La aprobación de AMLO no son votos

Dados los pésimos resultados del manejo del covid-19 y de la economía, ¿por qué no hemos visto un cambio significativo en la aprobación del presidente?

Así fue como comencé el jueves pasado el foro EF Meet Point de EL FINANCIERO, con los encuestadores Jorge Buendía, Roy Campos y Alejandro Moreno.

Y la respuesta fue: la aprobación de AMLO no necesariamente se traducirá en votos para Morena.

Además, déjenme platicarles que coincidieron en que no se culpa por la pandemia a AMLO, pues ha permeado una lectura de que la raíz de la crisis sanitaria es exógena y que la prevención de los contagios recae, en gran parte, en la ciudadanía misma, que es corresponsable de la propagación. ¡Así como lo están leyendo! –Marko Cortés, Alito Moreno y Jesús Zambrano, les hablan–.

De hecho, Jorge Buendía afirmó que algo que ha ayudado también a que no se castigue al presidente o a su gobierno ha sido la comparación internacional, pues estamos viendo que países desarrollados como Estados Unidos y Europa han tenido también una gran serie de problemas debido al covid.

Para Roy Campos, se trata de varios factores: asignación de responsabilidades; a la costumbre del presidente de recurrir a su habitual narrativa en cualquier tema: que él enfrenta a los poderosos y favorece a los desamparados; así como a su habilidad de esquivar los golpes endosando la culpa a otros.

Asimismo, Buendía, Campos y Moreno coincidieron en que el indicador de aprobación presidencial no necesariamente es una medición de desempeño, sino de lealtades, de respaldo en tiempos de crisis y de una manifestación a favor de AMLO como personaje.

Ahora bien...

¿Aprobación de AMLO es igual a votos para Morena?

Alejandro Moreno tiene, además, otros datos, pues pese a que la aprobación de López Obrador y la intención de votos para Morena se ha mantenido como "buena" –ojo, aquí hay nota–, hay corrientes de opinión y descontento con el manejo de la pandemia que podrían ser muy peligrosos para los indicadores que se han mostrado hasta ahora favorables para la 4T.

"Estas encuestas muestran un doble fenómeno: por un lado, los indicadores de aprobación presidencial y los de intención de votos parecen dar una imagen de superficie que el barco de AMLO va navegando bien y sin predicamentos, pero el resto indican que debajo hay corrientes de opinión muy enojadas y la pregunta es si se puede afectar esa navegación pacífica que muestran ambas aprobaciones".

De acuerdo con su última encuesta, publicada justo el jueves pasado, reflejó que la mayoría de los ciudadanos piensa que hay un fracaso en el manejo de la pandemia, creció la irritación por muertes y por contagios de covid en enero de 2021, además de la desesperanza de cuánto más puede durar la pandemia.

"El sentir ciudadano y la gente nos está repitiendo que la pandemia no está bien, la economía no está bien, estoy preocupado, pero apoyo al presidente. Me parece que esa es la lógica".

Roy Campos también acababa de mostrar una encuesta en la que AMLO tenía la mejor aprobación y comentó que ésta debemos de verla como "apoyo al presidente"; es decir, no juzgo sus resultados o lo que dice o hace, "es una manifestación a favor de otra persona. Al presidente no se le juzga responsable de los muertos, pues son culpa de un virus que viene de fuera y de una ciudadanía que no hace caso", apuntó. Se trata de una cuestión de asignación de responsabilidades y cuando se comienza a presionar, AMLO echa encima esta responsabilidad a otros, como Hugo López-Gatell".

Por su parte, Jorge Buendía sugirió que lo que se debe cuestionar en este punto es la correlación entre la aprobación presidencial y la intención de voto por el partido gobernante (Morena), recordando que la experiencia con los gobiernos anteriores dicta que es más o menos de la mitad.

Muestra de ello es que el único caso registrado en el que la aprobación presidencial se tradujo en votos fue con Carlos Salinas de Gortari y el PRI.

Continuará... Hace un año era carro completo para Morena; hoy sólo la mitad y las elecciones aún no comienzan...

Te invito a debatir

El viernes Fonatur, en la cuenta de Twitter del Tren Maya, publicó una nota aclaratoria de mi columna La ruta Mérida-Cancún y anexas, por lo que los invité a no quedarnos en una discusión estéril, y los reté a transparentar todo el expediente del contrato y que acreditaran con documentos el "ahorro" de 962 mdp que, por cierto, no aparece en ninguna de las 10 páginas del Testimonio de la Academia de Ingeniería, AC.

Pues mi columna sí traía las fuentes que son de dominio público, aquí los links:

Difusión de procedimientos concluidos de Compranet con el Código del Expediente 2161649:

https://compranet.hacienda.gob.mx/

ASF, páginas 12 a la 14 de la Auditoría DE-029:

https://www.asf.gob.mx/Trans/Informes/IR2012i/Documentos/Auditorias/2012_0012_a.pdf

Es importante señalar que el testigo social fue contratado extemporáneamente en contra de lo que marca la ley; aun así hizo recomendaciones por las enormes "áreas de oportunidad", como por ejemplo lo relativo al estudio de mercado que tiene variaciones hasta del 200%.

Según ellos aceptaron el reto, pero casualmente su transparencia siempre es a medias porque sistemáticamente no se publican los anexos de los contratos, a pesar que la ley lo establece.

Luego entonces, mejor te invito a debatir.

Por qué no, también guardamos los tuits para cuando termine la revisión de la Cuenta Pública 2020 por parte de la ASF y checamos cómo le va a la adjudicación del contrato C-TM-TRAMO4/20-01-04, a los otros tramos y a sus "aclaraciones", sin olvidar que la próxima semana publican lo de 2019.

Ah, y Alberto Lujambio, abstente de echarme a la red proAMLO en redes y mejor sé honesto aclarando públicamente tu papel en Fonatur. ¿Tus agresiones y falta de respeto son pro bono como asesor o cobras por llevarle comunicación social?

Por cierto, este miércoles Fonatur asignará la joya de la corona del Tren Maya, el tramo Cancún-Playa del Carmen. ¿Será que lo ganarán ICA y Mota Engil México?

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

