Kiev, abril de 2052, el Consejo de Seguridad

En este relato, todo es ficción. El lector habrá de dispensar las múltiples licencias que he tomado.

La crisis de las Naciones Unidas

Biarritz, primeras semanas de 2050

Volodomir Grushevski acompañó al presidente Lukyanovich a participar en la reunión extendida del G7. El encuentro se llevó a cabo en Biarritz, era el lunes 21 de febrero de 2050, y la reunión estaba programada para terminar el miércoles 23. El presidente de Ucrania había sido invitado por la canciller alemana.

Los líderes del G7 habían acordado que cada país invitaría a otro Estado no miembro del selecto grupo de las naciones más ricas del mundo, para que participara en las consultas; la lista de invitados fue discutida previamente entre los cancilleres. La instrucción de los jefes de Estado y de Gobierno había dejado en claro que el objetivo central de tales invitaciones no era convocar a países con visiones afines o compatibles con los miembros del G7, sino garantizar la mayor representatividad posible con el objetivo de avanzar en el tema central de la agenda de la reunión, la adopción de una estrategia viable para reformar a las Naciones Unidas. Tenían 19 meses, el ejercicio de prospectiva que expertos del G7 habían realizado señalaba de manera categórica que la ventana de oportunidad política para presentar una propuesta realista a la Asamblea General, se cerraría muy probablemente al concluir la 106a Asamblea, entre septiembre y diciembre de 2051. Además de ello, era imprescindible que un grupo representativo de países presentara este mismo año, durante la 105a Asamblea, los elementos centrales de un programa previamente consensuado, ese era precisamente el objetivo fundamental de la reunión de Biarritz. Resultaba paradójico, pensaba Lukyanovich, que ahora fueran los países desarrollados los que tomaran la iniciativa. "Aquí hay mucho mar de fondo", pensó para sí.

Marie Dumoriez, presidenta de Francia, en su intervención inicial enfatizó que "hace unos ochenta años, a poco más de dos décadas de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, se hizo evidente que la superestructura que había sido formalizada en San Francisco, al final de la Segunda Guerra Mundial, presentaba síntomas de gigantismo y atrofia que se agudizarían con los años. Hoy debemos de ser autocríticos -señalo Dumoriez- y recordar que a partir de la década de los 70 la agenda de la ONU avanzaba sólo en todas aquellas tareas que no comprometían las parcelas restringidas por los intereses de las cinco potencias dominantes, y en buena medida la agenda sustantiva de la Organización se convirtió en rehén de las grandes potencias afincadas en las trincheras de sus propios intereses y prioridades en el marco de la Guerra Fría.

Esa época, vista a la luz de los fracasos que hemos tolerado, enfatizó Dumoriez, se asemeja a una reedición de la batalla de Verdún de 1916, que en lugar de durar 10 meses y producir casi un millón de bajas, se prolongó durante décadas y produjo una inmovilidad que distaba mucho de demostrar avances para hacer realidad las expectativas que las naciones en desarrollo se habían forjado cuando se adhirieron a nuestra Organización. Francia lo sabe bien, la política francesa nos ha llevado a promover un reencuentro con el Sur. No, no se trata de evocar nostálgicamente los liderazgos visionarios de Mitterrand y de Brandt y tantos otros, que intentaron abrir esta brecha hace casi ocho décadas, es una profunda convicción que Francia comparte con ustedes de que este es el momento de actuar y de tomar decisiones, algunas dolorosas, sin duda, que aseguren que nuestra Organización, las Naciones Unidas, puede ser viable y ofrecer a la humanidad rutas efectivas y practicables para la promoción de un desarrollo sostenible y equitativo al tiempo que genere mecanismos eficientes de coordinación que permitan acciones colectivas que garanticen la preservación de la paz".

Noburo Takizawa, primer ministro del Japón, señaló que a partir de la invasión rusa a Ucrania de 2022, treinta años atrás, la ausencia de mecanismos que permitieran a la comunidad internacional adoptar medidas oportunas para tratar de evitar ese tipo de agresiones han consolidado la imagen del Consejo de Seguridad como un foro de debate y condena, no un mecanismo de acción de la comunidad internacional. Declaró que en esas condiciones su país renunciaba unilateralmente a su aspiración de convertirse algún día en un miembro permanente del Consejo de Seguridad y que por lo tanto Japón dejaba de formar parte de manera definitiva del llamado G4, grupo con el que en unión de Alemania, Brasil e India, había buscado durante décadas un asiento permanente para ellos y dos países africanos.

