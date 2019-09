Intento de agandalle en San Lázaro

El jueves 30 de agosto Porfirio Muñoz Ledo (PML) emitió un tuit donde nos informaba que todavía tenía proyectos y tareas importantes que cumplir -en la Cámara- y así lo haré. "La cuarta transformación se expresa hoy en la profunda reforma del estado."

En efecto, en la sesión plenaria de Morena PML fue propuesto para continuar en el cargo de presidente, y ello implicaba que no se cumplieran los acuerdos pactados un año antes, en el sentido de dejarle la mesa a la bancada del PAN.

Sin embargo, montaron un espectáculo.

En la sesión preparatoria del sábado 31 de agosto se puso a consideración del pleno la propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) la planilla encabezada por el panista Xavier Azuara Zúñiga para presidir la Cámara pero sólo obtuvo 169 votos a favor, y 259 en contra y 5 abstenciones.

Ello generó un posicionamiento firme de Acción Nacional en voz de su coordinador, Jorge Romero Hicks: "Morena no cumplió, no cumple la ley y no cumple el acuerdo político. Es lamentable."

PML devolvió el fallido acuerdo a la Jucopo por no alcanzar mayoría calificada, y citó a sesión para el día 1 de septiembre a las 17 horas.

Debemos precisar que la ley prevé que la directiva se mantenga en funciones hasta el 5 de septiembre, a la espera de que la Junta integre una nueva propuesta.

El problema fue al día siguiente cuando entre protestas y gritos arrancó la sesión del Congreso general; ahí legisladores del PAN mostraron pancartas con leyendas como "Democracia sí, autoritarismo no". Además, lanzaron gritos e injurias a PML.

"¡Eeeeee... espurio!", expresaron los panistas, haciendo alusión a la expresión futbolera.

En respuesta, PML pidió orden y respeto, y se quedó con las ganas de enviar su histórico discurso "no se asusten, no lo pronunciaré. Calma, calma, no tengan miedo, las palabras no matan. Lo que mata a veces son los gritos", dijo.

Levantó la sesión del Congreso General y citó sesión ordinaria el martes tres, y ahí se dio el aquelarre.

De entrada la sesión empezó tarde, a las 13:30 horas y estaban presentes 448 legisladores, había quorum.

Minutos después de desahogar varios temas se dio entrada a una comunicación de la Jucopo para modificar la orden de día y aprobar en su caso, modificaciones al artículo 17 de la Ley Orgánica del Congreso General. La idea era que Morena y aliados -vía PML-, se quedará seis meses más.

"Mayoría por la afirmativa, diputado presidente", dijo la secretaria.

El quid fue que el acuerdo no estaba avalado por la junta, sino sólo por una parte de ellos, sólo por Morena, PT, PES y PVEM.

Los coordinadores del PRD, PRI, MC, PAN e independientes solicitaron el retiro de sus nombres y emitieron duros posicionamientos

¿Que se dijeron?

Por ejemplo Juan Carlos Romero Hicks (PAN) dijo: "¿Qué estamos viviendo? El fraude a la ley, el fraude a la democracia, el fraude a la legalidad (...) En ningún lugar del mundo, en ningún lugar del mundo se acepta cambiar la norma una vez que se inicia un proceso. La norma que tenemos en este momento... Griten tan fuerte que no se les va a poder escuchar. Por favor, solicito respeto..."

René Juárez Cisneros del PRI: "Estamos a favor de la legalidad y pido que se nos informe cuál es esa iniciativa que se está planteando, si es la que se platicó ayer o es diferente".

Mario Delgado (Morena) intervino para decir que el acuerdo fue sólo para modificar el orden del día e incorporar una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica..."Por eso se está pidiendo que se modifique el orden del día para darle paso a esta nueva iniciativa de reforma a la Ley orgánica".

Enrique Ochoa (PRI) criticó el procedimiento legislativo del que dijo está plagado de irregularidades y que seguramente terminará en los tribunales.

"Defendamos la democracia, compañeras y compañeros. No hagamos un procedimiento espurio para dejar una Mesa Directiva espuria", dijo.

No lo hubiera hecho. La respuesta de PML fue inmediata..."Espurios todos, háganlo en plural. Lean el diccionario, hay injurias más sabrosas, hombre..."

Así siguieron...

Se terminó su tiempo

En una intervención el diputado panista José Elías Lixa Abimerhi se refirió a PML cuando éste lo intentó poner en orden..." se acabó su tiempo compañero."

Ante lo que el joven legislador le respondió: "Y el suyo también, pero sigue ahí..."

¡Durísimo!

"El tiempo sigue su marcha a pesar de ustedes...", respondió PML consternado.

Minutos después dejo el cargo y lo asumió Dolores Padierna (Morena); el debate fue duro, sin Porfirio, pero regresó poco antes de las 20 horas, ya iba con la renuncia en la mano:

Precisó que: "en virtud de que existe una laguna de la ley que no va a ser subsanada el día de hoy, se crea el peligro de una crisis constitucional. La solución política es propiciar los entendimientos para llegar a un acuerdo que nos permita transitar institucionalmente".

Después vinieron los grandes reconocimientos, besos y abrazos de quienes antes lo habían criticado.

¿Qué pasó durante los minutos que PML dejó momentáneamente la presidencia a la diputada Padierna? No sabemos, quizá una llamada de Monreal diciéndole que no había condiciones para sacar la reforma y que se retirara.

¿O fue una llamada de Palacio Nacional, o de Gobernación?

No sabemos.

Desde ayer en la mañanera el presidente López Obrador celebró el retiro de PML: "celebro mucho el que ya se haya resuelto esa controversia. Y no entrar en componendas de ningún tipo, aplicar lo que está en la Constitución y en las leyes."

¿Quién armó este aquelarre?

El mensaje era autoritario corría el peligro la ingobernabilidad y crisis constitucional. "Haiga sido como haiga sido" quién salió más perjudicado fue PML, ¡le dieron durísimo!

Quizá perdió la Belisario Domínguez.

Volvió la calma a San Lázaro. Se vino abajo -de momento-, el intento de reformar la ley Orgánica a modo, no habrá agandalle. Pierden los duros de @DiputadosMorena. La presidencia será para el PAN pero no para Azuara sino para una dama. Vale la pena para quien quiera conocer detalles leer el diario de los debates.