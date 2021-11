La boda en Antigua

"Yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto presentar su renuncia, y creo que también fue una buena decisión el nombramiento de Pablo Gómez, es un hombre íntegro, honesto, incorruptible", expresó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de este miércoles 10 de noviembre...

"¿Tengo que decir más?", preguntó y dio por terminada la conferencia. No quiso decir más.

Dos días antes, había renunciado a Santiago Nieto quien fuera el funcionario estrella de la 4T, una persona que le dio resultados a su gobierno, incluso golpes al crimen organizado. Aunque también cometió excesos, como los que sufrió el ministro en retiro Eduardo Medina Mora.

La noche del lunes, la Presidencia de la República emitió un comunicado señalando que "Santiago Nieto Castillo, quien asumió el cargo desde el 1° de diciembre de 2018 presentó su renuncia al jefe del Ejecutivo federal".

Por la mañana, López Obrador había expresado su molestia por la suntuosa boda ocurrida la noche del sábado 6 de noviembre en un pequeño templo en Antigua, Guatemala.

Esa noche se casaron Nieto y la consejera electoral Carla Humphrey, fue una boda que intentó ser discreta pero todos nos enteramos gracias a la columna de Salvador García Soto en El Universal días antes:

"Dos personajes de primer nivel, uno de la 4T y la otra del INE, contraerán nupcias en una antigua hacienda ubicada en la frontera sur (...) Será interesante ver quiénes asisten a la boda, a la que están convocados políticos de la 4T, funcionarios y varios personajes de la sociedad. ¡Felicidades... y que vivan los novios!"

La crónica de la boda fue publicada en Reforma como si hubiera enviado reporteros: "La fiesta terminó pasadas las cinco de la mañana. Más de 300 invitados brindaron con los novios alzando copas con Moet Chandon; hubo vino tinto y digestivos después de la cena".

Agrega la nota de Reforma que la fiesta empezó el viernes con un cóctel de recepción, la ceremonia religiosa y luego la civil entre las 7 y las 9 de la noche del sábado, y la cena inició sobre las diez de la noche y el baile que arrancó pasada la medianoche".

La lista de invitados es larga y sólo se filtraron algunos nombres como la ministra Yasmín Esquivel, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, el presidente de la Cámara de Diputados, y legisladores del PRI, PAN Morena y PT; además de algunos personajes como el dueño del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz y Paola Félix, titular de Turismo en la Ciudad de México, y ex gobernadores como Quirino Ordaz Coppel de Sinaloa.

El asunto generó ruido por un tuit emitido por el periodista Dario Celis quien la tarde del sábado -pasadas las 13 horas-, dio pie al escándalo como lo comenta Paco Rodríguez en su columna.

Mientras la jefa de @GobCDMX @Claudiashein, está en campaña permanente recorriendo los estados, la secretaria de @TurismoCDMX, @LaraPaola1, fue detenida el 5 de noviembre en el aeropuerto de Aurora, Guatemala. Quiso introducir de forma ilegal 25 mil USD en efectivo. — Darío Celis (@dariocelise) November 6, 2021

La filtración generó mucho ruido. Alguien quiso que se hiciera público, ya que los hechos habían ocurrido el día anterior, con el ruido de 35 mil dólares encontrados en el avión...

En mañanera AMLO pidió que funcionarios respondan, señaló que se trata de un asunto escandaloso, acusó que quedan inercias de excesos y recomendó moderación.

Consideró que los 35 mil dólares que decomisaron es mucho dinero y equivalen como a seis meses de su sueldo. El asunto del dinero se pudo elucidar, ya que Erika Telich Vidal, asistente de Ealy Ortiz colocó en redes sociales, la "Declaración de dinero de pasajeros que salen de México" y la "Declaración regional jurada de viajero" en la que confirma que viajaba con 35 mil dólares, propiedad de Ealy Ortiz.

AMLO confirmó que fue invitado a la boda, pero que no acudió porque cree que un servidor público tiene que evitar ese tipo de situaciones: "yo por eso no voy a eventos sociales", dijo..,

Lopez Obrador aprendió a no ir a bodas desde que se casó César Yáñez con la señorita Dulce María Silva Hernández, en la Capilla del Rosario, ubicada al interior del Templo de Santo Domingo en Puebla. Aquella sí fue una boda de película, una boda fifí, incluso cerraron el templo violando la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.