A la posición de Takizawa se sumó Helga Ziervogel, canciller de Alemania: "las condiciones prevalecientes en las últimas décadas, llevan a Alemania a desistir también de buscar un asiento permanente en el Consejo de Seguridad"; sin embargo, Ziervogel anunció que su gobierno se encontraba dispuesto a continuar los esfuerzos por reformar el Consejo de Seguridad y hacerlo más democrático, transparente y eficaz.

Edward Wilson, primer ministro inglés manifestó su escepticismo y recalcó que el Reino Unido seguiría su propio esquema de consultas con aquellos países afines. El objetivo, subrayó Wilson, se centraría básicamente en la creación de un acuerdo comercial amplio. Lukyanovich sonrió y se acercó a Grushevski y al oído le susurró: "La Pérfida Albión nunca perderá la esperanza de poder recrear su añorado Commonwealth".

Mohammed Khalik, presidente de Egipto, país invitado por Italia, fue el que habló del elefante en el salón: "Egipto no está en condiciones de sumarse a las ideas expresadas en este foro; como presidentes del G77, estamos comprometidos en la búsqueda de caminos que permitan a la mayoría de las naciones participar en el diseño de mecanismos alternos de cooperación y coordinación que sí respondan a la convicción democrática que anima a los países nuestro Grupo. Es bien sabido por todos los presentes -continuó Khalik-, que Egipto, junto con algunos de los países aquí reunidos y con la gran mayoría de los países que conforman la comunidad internacional, hemos venido participando en consultas y trabajos preparatorios con miras a la creación de mecanismos de cooperación y concertación alternos al Sistema de las Naciones Unidas. Mecanismos que en efecto respondan a nuestras necesidades y prioridades. El camino será difícil, pero el G77 pasará a la acción ante la renuencia de las grandes potencias de iniciar una verdadera reforma al Sistema de las Naciones Unidas". "Los países del G77 no continuarán aguardando los llamados del selecto grupo de países del piso de arriba quienes, una vez que han tomado la decisión respecto del curso a seguir por la humanidad, esperan que el resto de los países en desarrollo simplemente se sumen, sin reserva y sin dilación a tales decisiones y se comprometan a apoyar intervenciones militares y la imposición de sanciones que muchas veces no han sido establecidas conforme los procedimientos que marca el capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas". Durante casi un minuto, la sala se sumergió en un silencio total. La presidenta Dumoriez oportunamente atinó a adelantar el receso para el almuerzo informal que estaba programado para dentro de casi una hora. A continuación y hasta que la sala se vació, sólo se escuchó el movimiento de las sillas.

Si bien el contenido del discurso del presidente de Egipto era esperado por la mayoría, las expresiones y el tono utilizados por Mohammed Khalik le conferían el carácter de una decisión tomada, de un hecho consumado. Parecía que era bien poco lo que se podría lograr. La ventana de oportunidad política, pensó la presidenta francesa, se estaba cerrando antes de tiempo. Era el momento de acelerar las consultas. Tomó su celular y le marcó a Frank Villar, el joven presidente de Estados Unidos, primer latino que ocupaba el cargo: "Hola Marie", contestó Frank Villar en un impecable español, "¿ya recuperaste el aire?". A pesar de la tensión del momento, Dumoriez sonrió al escuchar el comentario de su amigo Frank, hablar en español era uno de los signos íntimos de una relación de años. Quedaron de verse con la canciller alemana y los primeros ministros de Canadá y el Reino Unido, en la suite de Dumoriez en quince minutos. Al final de la breve reunión, Francia, Alemania, Estados Unidos y Canadá habían acordado adoptar la posición propuesta por Villar, "la única manera de sacar adelante los objetivos de esta reunión es dejar que nuestros invitados sean los que corran con la pelota; que definan curso de acción, que se adueñen de la iniciativa, nosotros siempre nos podremos reservar la prerrogativa de aceptar sus propuestas. Ellos lo saben, no lastimemos innecesariamente su orgullo mencionándolo" -finalizó Villar-. Era una medida arriesgada pero realista, Villar hablaría con el presidente de México y Dumoriez se encargaría del egipcio. La canciller alemana hablaría con el PM del Reino Unido y el de Japón, había que asegurar que todo el G7 se mantenía unido; había motivos para dudarlo, tanto Takizawa como Wilson habían mantenido las posiciones más radicales de su grupo. Una vez asegurados los pasos mencionados, Dumoriez, con el auxilio de los cancilleres del G7, se encargaría de convencer a los demás invitados.

