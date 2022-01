La actualización de trámites electorales indispensable para las elecciones de 2022

Este año habrá elecciones locales en seis entidades federativas cuyo proceso electivo tendrá verificativo el 5 de junio próximo, a saber: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas; en todas, se renovará al ejecutivo local; en Durango, además habrá elecciones para la elección de 39 presidencias municipales, 39 sindicaturas y 327 regidurías, y en Quintana Roo se renovarán los 25 legisladores de su Congreso local.

Un aspecto que da vida, fortalece nuestro sistema democrático y les da legitimidad a los procesos electorales en México es la participación activa de las y los electores. Por ello, que los mismos se encuentren debidamente registrados tanto en el padrón como en los listados nominales de electores es fundamental.

Consecuentemente, las y los ciudadanos de dichos Estados que deseen participar en estas elecciones deberán tener actualizada su credencial para votar, instrumento indispensable de identificación para acreditarse como electores y poder ejercer su derecho constitucional al voto y con ello, la ciudadanía pueda votar por el partido, coalición, candidato o candidata de su preferencia.

Bajo este contexto, y de acuerdo con diversas determinaciones adoptadas por el Instituto Nacional Electoral (INE), las y los jóvenes que cumplan años antes del 5 de junio, deberán tramitar su credencial para votar a más tardar el 31 del presente mes. De igual forma, si algún ciudadano o ciudadana tramitó su credencial para votar durante 2020 y aún no la recoge del módulo del Registro Federal de Electores, tiene hasta el 28 de febrero para hacerlo, de lo contrario la autoridad electoral procederá a destruirla y los afectados deberán tramitarla de nuevo.

Otros trámites que son importantes que la ciudadanía de estas entidades federativas conozca, está relacionada con la actualización ya sea de sus datos personales o bien de su domicilio, esto con la finalidad de que pueda votar efectivamente en el domicilio que le corresponde con sus datos actualizados. La ciudadanía que está en este supuesto, deberá acudir a los módulos de atención ciudadana a más tardar el 11 de abril.

Hemos visto en elecciones que llega un ciudadano o ciudadana a la casilla y no puede ejercer su voto por no encontrarse en el listado nominal, y casos muy repetidos es que no actualizó su cambio de domicilio, por ejemplo. Que esto no pase en estas elecciones locales.

Para el caso de los ciudadanos que quieran una reposición de su credencial para votar, tienen hasta el 7 de febrero. Pasadas las elecciones los trámites que brinda el Registro Federal de Electores del INE continuarán con regularidad.

Es importante referir que las y los ciudadanos que se encuentren enfermos o imposibilitados de acudir físicamente al módulo respectivo, el INE acude al domicilio, casa de asistencia, asilo u hospital, según corresponda, solicitando solamente la presencia de un familiar o persona de confianza para que acuda al módulo más cercano con los siguientes documentos: solicitud del servicio por escrito; certificado médico; acta de nacimiento, identificación oficial con fotografía, y comprobante de domicilio.

Como podemos observar, me parece que la autoridad electoral establece una estrategia plena y adecuada para atender a toda la ciudadanía a que actualice su credencial para votar, así que hagamos lo que esté de nuestra parte para que estos insumos electorales se encuentren lo más fielmente posible apegados a la realidad electoral de la ciudadanía.

De nosotros depende y con ello las y los electores podrán asistir el día de la jornada electoral en paz con la certeza de que su voto será respetado y contabilizado adecuadamente por la opción que hayan escogido.

