La barbarie anda suelta

En las canchas comunitarias de la localidad de Papatlozolco, en el municipio de Huauchinango en Puebla, los niños y jóvenes han dejado de practicar el deporte ante la macabra escena que hoy las visten. Una cruz formada por velas, un pequeño arreglo floral, y dos fotografías, rodean la sangre seca y los restos calcinados de Daniel Picazo, linchado y quemado en vida por pobladores de la zona el domingo pasado.

Daniel era un joven de 31 años. Estudió Derecho, hizo una maestría en Madrid en materia constitucional y, apenas el año pasado, ganó una beca para cursar una segunda maestría en Europa. En su andar profesional trabajó en ambas Cámaras del Congreso de la Unión siendo, hasta el fin de semana pasado, asesor de una diputada federal. Le iba al Real Madrid y al Toluca. Según amigos y colaboradores, era una persona alegre, estudiosa y trabajadora. Frecuentaba Puebla pues, además de ser originario de allá, su familia tenía una casa que heredaron del abuelo. Era, pues, una persona normal, con aspiraciones legítimas de salir adelante en la vida.

Mas ningún atributo le serviría para salvarse de la horda. Confundido como un presunto secuestrador de menores, fue abordado en el vehículo en el que se transportaba con un amigo quien, a diferencia de Daniel, logró escapar. Amarrado y golpeado, lo trasladaron al lugar donde, ante los ojos de 200 personas, habrían de matarlo. Ninguna fuerza policial, ni ninguna empatía con la humanidad, llegó al rescate.

Los linchamientos se han vuelto cosa común. Tan solo en el primer año de esta administración federal, se registraron más de 170 casos con casi 300 víctimas, siendo Puebla el lugar número uno en todo el país, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En lo que va del 2022, el gobierno de Puebla ha reconocido 11 intentos de linchamiento, 15 personas fueron rescatadas y una falleció: Daniel.

Tras la tragedia, los políticos regresan a los lugares comunes de quien no es capaz de hacer su trabajo. El gobernador de Puebla dijo que el linchamiento fue consecuencia de prejuicios, ignorancia, rumores y falta de confianza en las autoridades. Lo que no dice es por qué la ciudadanía ha dejado de creerles, por qué en su estado matan diariamente a cuatro personas de manera violenta, ni por qué no hay detenidos por el linchamiento del domingo.

Pero quizá lo más sorprendente es la excusa de que Daniel fue confundido. Confundido o no, nadie merece morir entre palos y gasolina. Esta trampa retórica tiene trasfondos perversos, pues hace suponer que hay personas que pueden merecerlo, y otras que solo tuvieron muy mala suerte.

Detrás de todo, está un sentimiento de indefensión que corre por todas las venas del país. Los vecinos, a que les roben sus bienes o les secuestren a sus familias. Los comerciantes, que les caiga la extorsión organizada. Los ciudadanos de lugares con balaceras diarias, a ser alcanzados por una ráfaga perdida. Los transportistas, a ser asaltados y muertos en carretera. Los visitantes de ocasión, a ser confundidos con malhechores.

Por la violencia, México se está cayendo a pedazos. Además de los delincuentes, tememos ahora también el enardecimiento y cansancio de la gente. Lo triste es que hoy, no hay nada, ni nadie, que tenga los pantalones suficientes para reconocerlo y trabajar para que sea diferente.

