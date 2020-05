Jefa de Gobierno puesta a reto

El coronavirus nos ha agarrado a todos de sorpresa, es sin duda yo creo que el reto más grande que la mayoría de las naciones por no decir todas, ha enfrentado en la última década. En México, particularmente, la CDMX, nuestra capital, centro político de todo el país es y será siempre un referente de acción. Es por ello que quisiera que analizaremos juntos los pros y los contras que hasta el momento ha tenido nuestra Jefa de Gobierno, y otroramente favorita del presidente para sucederlo, o bueno, eso dicen las malas lenguas. Empecemos.

Los contras

1. Ignorar por completo cualquier idea que la oposición le ha dado.

Específicamente mi partido, el PAN, ha propuesto implementar en la CDMX una estrategia eficaz de apoyo a sectores formales de la economía local, que incluye posponer el pago de Impuesto Sobre Nómina, pasar hasta dentro de unos meses el cobro del pago de Impuesto Predial y no perder más empleo utilizando el subejercicio donde el Gobierno de la Ciudad de México tiene un estimado de 4, 700 millones de pesos de los remanentes de las Alcaldías de 2019. Este presupuesto se puede aplicar para atender necesidades de sectores vulnerables si así quisieran.

Además de acuerdo a cálculos que hemos realizado con información pública, el GobCDMX tiene más de 37,000 millones de pesos que no gastó durante el 2019 y 2020 pero sólo destinó 800 millones para apoyar durante la contingencia. Lo que nos ha hecho preguntarnos ¿Qué gobierno de izquierda no busca ayudar directo a la gente y perdonar impuestos?

Hemos levantado la voz para pedir subsidiar los medios de transporte que opera el gobierno, así como reducir en 50% las tarifas de luz. Pero la respuesta fue siempre un profundo rotundo: ni te veo ni me interesas. Dejando a la deriva así a millones de capitalinos y capitalinas que se verían muy beneficiadas con dichas acciones.

2. Falta de claridad en los datos iniciales por privilegiar el principio de "no discriminación"

Durante toda la Fase 1 y mediados de la Fase 2 no tuvimos acceso a los datos específicos de contagios por Alcaldía dado que el gobierno no quería que se supieran para evitar así algún caso de discriminación, y dando la debida importancia a ello, dicha medida no dejaba de ser más que ser un camino para la no transparencia y la imposibilidad de medir, comparar y exigir más y mejores acciones a las y los Alcaldes, que una vez pasada esta medida debido a la implementación de mapas ofrecidos por el Gobierno Federal que permitían el acceso a dichos número, tuvieron que hacer públicos sus datos y dejar de usar "la no discriminación" como un escudo para la inacción y el no tomar las medidas, mínimamente necesarias aunque impopulares, para combatir la pandemia.

3. Punto que nos lleva a uno de los aspectos más importantes de todo este proceso: el miedo a decisiones difíciles

Con la excusa de "la vocación democrática de la Ciudad" la Jefa de Gobierno se ha ungido en un manto protector que la impide a obligar a las y los capitalinos, inconscientes, egoístas y poco informados (de esos que hay uno en cada colonia) a cumplir con lo ordenado por los principios de la Campaña Nacional de Sana Distancia, donde Susanita Distancia para muchos no pasa de ser una linda caricatura y Gatell, con todo el respeto que no le ha dado a varios periodistas, un personaje de telenovela, así como por la estrategia ordenada por el Gobierno Federal donde se sugiere dejar de hacer justo lo que siguen haciendo: usar los espacios públicos, como plazas, gimnasios, canchas, explanadas, parques, bancas, pistas de skate, etc, dejando así que todo quede a propia voluntad del que decide respetar la cuarentena un día y violarla otra, poniéndonos en peligro a todas y todos.

