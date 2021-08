Desde que inició el sexenio, López Obrador ha hecho evidente su desprecio por los contrapesos al poder presidencial y ha hecho todo lo que está en sus manos para debilitarlos o extinguirlos, ejemplo de ello fue el triste destino de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que es ilegalmente dirigida por una dirigente de Morena y el desmantelamiento de instituciones como la Comisión Reguladora de Energía y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, sin embargo, en fechas más recientes hemos visto instituciones que resisten a la embestida presidencial y que han logrado (al menos hasta hoy) marcar su línea manteniéndose autónomas. Algunos ejemplos:

· El INEGI y el CONEVAL que en fechas recientes han demostrado el crecimiento de la pobreza (y con ello el fracaso de los programas de combate a la pobreza de AMLO) y que a pesar de que han sido señaladas desde la tribuna mañanera (el presidente sigue teniendo otros datos) han defendido la verdad y la autonomía que las respalda.

· La Suprema Corte, que tenía cuatro meses en suspenso por la ilegal propuesta (que en el fondo es de AMLO) de ampliar la presidencia de Zaldívar hasta que terminase la presidencia de López Obrador. Es un caso distinto al anterior porque aquí sí parecía que se doblarían y romperían la Constitución para cumplir el capricho del presidente. La Suprema Corte resistió y aunque no puedo creer que sea auténtica la "decisión del ministro presidente de rechazar la ampliación" de su presidencia, el punto de fondo es que se respetará la ley, y es lo que importa.

· El INE que a pesar de que ha sido blanco de todas las calumnias posibles del presidente López Obrador y de Morena, ha mantenido su autonomía y su calidad de árbitro en todo momento. Además, aquí no ha habido lugar a dudas (como en el caso de la Suprema Corte), especialmente los consejeros Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama han sido ejemplo de fortaleza institucional, a pesar de las amenazas directas y cínicas.

· El caso de la remoción del ministro Vargas Valdez de la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también demuestra autonomía y que no se va a hacer la voluntad de López Obrador en donde no corresponde. Está la acusación desde "la mañanera" respecto a que el Tribunal está en crisis... creo que sería más justo decir que el Tribunal estaba en crisis, y demostró su fortaleza institucional al autocensurarse.

· Por último y no por ello menos importante, está la fortaleza de la oposición que con alianza y sin alianza salió a las elecciones más complejas de este siglo y cosechó un buen resultado, uno que permite limitar al poder presidencial desde el Legislativo... y no está de más señalar que el proceso electoral no fue sólo entre partidos políticos ya que López Obrador fue un factor que influyó en todo... operadores políticos, crimen organizado, saturación mediática, vacunación dirigida y programas sociales abiertamente encaminados a generar clientelas electorales... a pesar de la abierta implementación de una estrategia electoral predemocrática no lograron dominar.

Hay razones para celebrar porque las dos décadas de democratización que tuvo México dejaron instituciones sólidas que han soportado embates; sin embargo, no deja de ser preocupante que desde la presidencia de la República se promueva el debilitamiento institucional y que haya una buena cantidad de mexicanos que respalden la consolidación de un líder autocrático. Hoy México resiste, esperemos siga así.

