Instituciones independientes y fuertes

Esta semana Estados Unidos cambiará de presidente y de partido en el gobierno, en las pasadas semanas Estados Unidos igualmente ha puesto a prueba la fortaleza de sus instituciones. En tiempos recientes el "show" que se llevó a cabo en el Capitolio en Washington obligó a las instituciones a que ejercieran su independencia, su fortaleza y su efectividad. La extrema derecha radical "trumpista" se convocó, se reunió y se manifestó violentamente en el Capitolio; surgieron imágenes difíciles de olvidar y que pasarán a la historia como un bochornoso capítulo radical. Pero al mismo tiempo las instituciones norteamericanas actuaron, el FBI había detectado posibles actores que tenían en potencialidad hacer lo que hicieron, estaban ubicados y hubieran podido ser detenidos. La Guardia Nacional actuó y se convocó para salvaguardar la seguridad de los ciudadanos de Washington DC y de varias capitales estatales más. Días posteriores al indefendible episodio, la vicepresidencia como institución reconoció el triunfo de Joe Biden, luego de esto y también en profunda independencia el vicepresidente Mike Pence, rechazó el juicio de impeachment para Donald Trump. El gobierno, la Guardia Nacional, el FBI y la vicepresidencia actuaron en contrasentido del presidente Donald Trump. Todo esto es posible porque son independientes, sólidas y fuertes, están por encima de los caprichos de un solo hombre. Bien por las instituciones.

Ahora bien, ¿qué está pasando en México? Bueno aquí las instituciones que nos han costado vidas, años, dinero y esfuerzo, poco a poco esta administración se ha encargado de denigrarlas, sobajarlas, descobijarlas y en algunos casos desaparecerlas. El INE, la CNDH, la COFECE, IFT, la CRE, no son instituciones de un solo hombre. Parece que existiera un diseño para acabar con ellas; recortes presupuestales, presiones y señalamientos a los actores que las dirigían, un discurso público en contra de ellas enmarca la intención para minimizarlas. Con esto no quiero decir que fueran sanas o estuviesen libres de corrupción, ineficacia o ineficiencia, simplemente creo que el proceso de saneamiento no era su desaparición en algunos casos o ser condenadas a la inanición presupuestal y operativa en otros, esto equivale a tener una uña enterrada y solucionarlo amputando el pie. Los mexicanos debemos defender la vida autónoma de estas instituciones, pues estas son creadas para proteger a las y los ciudadanos de abusos de otros ciudadanos, intencionalmente buscan generar garantías y regulaciones que solucionan los conflictos entre individuos y organizaciones, son sistemas de ideas y reglas que norman el comportamiento. ¿Cuál es motivo para tratar acabar con ellas? Simple, para dejarnos indefensos ante el abuso.

Hay que observar lo que pasa en democracias con instituciones fuertes, en Estados Unidos, Trump no pudo y no puede estar por encima de las instituciones, la separación de poderes también garantiza protecciones para los ciudadanos por eso su creación y su separación. Esta semana, Joe Biden, también sabe que él no está por encima de las instituciones y está obligado a mantenerlas sólidas, fuertes e independientes para que su legado sea como su principio. Espero que tanto Estados Unidos y México puedan hacer prevalecer las instituciones por encima de las personas, que crezcan y se solidifiquen por el bien común, que la evolución ciudadana y tecnológica alcance y lleve a las instituciones a un nuevo mañana. Instituciones independientes y fuertes son benéficas para todos.