Las críticas fueron duras y quizá desde entonces AMLO decidió no ir a bodas durante todo su gobierno.

Y llegó la renuncia...

Santiago Nieto fue uno de los funcionarios más eficaces de la 4T, llega en su lugar Pablo Gómez.

La verdad es que no creí que Nieto fuera cesado, aun con la molestia del presidente, pensé que sería tratado igual que César Yañez. Incluso no le creí lo que me comentó un amigo y paisano esa mañana por teléfono -persona con mucho olfato político-, me dijo directo que Nieto estiró mucho la liga y que sería cesado, y ante lo inevitable y sobre todo por el momento político -a pocas horas de su mensaje de AMLO en la ONU sobre corrupción- se anunció su retiro y la sustitución por Pablo Gómez .

De inmediato Nieto canceló su luna de miel y vino a presentar su renuncia al cargo; emitió el siguiente tuit la noche del lunes.

¡Maravilloso! Nuestro amor será así o no será, decía el poeta.

Es increíble que Nieto antes de la boda era un servidor público de todas las confianzas de Palacio Nacional, incluso se pensó hace meses que iría de candidato a Gobernador por Querétaro, y algunos lo veían como precandidato al 2024.

Pero pudo más el amor que la ambición que el poder político, la boda le cambió todo el panorama. En efecto, cometió varios errores -no de casarse-, sino el exceso de la boda.

Pablo Gómez asumió el cargo la noche del lunes 8 de noviembre mientras el presidente iba rumbo a Nueva York.

El ex diputado morenista merece el beneficio de la duda. No dudamos que sea una persona "íntegra, honesta e incorruptible", como dijo el presidente pero hay que decir que tiene limitantes. De entrada no es abogado pero como funcionario superior de Hacienda debe ser ratificado por la Cámara de Diputados como lo establece el Acuerdo publicado en el DOF el día 16 de noviembre de 2018...

"Los nombramientos que realice el Ejecutivo Federal deberán turnarse inmediatamente a la Comisión de Hacienda y Crédito Público junto con los expedientes a fin de elaborar el dictamen correspondiente en un plazo no mayor de 10 días naturales".

Además, su nombramiento hasta donde sabemos requiere un examen de Control de Confianza, con lo que ello implica.

Hasta este momento no hay ningún comentario a su favor sobre todo de algunas de las instituciones internacionales que combaten el lavado de activos, como la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Tesoro Norteamericano, la llamada OFAC.

Ricardo Monreal en su defensa

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal defendió a Nieto, incluso lo calificó como un "servidor ejemplar" y reiteró que no se uniría al linchamiento mediático ni a las críticas contra él, como lo hicieron algunos de los duros de su partido.

Monreal abrió la posibilidad de que Nieto se incorpore al Senado como asesor en materia de lavado de dinero. "No es mala idea, voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto no es mala idea", comentó en conferencia.

Monreal debe recordar que no es fácil darle chamba a Nieto, hasta donde sabemos está impedido a emplearse en una empresa privada por los próximos 10 años; la limitación es estúpida, pero así lo establece la ley de Austeridad Republicana.

Y aunque el Senado no es una empresa privada, el extitular de la UIF tuvo acceso a la información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, y eso quizá lo limita. Hay que revisar la ley.

La única forma de esquivar el obstáculo legal es que Nieto interponga una demanda de amparo para alegar la inconstitucionalidad de la Ley.

Nieto requiere tener seguridad para su integridad física y eso se lo tiene que dar el Estado, el cargo que tuvo es sensible y el ex servidor público afectó a muchos intereses, entre ellos, el golpe que le dió -junto con OFAC-, a varios grupos delincuenciales, entre ellos al Cártel Jalisco Nueva Generación.

Le espera un lugar en la academia o quizá mejor debería ir al servicio exterior para protegerse, como se hizo en su momento la ex procuradora Maricela Morales, quien fue enviada como cónsul a Milán, Italia...

Hasta antes de su boda era uno de los funcionarios más eficaces del gobierno del presidente López Obrador, pero ya no sirve. Cometió un error; casarse e invitar a gente no deseada por la 4T.

¡Habráse visto!

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.