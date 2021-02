Interferencia rusa confirmada. ¡Ojo, México!

Las nuevas revelaciones sobre la interferencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016 son el inicio de un capítulo adicional en la investigación del Asesor Especial Robert Mueller. Ya terminó la especulación, pues ahora se sabe quiénes, cuándo y cómo influyeron en la elección que llevó a Donald Trump a convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos.

Internet Research Agency LLC

Ya desde septiembre de 2017, la confirmación de Facebook respecto a los 3 mil anuncios políticos provenientes de cuentas asociadas con la empresa rusa Internet Research Agency LLC, daba pruebas a Mueller sobre la interferencia rusa en las elecciones de Estados Unidos en 2016. Sin embargo, en ese momento faltaba determinar quiénes, cómo y cuándo estaban detrás, así como hacer la revisión legal.

Con base en la información proporcionada por Facebook y demás pesquisas, el pasado 16 de febrero Robert Mueller levantó cargos contra 13 ciudadanos rusos y 3 entidades rusas por interferir en el sistema político de Estados Unidos. Los cargos incluyen conspiración contra Estados Unidos, fraude electrónico y fraude bancario, así como robo de identidad agravado.



La acusación completa de Mueller confirma que la compañía rusa Internet Research Agency LLC estaba implicada y que doce de los acusados eran sus empleados. El otro inculpado es Yevgeniy Viktorovich Prigozhin, quien financió la conspiración a través de las empresas Concord Management y Consulting LLC, Concord Catering. La empresa Internet Research Agency LLC operaba a través de empresas ficticias y empleó a cientos de personas para sus operaciones en línea, desde creadores de personas ficticias hasta apoyo técnico y administrativo. Los inculpados "se comunicaron con personas asociadas con la campaña Trump y con otros activistas para tratar de coordinar las actividades políticas", así como también llevaron a cabo una "guerra de información contra Estados Unidos" para "promover la desconfianza hacia los candidatos presidenciales y el sistema político estadounidenses".

El mismo día en que Mueller presentó cargos contra los ciudadanos y empresas rusas, el Fiscal General Adjunto Rod J. Rosenstein anunció que “la conspiración contra Estados Unidos forma parte del ‘Proyecto Lakhta’ que incluye múltiples componentes dentro Rusia y en otros países”. El modus operandi consistió en el uso de una red virtual privada establecida en Estados Unidos para crear cientos de cuentas en Facebook, Instagram y Twitter con identidades de ciudadanos estadounidenses robadas o ficticias, cuentas bancarias fraudulentas y documentos de identidad falsos, así como también se compraron anuncios políticos en dichas redes sociales. Con esta infraestructura virtual, se abogaba a favor y en contra de determinados candidatos políticos durante las elecciones en Estados Unidos de 2016. Asimismo, se reclutaron y pagaron ciudadanos estadounidenses, que en teoría desconocían que trabajaban para los rusos, para participar en actividades políticas.

Desde mayo de 2017, Robert Mueller y su equipo investigan “los esfuerzos del gobierno ruso para influir en las elecciones presidenciales de 2016 y asuntos relacionados", conexiones derivadas principalmente del informe elaborado por las agencias de inteligencia estadounidenses sobre el papel de Rusia en el hackeo del correo electrónico de la Convención Nacional Demócrata, así como de las reuniones no reveladas entre el yerno de Trump y el asesor principal, Jared Kushner, y el trabajo no revelado de Michael Flynn para gobiernos extranjeros en plena campaña presidencial.

4 miembros implicados

Hasta el momento a cuatro miembros de la campaña de Trump se les han comprobado vínculos con el gobierno ruso: Paul Manafort, ex presidente de campaña de Trump, y su socio comercial Rick Gates, fueron acusados de 12 cargos, que incluían conspiración contra Estados Unidos y lavado de dinero. Gran parte de la atención de los medios en Manafort se centró en una reunión que tuvo con el hijo mayor del presidente Trump, Donald Trump Jr., su yerno Jared Kushner, y un abogado del gobierno ruso, que afirmó tener información incriminatoria contra Hillary Clinton. Posteriormente, George Papadopoulos, asesor durante la campaña, y Michael Flynn, ex asesor de seguridad nacional, se declararon culpables de hacer declaraciones falsas al FBI respecto a sus contactos con funcionarios rusos en plena campaña de Trump hacia la presidencia.

Donald Trump ha negado la intromisión rusa en las elecciones estadounidenses, ha reiterado que no existe confabulación entre su equipo de campaña y Rusia, incluso ha insistido que Mueller está haciendo una "cacería política de brujas", cayendo en muchas ocasiones en contradicciones. De hecho, en uno de sus últimos tuits Donald Trump admite la interferencia Rusa desde 2014, pero insiste en que su campaña hacia la presidencia no hizo nada malo.

Mas allá de la reacción inmediatista vía Twitter y pese a que la Casa Blanca ya se pronunció oficialmente, no hay una postura de la administración de Trump a la ahora confirmada intromisión rusa en los asuntos políticos internos de Estados Unidos, lo cual en relaciones internacionales se considera un acto hostil.

Mueller y la vulnerabilidad de las instituciones democráticas

En la medida que Mueller avance en la investigación, y vaya que se desarrolla a buen ritmo, se dilucidará quién, cómo y cuándo dentro del equipo de campaña del presidente Trump estuvo involucrado con la participación rusa en la campaña electoral de 2016, y cuáles fueron los intereses que promovían, además del triunfo.

Al margen del resultado de la investigación de Robert Mueller, no hay que perder de vista que el modus operandi del Proyecto Lakhta pone en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones democráticas occidentales en un país que cuenta con los recursos humanos y técnicos para defenderse.

Ante este panorama, en el caso de México el futuro no se ve muy prometedor. Si bien el Instituto Nacional Electoral y Facebook han celebrado un acuerdo de colaboración, este solo se limita al día de la jornada electoral del 1º de julio de 2018, dejando muy ambiguo el papel de Facebook con respecto a las fake news durante todo periodo de campañas (del 30 de marzo al 1 de julio de 2018). En este sentido, México no está preparado para evitar que las próximas elecciones no sean manipuladas por intereses ajenos al débil sistema político/electoral mexicano y no vale que nuestros políticos se escuden tras la idea de que nuestro país (la 14ª economía mundial) no es importante a los ojos del mundo.

También lee: INE: Fake news Vs. Fake news

Te recomendamos: Francia: L'Affaire Emmanuel Macron

@alifur1 | @OpinionLSR | @lasillarota



Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.