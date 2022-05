La alianza y sus presidenciables

Aún no llegamos a la mitad del 2022 y la batalla de encuestas y protagonismos para la sucesión presidencial ocupa gran parte de los titulares y análisis de los principales medios de comunicación. Las redes también han sido protagonistas de esta batalla en la que liderazgos, partidos y grupos de decisión intentan influir o protagonizar de cara a las elecciones de 2024.

En esta ocasión toca turno a la alianza PRI-PAN-PRD, son muchos los nombres que se han manejado como posibles candidatos para encabezarla, según el medio de comunicación o la coyuntura van cambiando o apareciendo en primer lugar.

Acción Nacional perfiló primeramente al excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien enfrenta una persecución política y judicial, lo que lo debilita y le resta posibilidades electorales, no voy a calificar las afirmaciones vertidas en su contra como falsas o ciertas, simplemente no lo dejan muy bien parado para ser el candidato que derrote a MORENA en el 2024. Liderazgos como Lilly Téllez, Margarita Zavala o Santiago Creel Miranda también aparecen en las encuestas, sin embargo, se tiene más la impresión de que están ahí para completar un cuadro, que por una posibilidad verdadera.

El Partido de la Revolución Democrática no tiene "gallo", en algún momento quiso perfilar a Miguel Ángel Mancera, pero el ilustre doctor se encuentra lejos de aglutinar el apoyo de los partidos que conforman la alianza para ser el elegido. La poca fortaleza territorial que le queda al PRD es otro de los factores que prácticamente los descalifica para ser quienes marquen la pauta y asuman el liderazgo.

Donde la competencia luce mucho más nutrida es en el Revolucionario Institucional, nombres como el de Alejandro Moreno "Alito", Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu, Alfredo del Mazo o el mismo Enrique de la Madrid Cordero, han aparecido en diversas mediciones y charlas de café. Aún no es posible dilucidar quién será el elegido, cada uno de ellos se ha mantenido ocupado llevando agua a su molino y aprovechando las coyunturas para ganar relevancia y apoyo de diversos sectores.

Es necesario reconocer que la caballada está muy flaca en la oposición, no se distingue un perfil fuerte que pueda ser verdaderamente competitivo en la justa electoral, aunque la alianza persista en el 2024 eso no significa que puedan quedar relegados como tercera fuerza política nacional.

Para ser una alianza llama la atención que normalmente caminan en solitario, sin embargo, el engranaje logrado para contener la reforma eléctrica lopezobradorista, podría ser el primer ejemplo de que cuando se coordinan y hacen bloque, verdaderamente pueden representar una oposición.

Por el momento la alianza no tiene candidato, el reloj sigue corriendo y no se les ve articulados para construir un liderazgo fuerte que los represente. No hay presencia de cuadros que puedan difundir, operar y movilizar. Quienes fueron en el pasado los partidos más fuertes de nuestro país, hoy no cuentan con los recursos y el andamiaje necesario para encarar la elección presidencial.

Consolidar un candidato presidencial no sucede de la noche a la mañana, es un proceso largo y complicado que hasta el momento no han recorrido en unidad.

Si la alianza no se aviva, nuestro país podría quedar nuevamente bajo el control de MORENA que, nos guste o no, sigue ganando elecciones en todo el país.

Movimiento Ciudadano está de moda y lo más seguro es que aproveche la "ola naranja" para posicionarse en las preferencias electorales rumbo al 2024, pero esa es otra historia y la dejaremos para una próxima entrega.

