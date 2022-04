Kerry: geopolítica, interés nacional y transición y seguridad energéticas

En esta etapa temprana de la transición hacia una producción de energía baja en carbono, la guerra entre Rusia y Ucrania ha trastocado el de por sí convulso mercado energético mundial, hoy la seguridad energética da muestra de su vulnerabilidad ante los choques geopolíticos.

Pese a las promesas de cero emisiones y del desarrollo de fuentes de energía renovable, el conflicto ruso-ucraniano expuso no sólo el nivel de dependencia de los países consumidores tradicionales de combustibles fósiles, y que seguirán dependiendo en los años por venir, también puso en una situación singular a los mayores productores de hidrocarburos, que en algunos casos han iniciado una transición energética.

Y es que los anuncios de que la Casa Blanca liberará 180 millones de barriles de crudo de su Reserva Estratégica y que la Agencia Internacional de la Energía dispondrá de 62.7 millones de barriles de petróleo de la Reserva de Emergencia de sus países miembros, entre ellos Estados Unidos, parecen estar ejerciendo una presión mayúscula para que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) aumente su producción de crudo para bajar los precios del hidrocarburo.

Aún así, los miembros de la OPEP mantienen su acuerdo de aumentar sólo 400 mil barriles diarios de crudo dado que los únicos países con capacidad de incrementar la producción en una cantidad significativa son Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos que, por cierto, todo parece indicar que no cederán.

En términos energéticos y geopolíticos, la reticencia de saudíes y emiratíes para ayudar a los países que aún dependen demasiado de la energía rusa, específicamente a los europeos, se atribuye más a sus compromisos con la OPEP y a sus intereses nacionales en lugar de alinearse con la política occidental. En este sentido, es claro que aumentar la producción de crudo para respaldar las sanciones contra Rusia, quién por cierto lidera la OPEP Plus, y reducir los precios del petróleo no sirven a los intereses ni de Arabia Saudita ni de los Emiratos Árabes Unidos, cuyas economías y financiamiento de la infraestructura necesaria para transición energética baja en carbono ahora dependen de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras. Arabia Saudí, por ejemplo, ha puesto en marcha la estrategia Visión 2030 en la que se propone una reinvención económica para amortiguar futuros choques en el sistema global de energía. No hay que perder de vista que, en el caso de Arabia Saudita, la decisión de no aumentar la producción de crudo mejora su posición dentro de la OPEP y aumenta su capital político con Rusia, por el contrario, si los saudís se inclinan en favor de los estadounidenses y europeos su actuación estaría condicionada a posibles promesas de occidente.

Si bien los árabes están en una situación singular en estos momentos también parecen estar convencidos de que seguir las políticas de la OPEP, con Rusia abordo, es una forma de manejar la crisis originada por la guerra entre Moscú y Kiev mientras se alcanza la estabilidad de los precios del petróleo.

En este contexto, la última visita a México del enviado especial de la Casa Blanca para el cambio climático, John Kerry, para hablar de la reforma energética del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tendría como finalidad afianzar la seguridad energética de América del Norte. México, en un contrasentido a la transición hacia energías renovables por más que el gobierno mexicano insista en lo contrario, no estaría lejos de convertirse en un lastre para la región al no contar con reservas suficientes de hidrocarburos para abastecer el consumo nacional en el mediano y largo plazos, así como al ser dependiente de productos refinados y de gas natural importados desde Estados Unidos, que ahora tiene problemas para abastecer su propio mercado.

La guerra en Ucrania ha alcanzado a México de varias formas. La estrategia rusa nos debería obligar a replantearnos si debemos insistir en postergar la transición energética en aras de un nacionalismo basado en la producción y consumo de petróleo. Esto claramente constituye un riesgo geopolítico en términos energéticos no sólo para el vecino del norte, también para México, porque aumenta su vulnerabilidad a la importación de un energético cada vez más escaso y concentrado en pocas manos.