En los próximos días, los esfuerzos de Dumoriez se concentraron en lograr una declaración que estableciera el compromiso de adoptar un calendario tentativo de consultas y que permitiera avanzar en los detalles de un Plan de Acción que incluyera las áreas de convergencia detectadas entre el G7 y los representantes del G77. El presidente egipcio y sus colegas tendrían que lograr que el grupo de naciones en desarrollo adoptaran el curso de acción. Ucrania, por su parte, estaría encargada de coordinar los enlaces con los países de Europa del Este y de Asia Central. Nadie había aún mencionado a Rusia y a China, Dumoriez se limitó a señalar que Francia, con la ayuda de Estados Unidos y el Reino Unido, asumiría la responsabilidad de coordinar las comunicaciones con los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad.

La Declaración de Biarritz fue adoptada y suscrita el 23 de febrero de 2050, por los jefes de Estado o de Gobierno de los países del G7 y por sus contrapartes de las naciones invitadas a la reunión, es decir, Egipto, India, Indonesia, México, Senegal, Ucrania y Vietnam. Los compromisos esenciales consistían en: a) desarrollar propuestas para reformar el consejo de seguridad sin ampliar su membresía, con el objeto de convertirlo en un mecanismo eficaz, democrático y transparente para la toma de decisiones colectivas para el logro y preservación de la paz; b) elaboración de una propuesta para la reducción gradual y progresiva de los presupuestos de la Organización y de los organismos y programas del sistema hasta alcanzar, en un plazo de cinco años, el 25 por ciento. Esta reducción debería reflejarse en la cuotas a cargo de los países en desarrollo, pero no en las de los desarrollados. El excedente deberá dedicarse al financiamiento de programas de cooperación para el desarrollo; c) efectuar una revisión de las misiones y programas de trabajo de distintos organismos especializados del Sistema para proponer, en un plazo de dos años la eliminación de programas y actividades redundantes o duplicados así como la fusión o, desaparición, en su caso de organismos especializados que no han cumplido en esencia con sus mandatos o estos hayan caído en la obsolescencia.

El mandato de Biarritz era enorme pero su relevancia quedó fuera de toda discusión. El egipcio Mohammed Khalik quedó como encargado del enlace entre el G7 y el G77, tarea en la que sería auxiliado por India, México y Vietnam. Sería un año y medio de tremendos desafíos. La declaración creó además el Grupo de Biarritz, constituido por los firmantes que se reuniría de manera trimestral para evaluar los avances de la tarea.

Otoño de 2051

La alarma de su celular lo despertó a las 5:45, la metálica voz de Siri le anunciaba, como si ello fuera necesario, que era una fría mañana de domingo. Era el 24 de septiembre de 2051 y su avión saldría en 90 minutos del aeropuerto Victoria de Kiev. Lo primero que Volodomir Grushevski hizo fue tomar su celular y tras desactivar la alarma, fue a sus mensajes para revisar rápidamente los últimos correos; no había noticias de su contraparte respecto de la última propuesta de programa para eventual visita del dignatario extranjero a Kiev en algún momento de finales de ese año o del primer semestre de 2052. Las instrucciones del presidente Lukyanovich habían sido muy precisas, la visita revestía una importancia esencial para la nueva política que desarrollaría Ucrania a partir de los acontecimientos que se estaban fraguando y que debían concretarse en la última parte de 2051. Abrió un correo marcado urgente de su embajador en Nueva Delhi, las malas noticias seguían precipitándose. Como todas las mañanas, el canciller ucraniano prendió enseguida la televisión en el canal de noticias de Al Jazeera, desde hacía décadas, reflexionó Grushevski, no había surgido una agencia que rivalizara con la cadena catarí en la detección de noticias emergentes, la información más reciente era aún más grave de la que anunciaba su embajador en Delhi en su email. Ningún embajador podría nunca rivalizar con las cadenas de noticias. Recordó la frustración que en principio le provocaron las afectuosas palabras de su mentor en la cancillería: "Volodimir, no intentes competir con CNN, tu labor es informar lo que está detrás de la noticia, incluso adelantarte a la noticia, pero no eres un reportero, eres un diplomático". Grushevski llamó a su embajador en la India para pedirle un análisis detallado de los acontecimientos y la elaboración de escenarios. Lo necesitaba en su correo en dos horas, quería leerlo en el vuelo que lo llevaría a Nueva York. Giró instrucciones similares a su embajada a Beijing y pidió al vicecanciller que consultara con sus contrapartes europeas y le enviara un reporte antes de tres horas. Anotó en su tableta que tendría que proponerle al presidente Lukyanovich la reapertura de la embajada en Islamabad, era urgente tener a alguien pronto en el terreno. Si todo transcurría como pensaba, Ucrania necesitaría pronto un embajador en Pakistán. Eran las 5:55 de la mañana, Grushevski había utilizado 10 minutos de su apretada agenda para ponerse al corriente de los temas fundamentales y despachar instrucciones. Entró a la ducha.

