se lo llevará alguno de los grupos constructores vinculados con casos de corrupción?

Casualmente las ofertas económicas más baratas las enviaron compañías españolas de muy dudosa reputación: Asch Infraestructura, por 13,400 mdp; OHL, a través de su filial Constructora de Proyectos Viales, por 13,988 mdp; Sacyr, por 14,140 mdp y Aldesa, la que hizo el paso Express de Cuernavaca, por 16,475 mdp.

Hagan sus apuestas.

Los chinos cumplen su palabra

Sí, hablo de los de Huawei, empresa que sigue impulsando al talento y empresarios mexicanos. Con decirles que el año pasado apoyaron a más de 20 diseñadores, marcas y emprendedores impulsándolos a través de la tecnología. Este año ya comenzaron con sus alianzas y esta estuvo "para chuparse los dedos". Con los sentidos y la tecnología como protagonistas de esta colaboración es que Huawei y The Mexperience Company, marca emergente mexicana creada por Laura Estrada, buscaron llevar a los usuarios a un viaje sensorial a lo largo de distintos destinos de nuestro país que son puntos clave en nuestro inigualable legado culinario.

Lo leyeron bien, cada delicioso bocado es un viaje a un punto de la República mexicana donde podrán conocer un poco de su historia, riqueza culinaria y ser de apoyo a productores locales. ¿En su existir han podido experimentar degustar comida (de todo tipo) y bebida (hasta whisky) a base de maíz? Pues, ellos lo hicieron realidad. Enhorabuena.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

