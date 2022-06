La amiga de Arganis

No me la van a creer, pero ella, sí, la amiga del titular de la SCT es una mujer que fue formada por un inge muuuuuy cercano –redoble de tambores– a: pista 1.- Arturo Montiel; pista 2.- fue tío, pues ya falleció, de Peña Nieto. ¿Ya saben de quién hablo? La respuesta es... de don Arturo Lugo Peña, quien fue su padrino.

A este personaje, en la 4T, de menos lo podrían clasificar como un neoliberal.

El hoy secretario Arganis, hace muchos ayeres, conoce a –nuevamente redoble de tambores– Apolonia Martínez Yáñez, cuando coinciden, él como secretario de Obras de AMLO y Lugo Peña de Montiel, en la planta de asfalto en CDMX.

Después, fue directora de Vialidad con Eruviel, y no por falta de sororidad con la señora, pero se peleó con todos, con el PAN y el PRD del Edomex, pues se decía muy priista y que no eran iguales.

Cuando llega el primazo fue literalmente relegada a asesora de la secretaria por conflictiva y muy corrupta.

Después, Arganis, a solicitud de Lugo Peña, la hace directora del centro SCT. ¿Se imaginan el escándalo en el estado del Grupo Atlacomulco? ¡Es nuclear, Jacobo, nuclear! Pues se preguntaban los morenos, ¿cómo era posible hacer a una priista de Atlacomulco y ligada con Montiel titular del centro SCT? ¡Así como lo están leyendo!

Es más, el 28 de enero de 2021, el Congreso estatal realizó un extrañamiento al secretario Arganis y a la delegada Apolonia Martínez, a través de la Diputación Permanente, por rechazar el proyecto de pavimentación de la avenida Vicente Lombardo Toledano, en el municipio de Valle de Chalco.

De hecho, el presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso local, el morenista Nazario Gutiérrez, señaló la falta de sensibilidad de la dependencia federal, pues la obra beneficiaría a miles de personas.

Para Gutiérrez Martínez, Apolonia afectó a miles de vallechalquenses al no respetar acuerdos, por lo que hizo un llamado a la congruencia y que la inge no detenga las obras sin ningún fundamento legal.

Como era de esperarse...

Su desempeño dejó mucho qué desear, con decirles que se peleó con el gobierno del Edomex, oficinas centrales de la SCT, diputados de Morena, con todos los alcaldes del estado, que no son pocos (125), constructores, sindicatos, transportistas.

Ella, personalmente, revisaba los documentos de las licitaciones para meterles mano. Y, de acuerdo con mis fuentes, era sabido que citaba a los constructores en el estacionamiento de los centros comerciales para pedirles su comisión dentro de su camioneta, la cual mínimo era de 10 por ciento, más 15 por ciento por la ampliación del contrato.

Pero el tema no fue sólo ese, sino también súmele que todas las organizaciones sindicales, léase CTM, CROC, CATEM y CTC le tomaron el centro SCT porque no emitía placas. El escándalo escaló exponencialmente, provocando quejas con su jefe, el subse Jorge Nuño, el secretario Arganis y hasta con el propio presidente.

Siendo aún más específica, les cuento que el 8 de septiembre de 2021, una protesta ciudadana exigió la renuncia de Apolonia Martínez Yáñez al frente del centro SCT en el Edomex, por diversas irregularidades, como negligencia y corrupción en contratos.

De hecho, el líder transportista de la zona oriente del estado, Benjamín García, dijo que la funcionaria favorecía al PRI, con apoyos a municipios gobernados por ese partido y bloqueos a proyectos de municipios gobernados por Morena del oriente del estado. ¡Quihúboles!

Pero no fue todo, además recordó que cinco trabajadores que laboraban a un lado del Circuito Exterior Mexiquense, en la avenida que conecta la carretera Texcoco-Lechería y la vía Morelos, como parte de los trabajos para facilitar el acceso al AIFA, murieron como parte de la negligencia de Apolonia, quien permitió que fueran contratados de forma eventual sin ninguna norma legal que los amparara.

Semanas después ¡renunció!

Sin embargo, su historia no terminó ahí...

Arganis premió a su amiga haciéndola directora del centro SCT de San Luis Potosí; no se escandalicen, recuerden: 10% capacidad, 90% lealtad... es el lema, ¿o no?. O cómo entender que su historia, envuelta en escándalos y acusaciones de malversaciones de dinero público, corrupción, etcétera, etcétera, en lugar de ser investigada y, en su caso, acusada y juzgada... sea premiada. Si pensaron también en la maestra extorsionadora, Delfina Gómez, no están errados, ella ya ha sido juzgada y declarada culpable de robarle... ¡ah, no!, de extorsionar a los empleados de Texcoco.

Por no dejar...

Toda la industria de SLP está con los pelos de punta por su nombramiento, pues sospechan que volverá a valerse de sus vicios y malas prácticas, por lo que andan haciendo lo propio para que la cambien a la brevedad. Ah, y no está por demás comentar que los medios locales ya traen el tema muy bien registrado.

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

*Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

