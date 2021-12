La amenaza de Carlos Ahumada

El pasado 22 de diciembre la Fiscalía General de la República (FGR), informó que "a solicitud de la fiscalía general de Justicia de la Ciudad de México solicitó al Gobierno de la República de Argentina la extradición de Carlos Agustín 'N', por la posible comisión del delito del fraude genérico del fuero común".

Se informó que el Juzgado Nacional en lo Criminal número 9 de la ciudad de Buenos Aires declaró procedente la Solicitud de Extradición y ordenó realizar la entrega del requerido.

El asunto es añejo, la petición se hizo desde junio de 2020, y tras un primer intento fallido, Carlos Ahumada Kurtz podría ser extraditado a México acusado de un desfalco fiscal equiparado por 1 millón 647,236 pesos, que tiene pendiente desde hace años, por lo que es indiciado en la causa penal 38/2007.

Aunque él afirma que el asunto por el que se le acusa está prescrito y de lo que se trata es de una venganza del gobierno actual.

Además, no es fácil la extradición. El C. argentino ya impugnó el fallo del juez por lo que su entrega, si acaso se da, no será inmediata y aún podría revertirse...

Su reacción fue inmediata.

En la mañana del jueves 23 le concedió una entrevista radial a Manuel Feregrino, en el programa "Por la Mañana" de Grupo Fórmula. Ahí el argentino pidió que lo dejaran en paz a él y a su familia, ya que no ha cometido ningún delito o de lo contrario, amenazó con dar a conocer información comprometedora de funcionarios de alto nivel de la cuatroté.

Aquí la entrevista competa de 15 minutos...

Además, señaló que por más demandas que inventen no van a lograr su extradición, ya que -aseguró- la causa judicial de la que le acusan está prescrita: "Si bien con argucias jurídicas y rindiendo informes falsos y mentirosos consiguieron por el momento que el juez argentino le diera trámite al pedido de extradición y entrega la resolución que fue noticia ayer, lejos está de que quede firme esa resolución", puntualizó.

Explicó empero, que la resolución ya fue apelada y en febrero del 2022 el expediente se va a ir a la Corte Suprema argentina "donde todos los ministros tienen que evaluar la solicitud, ponerse de acuerdo y efectivamente llegar a la misma primera conclusión. Esto es un proceso mínimo de un año (...) o sea está muy lejos, muy lejos de resolverse", aseveró.

Agrega empero que en el caso de que Corte fallara en su contra, "todavía me queda el recurso por optar, porque soy argentino de nacimiento, a que se me juzgue por los hechos que México requiere, aquí en Argentina, y, por lo tanto, aquí finalmente van a evaluar si tengo algo que responder ante la justicia", señaló.

Ahumada y AMLO.

Recordó que el pasado 6 de diciembre en su conferencia mañanera el C. Presidente le dedicó "9 minutos cuando una vez más salieron videos donde su secretario actual y particular recibía efectivo y todo esto y también Claudia Sheinbaum no me perdonan que en 2004 diera a conocer la gran corrupción que existía en aquel entonces en el gobierno del Distrito Federal", aseveró.

En efecto, el presidente habló en aquella mañanera de aquellos escándalos que marcaron su gobierno, incluso dijo que junto con el desafuero han sido los momentos más difíciles de su vida...

"-Yo en mi historia como opositor viví dos momentos muy difíciles y uno me afectó más que otro: Uno fue cuando el escándalo de este argentino (Carlos) Ahumada entregándole dinero a René Bejarano y al que era secretario de Finanzas de mi gobierno lo graba el mismo Ahumada jugando en Las Vegas", dijo López Obrador.

Agrega que "Ahumada tenía penetrado todo el gobierno, todo el gobierno, delegados, todo, comprados a todos".

"Un lunes -precisa-, todavía me acuerdo, porque esas reuniones de seguridad y ruedas de prensa no eran como ahora, que son muy ´fresas´, que son nada más de lunes a viernes, allá era todos los días, hasta sábado y domingo- y el lunes en la mañana López-Dóriga... No, Brozo en la mañana, con el dinero. ¡Híjole el escándalo!".

"¿Cómo la gente iba a pensar que yo no estaba involucrado, si era mi secretario particular? Increíble, fue un golpe durísimo, ese fue uno. Ese me dolió más porque tuvo que ver con mi honestidad, que es lo que estimo más importante en mi vida, ese duele más hablando de la consciencia".

Dijo más cosas el presidente. El asunto es que casualmente días después vuelve a ser nota Ahumada.

Ahumada acusó al MP Jesús Alfonso Campos Torres, que ha llevado este proceso desde su inicio hace 18 años, de haberle pedido dinero para que esta causa se termine. Dio datos de algunas fechas donde el servidor público lo estaría extorsionando... Seguramente hay grabaciones.

"Acuérdense que cuando digo algo lo acompaño con información concreta. Bueno, no quiero dar a conocer nada, no me interesa absolutamente nada, subrayó...".

¿Un pacto de silencio?

Ahumada señaló que quiere respetar el pacto de silencio que hizo en octubre de 2017 con un mensajero que presuntamente habría mandado el entonces candidato López Obrador.

¿¡Quién es ese mensajero, y cuál fue el acuerdo!?

No sabemos aún.

Le revira Manuel Feregrino que quiénes son las personas de las que se tiene información.

"Nada más te pongo, para muestra basta un botón: no quiero hablar de Thalía Lagunes, Oficial Mayor actual de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; no quiero hablar de Reyna Basilio, jefa de compras actual de Pemex; no quiero hablar ni dar información sobre Horacio Duarte, director general de Aduanas, y así puedo seguir, son personas hoy del más alto nivel".

El empresario sostuvo que todos ellos y "muchos otros" fueron a sus oficinas.

¿A qué fueron a sus oficinas?

Sería muy grave si se da a conocer esa información ya que esas personas tienen hoy puestos clave...

"Por favor déjenme en paz, borren de su mente el nombre de Carlos Ahumada (...) que cese la sed de venganza", expresó.

"Yo ya los perdoné, no les guardo rencor, no cometí ningún delito", concluyó.

¿Ayuda en algo que se ventilen estos videos?

¿Quiénes son los personajes que Ahumada menciona?

i) Thalía Lagunas Aragón

Muy cercana a AMLO. Fu designada en 2019 como Oficial Mayor de SHCP, es Administradora Industrial egresada del IPN; fue directora en la Secretaría Técnica de Gabinete de la Presidencia de la República; hace años fue directora Administrativa del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, así como Subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal.

Reyna María Basilio Ortiz

Figura en el directorio de Pemex como encargada de las licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y servicios de Pemex. Anteriormente se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto Metro para el Gobierno de la CDMX. Y en 2014 la Contraloría la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas, a las que ordenó se les pagara más de 478 millones de pesos, presuntamente sin cumplir los requisitos normativos. Fue inhabilitada por 15 años, pero recurrió a tribunales y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México declaró el 15 de diciembre de 2017 la nulidad lisa y llana, aunque reconoció que Basilio Ortiz sí había incurrido en irregularidades.

Horacio Duarte Olivares

Director general de la Agencia Nacional de Aduanas de México, anteriormente se desempeñaba como administrador general de Aduanas del Servicio de Administración Tributaria; fue representante de Morena ante el Consejo General del INE.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.