El gobierno no tiene que estar para darnos gusto y tenernos cómodos, sino para hacer LO CORRECTO y lo correcto en estos momentos es hacernos entender a todos que la prioridad es salvar vidas. Punto. Y si ello implica lanzar una campaña de uso obligatorio de cubrebocas (cosa que no ocurrió hasta finales de abril, ya que la Fase 3 iba bastante adelantada) realmente obligatorio (que impliquen un castigo por incumplirlo), porque como está hoy es todo menos realmente obligatorio. Si no lo usas, no pasa nada, así como la aplicación de multas para todos aquellos que siguen chacoteando en la calle (y señalo claro aquellos que piensan que son vacaciones no los que por necesidad siguen trabajando). Entonces, realmente las medidas no pasan a ser más que un conjunto de buenos deseos y no acciones claras que nos encaminen a la disminución de la pandemia.

Así esta enfermedad nos ha enseñado que si la libertad y la voluntad de las personas no se supedita al bien común de las mayorías, que es en este caso, mantenernos vivos y sanos y salvos, entonces el gobierno debe actuar con la dureza que requiera cada situación, aun si esto implica hacernos enojar, y perder por ende votos y popularidad. Algo a lo que el gobierno de AMLO y por subyacente a todas y todos los que vienen abajo le temen más que los niños al coco de los cuentos.

4. La delincuencia no ha frenado, al contrario está creciendo

Además de la crisis económica y laboral por el covid-19, l@s capitalinos siguen sufriendo la violencia. Tan sólo hace varios domingos, tuvimos el considerado día más violento del año. Y sí, esto está pasando en tiempos de la 4T. Ya no pueden decir que es culpa de Calderón, de Peña Nieto, o de Mancera, o de los dinosaurios. De acuerdo con datos del Secretariado Nacional, la ciudad es ya la segunda más insegura, luego de que entre enero y marzo los homicidios dolosos crecieron 14%.

¿Y qué ha hecho el gobierno local? No se me viene a la cabeza nada, nada real de una estrategia que como capitalina yo dijera ¡Está funcionando! Y por supuesto que como parte de la oposición no nos alegramos, esto es grave y te puede dañar a ti o a tu familia cualquier día saliendo de tu casa. Si llegamos al 2018 con miedo, ahora tenemos más, y algo está claro: la 4T NO ESTÀ combatiendo al crimen organizado, y si estamos equivocados y esto es pura percepción, que salgan pronto a decirnos cómo y cuándo funcionaría lo que sea que están haciendo. Hoy todo va en ascenso, los robos, asaltos a casa habitación y transeúntes, secuestros, feminicidios, extorsiones, violaciones, vaya, hasta el secuestro de mascotas que aún no está penalizado ha aumentado en algunas zonas de la ciudad.

Vamos con los pros

1. Bien por su cambio de discurso.

Observamos una Claudia que pasò de ser tímida, callada, inocente, que tiene la mirada... agachada siempre, debajo de lo que diga su mentor López Obrador. Durante toda la Fase 1 e inicios de la 2, vimos a una Jefa de Gobierno sin firmeza, ya durante mediados y finales de la Fase 2 e inicios de la Fase 3, por fin se mostró más sólida en cuanto a su comunicación, y capaz de decirle a Gatell que ella tenía otros datos u otra manera de entender la situación.

Comenzó a tomar decisiones aparte, como llamar a usa cubrebocas "obligatorio" en el transporte público, aun cuando Gatell lo sigue desaconsejando hasta el día de hoy. (Sí, hágame usted el favor, en un futuro espero poder reírnos todos de estas contradicciones). Siguiendo el ejemplo del Alcalde panista, Santiago Taboada que hizo lo propio en Benito Juárez, cerró algunas estaciones del metro, empezó a lanzar sus propios videos, así como que fijó una postura menos a la sombra del gobierno federal que la acercó a ser la Jefa por la que votaron los chilangos, y no la regenta que estaba dispuesta a dejar que el presidente le robara (no hay otro término, perdón) el Fondo de Capitalidad, que por años han defendido los diputados de esta entidad sin diferencia de colores.

