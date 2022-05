Kiev, abril de 2052: la Plaza Roja

Los personajes y los eventos, salvo los relacionados con hechos históricos, son ficticios producto de la imaginación del autor. Esta es la cuarta entrega de la obra de ficción Kiev, abril de 2052.

El presidente Kuznetsov

Desde que asumió la presidencia de Rusia por primera vez en mayo de 2038, Igor Ivanovich Kuznetsov tuvo la visión de que su gestión traería vientos propicios que volverían a alentar el desarrollo de una Federación de Rusia fuerte, capaz de restablecer de manera creciente, su posición en la mesa de las decisiones globales. A ello dedicaría todo su esfuerzo. Los gobiernos que le precedieron habían concentrado sus esfuerzos en establecer un clima de apertura política al interior del país y de impulso a la recuperación económica.

La realidad previa al comienzo de su mandato le decía algo diferente: en esas elecciones de marzo de 2038, la coalición que lo llevó al poder había apenas derrotado al fuerte candidato del partido Democracia Ahora. Desde entonces, el futuro político de Kuznetsov quedó en manos de una constante negociación política que se materializó en el seno de la Duma, donde toda legislación federal tenía que ser aprobada por una mayoría calificada de dos tercios. Democracia Ahora, el partido líder de la oposición, había obtenido una robusta bancada de 140 legisladores y con el resto de partidos con los que estaba coaligado, mantenía un férreo marcaje del gobierno, contaban con 222 de las 450 curules, contra los 228 votos de la coalición de Kuznetsov.

En el Consejo de la Federación, la situación era diferente pues su coalición mantenía una cómoda mayoría cercana al 60 por ciento gracias a que el presidente podía nombrar a 30 de los 187 senadores, de los cuales 7 eran vitalicios. Putin, ahora de 86 años, mantenía su curul de senador vitalicio desde que en 2024, al término de su presidencia ya no buscó la reelección. De cualquier suerte, reflexionaba Kuznetsov, también en el Consejo de la Federación cada votación donde se requería de la aprobación de dos tercios, implicaba largas y costosas negociaciones con la oposición.

A partir de las elecciones de 2024, recordó Kuznetsov, el voto diferenciado y equilibrado del electorado ruso había cerrado el paso a la excesiva concentración de poder en alguna de las ramas del Estado.

Los analistas de la Nueva Gaceta bautizarían a los dos sexenios de Kuznetsov como el periodo del co gobierno.

Reelección y alianza

Para su reelección en marzo de 2044, Kuznetsov contó con una votación un poco más holgada, pero en la Duma, donde los números totales daban a su coalición un ligero margen para una mayoría simple, la bancada del partido Democracia Ahora contaba con 160 curules y había reforzado su posición como la primera minoría, alcanzando por sí solo el 35 por ciento de los votos. Para formar gobierno, Kuznetsov dio un paso sin precedentes en Rusia, del co gobierno de hecho de su sexenio anterior, pasó a la cohabitación "a la francesa" e invitó al joven líder de Democracia Ahora, Oleg Mikhailovich Morozov, a convertirse en el Jefe de Gobierno, primer ministro, de su nueva administración. El acuerdo de la alianza reservaba al presidente Kuznetsov el manejo de las carteras de defensa y relaciones exteriores, mientras que, para la conducción de la economía, Kuznetsov y Morozov acordaron mantener un gabinete de asuntos económicos que daría seguimiento transversal a todos los temas relacionados con la economía y las finanzas y que sería coordinado por una troika compuesta por el presidente, el primer ministro y el presidente de la Duma, a esta troika reportarían los ministros de finanzas, de desarrollo económico, de comercio exterior y el presidente del Banco Central, éste último en su carácter de entidad autónoma no subordinada al gobierno. En papel, el equilibrio parecía una virtud, en la realidad el equilibrio se convirtió en el epicentro de innumerables tensiones entre el presidente y su primer ministro. Los eslabones de la alianza comenzaron a debilitarse desde los primeros días.

En otro terreno, si la gestión del Estado era complicada en lo económico, en el terreno del gasto militar y lo que Kuznetsov consideraba como la obligada reorganización del ejército ruso, las tensiones se multiplicaron.

Así, Kuznetsov impuso la autonomía del Kremlin para el manejo de las carteras de exteriores y defensa y continuó con el programa de modernización de las fuerzas armadas iniciada desde su primera gestión. En política exterior, las prioridades de Kuznetsov eran, además de lograr el levantamiento de las últimas sanciones que Occidente había impuesto a Rusia con motivo de la invasión a Ucrania en 2022, profundizar la alianza estratégica con China y normalizar las relaciones diplomáticas con Ucrania, Francia, Alemania y el Reino Unido.

Las relaciones con Finlandia eran otro foco de atención de la cancillería rusa y se encontraban en un estado de permanente tensión desde el amague de Helsinki de incorporarse a la OTAN en 2022 y 2023. Mucho había ayudado a Moscú la moratoria de hecho que la Alianza Atlántica había impuesto desde 2022, para no promover ni aprobar el ingreso de nuevos países miembros.