El cable de Al Jazeera

Noticia en desarrollo, Lahore, Pakistán, 5 de marzo, 8:15: El Primer Ministro de Pakistán demanda a la India el cese inmediato de hostilidades en Cachemira. Shahid Ali Khan, al reivindicar los derechos de Pakistán en Cachemira, una disputa con la India que lleva ya más de cien años, calificó las acciones militares del país vecino en el glaciar de Siachen como una nueva incursión totalmente injustificada. Por otra parte, Ali Khan, lamentó los violentos acontecimientos del 3 y 4 de marzo en la ciudad fronteriza de Kargil y en Srinagar, capital del Territorio de la India de Jammu y Cachemira, que habían causado al menos 400 víctimas fatales y el doble de heridos y acusó a su contraparte india, Raihan Balakrishna, de mentir al señalar que el ejército de Pakistán estaba detrás de los atentados con explosivos perpetrados por el llamado Frente de Liberación de Jammu y Cachemira. Por otro lado, Ali Khan señaló que la incursión, no confirmada, de tropas indias provenientes de la ciudad de Punch, hacia las localidades de Mandhole y Kotli, en territorio pakistaní de Azad Cachemira, constituían un vulgar atentado a la soberanía territorial de Pakistán y que serian respondidas con la máxima energía por parte de su gobierno.

Overture



El vuelo de cuatro horas, entre Frankfurt y Nueva York salió a las 10 de la mañana en punto y transcurrió sin incidentes. El vuelo supersónico en el Overture de Boom era muy conveniente, pero Grushevski echaba de menos la comodidad que los aviones de cabina ancha proporcionaban. Era divertida, sin embargo, la pequeña celebración que los sobrecargos hacían en honor de los pasajeros que por primera vez experimentaban la sensación de romper la barrera del sonido. Una botella individual de Bollinger y un certificado conmemorativo eran repartidos entre los emocionados "vírgenes subsónicos" como los apodaba Grushevski. Su memoria y el hábito de conectar datos y eventos, le llevó a recordar que en 2003, año en el que cumplió 18 años, el Concorde, célebre predecesor del Overture, realizó su último vuelo; ese mismo año, recordó, había llegado a Moscú para cursar sus estudios universitarios en el prestigiado Instituto Estatal de Relaciones Internacionales de Moscú, mejor conocido como MGIMO, por sus siglas en ruso. Pero, sobre todo, pensó, ningún sentimiento de aquella época era comparable a la emoción que le produjo asistir al concierto de Paul McCartney en la Plaza Roja de Moscú, y aunque para ese viernes 23 de mayo de 2003, ya había pasado casi un mes de su cumpleaños número 18, recordaba como él, junto con los otros 130 mil espectadores, había saltado y bailado de emoción cuando Paul y su banda interpretaron "Birthday".

Dejó el vaso vacío de Macallan en la mesilla de su asiento y no se opuso a que la sobrecargo le sirviera otro trago; muy a su pesar sonrió al pensar en la caricatura aparecida en el último ejemplar de The Economist que lo parodiaba como un personaje alto y desgarbado que, utilizando el brazo derecho, "jugaba vencidas" con un oso mientras que en su mano izquierda sostenía un vaso old fashion del que no se derramaba ni una gota.

Manhattan

Poco antes de aterrizar en el recién remozado aeropuerto Kennedy, recibió una llamada del representante permanente de Ucrania ante las Naciones Unidas, en él le informaba que las deliberaciones informales que había llevado a cabo entre sus pares habían terminado hacía una hora, es decir a las 6:30 de la mañana hora de Nueva York. Grushevski pensó que por lo general no era una buena señal que las consultas tomaran tanto tiempo, además había detectado cierta intranquilidad en la voz de Leonid Chornovil, de alguna manera ya había previsto que surgieran obstáculos importantes la ruta que los miembros del Grupo Biarritz se había trazado. Muy pronto conocería los detalles. Dormitó un poco hasta que el avión tomó pista a las 8:00, en punto.

En el auto con el embajador Chornovil, el canciller se enteró que el tema que complicaría la reunión de mañana de la Asamblea General, estaba originado por los esfuerzos de India y de Pakistán por bloquear los acuerdos previos. Sería un domingo muy largo y una semana muy complicada. A juicio de Chornovil, el tema, aún siendo delicado, no bastaría para echar abajo el proyecto Biarritz. Grushevski pensó que su colega no alcanzaba a advertir la dimensión del conflicto fronterizo entre India y Pakistán, supuso que los trabajos de la agenda de la 106a Asamblea General de las Naciones Unidas se verían comprometidos, no se equivocaba. La agenda de Ucrania bien podría ser la otra víctima.