De igual manera me gustaría señalar un dato importante para aquellos que nos gusta la Comunicación. Bien por el cambio de tono en su voz. La entonación y volumen que le ha puesto a los videos que transmite con regularidad hace sentir al televidente u oyente una seguridad propia de mamá, se que suena raro, pero eso provoca, así como usar constantemente tonos neutros (no siempre) te hace creer que hablas con una persona mesurada, que no toma decisiones a la ligera. Bien remarcan algunos medios que es porque ella también es científica, eso o es que ella sí escucha a sus asesores en Comunicación e Imagen. ¡Bien por ella!

2. Bien por conferencias virtuales

Aquí sí, sin ningún recato le aplaudo de pie. Fuimos muchos los que señalamos desde la Fase 1 la necesidad de cancelar las Conferencias matutinas, porque aún no se implementaba el talk show de las 7, y tampoco la conferencia de las 5 o de las 6, y menos aún la cotidiana oficial de la Jefatura de Gobierno para temas de salud. Que este gobierno haya iniciado a hacerlas virtuales para no exponer ni a trabajadores del Palacio de la Ciudad ni a la fuente capitalina, habla mucho de la visión de esta mandataria en cuanto a las medidas que pueden y deben tomarse en esta situación. Esto me hace pensar que si no estuviera debajo de AMLO, dispuesta siempre a hacer lo que él diga y mande, otra historia sería en esta situación, quizá hasta tendría más simpatías.

Siempre será triste que una mujer con tanto liderazgo y competencia probada se doblegue ante un hombre, solo para no perder una oportunidad. Bien dicen que el poder y la ambición rigen el corazón de los hombres... y las mujeres.

3. Bien por las cápsulas que ha lanzado

Me gusta que se dirija en cápsulas específicas para que los chilangos las escuchen. El tono, la forma, la mirada, el vestuario, inclusive hasta el maquillaje, el discurso es muy distinto al que observamos en las mañaneras o en las conferencias. Como productos de Comunicación me gustan mucho. Además, su fácil diseño, de tiempo y forma lo hacen altamente compartible. Por lo que este se distribuye rápidamente tanto en redes sociales como en whats en dispositivos móviles. Es un acierto que varios debemos imitar.

4. Bien por estar estableciendo convenios más allá de los que han hecho Gatell y el Gobierno federal.

Lo vimos con los hoteleros que han abierto habitaciones gratis a doctores, o con la transformación del autódromo o el Centro Banamex en Hospitales Covid, así como la colocación (creo ahí sí que nuevamente de manera tardía) de lonas que advierten de las zonas de alto contagio. Creo que aquí, podemos señalar 4 puntos más:

- En tema de equidad y género NO HAY una estrategia real y contundente para castigar a los hombres que están golpeando esposas en media crisis del coronavirus. No hemos visto una jefa de gobierno que se manifieste fuerte, violenta o enojada contra la espantosa realidad de millones de mujeres golpeadas, abusadas o inclusive asesinadas en su hogar mientras todos estamos intentando resguardarnos para salvar nuestra y otras vidas ¿Qué ha hecho nuevo y efectivo el Gobierno de la CDMX que no haya presentado ya, y sabemos que no está funcionando?

- Ofrecer transporte gratis a médicos y personal de la salud, así como seguridad permanente. Más allá de que utilicen Los Pinos como espacio de descanso y refugio de las y los doctores que así quieran utilizarlo, se debería tener ya rutas de transporte libres para que por un lado le alivianen el bolsillo, y por otro los protejan de los ruines ataques que hemos visto en redes y medios de comunicación. A este gobierno le falta celeridad

- Algo que me pareció un grave error fue no incluir los servicios veterinarios en el listado de actividades esenciales para la Ciudad, si bien en la práctica algunos inspectores del INVEA sí los respetaron como parte del Sector Salud, en los lineamientos oficiales publicados no vienen incluidos, por lo que las y los veterinarios están a la merced de la decisión de los alcaldes que realicen los cierres de establecimientos. El tema de protección animal tiene que dejar de ser un comodín o factor de cambio de intereses según es acomode. Las y los veterinarios de la CDMX no solo merecen todo nuestro respeto y respaldo, sino que atienden a un sector enorme de la sociedad.