Otra de las prioridades que Kuznetsov encargó a su canciller, Dmitri Ivanov, tenía que ver con el panorama ruso-europeo que había vuelto a tensarse a partir del tratado de Lyon del 9 de mayo de 2030, que creó la Coordinación de las Fuerzas Armadas de Europa.

Ivanov conocía muy bien este tratado que había sido negociado con motivo del importante incremento en el gasto bélico que varios países promovieron a raíz de la crisis de 2022, los ejércitos europeos habían crecido y al poco tiempo se hizo evidente la creciente desvinculación entre ellos y la falta de armonización de armamentos y protocolos de operación. Los negociadores -pensaba el canciller ruso-, tuvieron mucho cuidado al redactar las cláusulas del tratado para que quedara absolutamente claro que no se trataba de una nueva alianza militar, ni de un compromiso de defensa recíproca entre los países firmantes; tampoco debía de generar la impresión de que se trataba de la creación de un ejército europeo. En el texto, recordó Ivanov, se estipuló que tampoco podrían ser miembros de este tratado países europeos no miembros de la Unión Europea, ni miembros de ésta que no fueran parte de la OTAN, un doble candado dedicado a Rusia y China, sonrió Dmitri, quien recordó haberle señalado al presidente ruso que se trataba de un acuerdo diseñado con el mero objetivo aparente -como rezaba el texto- de promover la cooperación y comunicación entre las fuerzas armadas de los países firmantes e impulsar y organizar ejercicios conjuntos y la preparación de cuadros. Recordó que el tratado había creado nuevas instituciones como el Centro de Estrategia e Inteligencia Europeo y el Centro de Desarrollo de Tecnología Militar de Europa.

Reflexionó sobre un capítulo que debería haber dado una sensación de seguridad adicional a Rusia: el texto señalaba que en caso de conflicto armado o de una amenaza militar contra Europa o algún país europeo, los firmantes del Tratado de Lyon se ceñirían a los acuerdos operativos y protocolarios de defensa y acción conjunta establecidos en el marco del Tratado de Washington de 1949, que había dado origen a la OTAN.

Ivanov recordó que a pesar de tantas seguridades y candados, varios países, además de Rusia y China, se sintieron afectados por la entrada en vigor del Tratado de Lyon: de esa manera, Estados Unidos, Canadá y Reino Unido supusieron que finalmente, después de décadas, Europa mostraba una clara reacción al acuerdo Five Eyes y a la más reciente alianza AUKUS; Europa, supuso el canciller, al final está buscando un espacio de acción propio y excluyente. Por otro lado, la firma del Tratado de Lyon creó resentimientos naturales en Turquía, Finlandia y en la Federación de Ucrania, último país, el vigésimo octavo, que había accedido formalmente a la Unión Europea en 2028.

Ivanov recordó varias conversaciones con su colega chino: para China y para Rusia, el texto dejaba claro que no habría un ejército europeo; el subtexto pensaban los analistas chinos y rusos, decía otra cosa, decía lo contrario.

Relaciones diplomáticas

El 6 de enero de 2023, el día en que la fe ortodoxa celebra la Navidad, a más de 10 meses de que la invasión rusa iniciara, Rusia y Ucrania firmaron un acuerdo de paz. Se conoció como el Acuerdo de Navidad. Ucrania renunciaba a formar parte de la OTAN. Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se comprometían a garantizar su soberanía e inviolabilidad de su territorio. De alguna manera era la reedición del Acuerdo de Budapest de 1994. Por otro lado, Rusia aceptaba que Donetsk y Lugansk siguieran formando parte de Ucrania en el marco de una reforma constitucional que daría lugar a la creación de una Federación de Ucrania; en ese aspecto, ambas repúblicas, como lo habían establecido los acuerdos de Mlnsk de 2014/15, gozarían de una amplia autonomía de gestión en el marco de la naciente Federación de Ucrania; Rusia y Ucrania se comprometieron, por otro lado a realizar consultas bilaterales sobre el tema de Crimea, mientras que Rusia se comprometía a dejar los territorios ocupados al sur y sureste de Ucrania desde Mykolaiv hasta el Donbás, pasando por Mariúpol.

Rusia y Ucrania cumplieron los compromisos adoptados conforme el calendario establecido; Rusia tuvo que aceptar el hecho de que la firma del acuerdo no trajo aparejado el levantamiento inmediato de sanciones, que muchas permanecerían por años y que tendría que compensar en otras zonas geográficas las cuantiosas pérdidas que el cierre de los mercados de Occidente trajo a su economía. El mercado centro asiático y China eran los objetivos principales. La nueva constitución de Ucrania, mediante la cual nacía la Federación de Ucrania, aprobada en el referéndum del 10 de marzo de 2025 y entró en vigor un mes después, el 10 de abril del mismo año.