- Por último, en esta parte, hacer un llamado también a no caer en clausuras masivas de establecimientos, sino solo en suspensiones provisionales de actividades. Tengo claro que hoy lo que importa es mandar a la gente a su casa para que esté resguardada, y que las y los dueños de establecimientos tienen que acatar las medidas sanitarias de manera irrestricta, pero si por alguna razón como evitar el quiebre o no tener dinero para pagar la nómina, tomaron la (irresponsable) pero necesaria decisión de seguir abiertos, que la sanción por haberlo hecho no sea la clausura, que implica un proceso más largo y costoso de reapertura y que el castigo sea la suspensión que no es tan difícil de revertir. La solidaridad no tiene que ser sólo con los civiles que deciden no acatar los llamados de atención sino también con los dadores de empleo.

5. Políticas de salud, vencer a la diabetes y vencer a la obesidad.

Padecer alguna de estas enfermedades es uno de los motivos de muerte en gente que se agrava al tener covid. Resulta muy bueno que por fin tanto como individuos como gobierno le pongamos un tiro al blanco a esta enfermedad. Ser gordito, gordita, o tener sobrepeso no es bueno, no es bonito y tiene que dejar de ser romantizado y llamado a ser respetado en aras de no violar los derechos humanos o autoestima de las personas aludidas. Si no se trata de desórdenes endocrinos u hormonales, ser gordo y tener obesidad es algo que se puede combatir y evitar.

De acuerdo con el ISSSTE "70% de los mexicanos padece sobrepeso y casi una tercera parte sufre de obesidad, además, esta enfermedad se asocia principalmente con la diabetes y enfermedades cardiovasculares, pero también con trastornos óseos y musculares y algunos tipos de cáncer".

"Los hábitos alimenticios poco saludables y la falta de ejercicio ocasionan el 32% de las muertes de mujeres y el 20% de hombres en el país", por lo que a partir de esta terrible enfermedad ya no puede tomarse a juego o de manera relajada la condición física de las personas, sus hábitos de alimentación, así como la atención que le pongan a enfermedades degenerativas. Nuestros hábitos y enfoque tienen que cambiar o nos va a seguir costando a todas y todos.

Esperemos que así sea y el GobCDMX lo tome como un gran aprendizaje y la Secretaría de Salud actúe al respecto.

6. Escándalos internacionales: prensa y ventiladores

Referente a esto la Jefa de Gobierno ha salido bien librada de los dos escándalos que involucraban a su gobierno. El más reciente caso de la prensa internacional señalaba a la CDMX como la entidad que más muertes está escondiendo, publicaciones que no solo hicieron enojar al presidente, sino al mismo Hugo López-Gatell. El otro caso donde se le involucró fue en la venta a sobre precio de ventiladores adquiridos del hijo de Manuel Bartlett a un costo estratosférico, comparado con los ventiladores obtenidos por ejemplo de Estados Unidos. En sí, ambos casos son perse graves y dignos de ser puestos en el ojo del huracán, pero de alguna manera la doctora Claudia ha logrado que la atención no esté en su gestión ni en sus acciones. Ha cargado todo el peso a la federación

De cualquier manera, sea Sheinbaum o sea AMLO-Gatell, algo no anda bien con los subregistros, la presunta corrupción, adjudicaciones directas, las muertes y la manera de abordar esta situación.

De esta manera es que encuentro los puntos que a mi parecer han sido claves para analizar el papel de Claudia en esta pandemia. Buenos o malos aún hay mucho por hacer, analizar y observar.

Espero que todas y todos los que lean esta columna tengan la posibilidad de estar en casa y si han tenido que salir a trabajar que lo hagan con cubreboca, y todas las precauciones posibles. ¡Es tiempo de ser mesurado y precavido! Cuídense mucho y mis mejores pensamientos para ti y tu familia!

*Ana Villagrán es Concejal de la Alcaldía Cuauhtémoc