En 2044, como parte de la urgente estrategia de normalización impulsada en su primer gobierno, Kuznetsov decidió que el restablecimiento de las relaciones con Ucrania serían una de las prioridades de su gobierno. Encargó a su canciller, Dmitri Ivanov, iniciar los trabajos con urgencia. El negociador ucraniano designado fue el embajador Volodomir Grushevski. Rusia y Ucrania acordaron reanudar relaciones diplomáticas y después de meses de negociación, la reapertura de embajadas en Kiev y Moscú ocurrió de manera simultánea en noviembre de 2040. Años después, en marzo de 2043, Volodomir Grushevski regresaba a Moscú, ciudad donde había estudiado relaciones internacionales y diplomacia, esta vez para encabezar la embajada de Ucrania.

La Plaza Roja, 9 de mayo de 2045. Día de la Victoria

Unos diez mil invitados a la celebración del Día de la Victoria comenzaron a acomodarse en las gradas antes de las 9 de la mañana. El graderío corría paralelo al muro del Kremlin, entre el mausoleo de Lenin y la Torre Spasskaya. Poco antes de las 10 de la mañana, unidades de infantería ya ocupaban el lado opuesto a las gradas, entonces llegó el presidente Igor Ivanovich Kuznetsov. A cincuenta metros, en las gradas destinadas para el cuerpo diplomático, el embajador de Ucrania, Volodomir Grushevski, no perdía detalle de los movimientos del presidente. De acuerdo con el reloj de la Torre Spasskaya, a las 10 de la mañana en punto, el ministro de la Defensa, general Vladimir Nikolaev, pasó revista a los batallones presentes, eran batallones de infantería tradicional que uno a uno respondieron con los ensordecedores tres ¡HURRA! al saludo del general Nikolaev.

Al terminar el pase de revista, el himno ruso fue seguido del discurso de Kuznetsov: "Hoy, hace cien años, el heroico ejército rojo tomó Berlín y atestó el golpe final al nazismo alemán; 26 millones de rusos dieron su vida para que nuestra Madre Patria sobreviviera y sus hijos crecieran libres... hoy Rusia vive en paz con sus vecinos y está preparada para una paz duradera y justa ...."

Al finalizar su discurso inició el desfile, al paso de cada unidad, al sobrevuelo de cada nave, tras la marcha de cada vehículo, como todos los años, diplomáticos y militares acreditados ante el gobierno ruso, se esmeraban en comentar las cualidades, capacidades y alcance de cada uno de ellos, algunos destacaban la novedad de algún armamento y, los menos, los que estaban realmente enterados, guardaban silencio porque en un desfile ningún arma que se presente es realmente nueva y las dependencias encargadas de las áreas de inteligencia militar, conocían de estos equipos y su desarrollo con al menos dos o tres años de anticipación. Sin embargo, el paso de los batallones autónomos de la nueva infantería de organización modular, captaron la atención generalizada. No era fácil de asimilar la imagen de un soldado que dotado de un exoesqueleto y equipo que le hacían pesar más de 250 kilogramos, se moviera con gran velocidad y ligereza sobre el antiguo empedrado de la Plaza Roja.

Grushevski estaba sentado al lado del embajador de Australia quien, para su horror, se sintió obligado a explicarle con gran detalle los avances de la nueva infantería rusa, que por cierto, tenía muchas similitudes con la que China había desplegado recientemente. Paul Myler, le señaló que cada soldado era una unidad de combate completa y autónoma. El exoesqueleto servía de auxilio motriz y blindaje al tiempo que almacenaba el equipo de comunicación e imagen, así como el fusil láser y un misil de doble uso, tierra-aire o anti tanques. Cada soldado, explicó el australiano al diplomático ucraniano quien sonreía atentamente sin realmente escuchar a su colega, dispone de un dron de reconocimiento que también puede ser utilizado como arma de ataque. La nueva batería le daba a cada soldado motorizado con su exoesqueleto, una autonomía de movimiento de hasta 48 horas, el equipo podía también desplegar celdas solares para una recarga rápida. Un batallón de soldados con exoesqueleto -continuó Myler- podría avanzar hasta 70 kilómetros por día; cada soldado llevaba sobres de comida para una semana y agua para 48 horas. Los blindados de apoyo logístico y abasto, eran autónomos, no tripulados y se movían con baterías que les daban una autonomía de movimiento de hasta 72 horas, también contaban, -sonrió Myler-, con celdas solares. El diplomático le habló también de nuevas unidades que se encontraban en fase experimental... en ese punto, con fineza, Grushevski interrumpió a su colega australiano y, apuntando a su tableta, indicó que le llamaba su canciller.... en ese momento supo que en Kiev un grupo de altos oficiales del ejército habían desconocido al gobierno del presidente Oleksandr Yoroshenko y asaltado el Palacio Presidencial en Kiev... se desconocía el paradero de Yoroshenko...

