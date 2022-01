Inquietante y absurda persecución contra el INE

Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador no han cesado los ataques hacia el INE que por lo general se intensifican cada vez que la autoridad electoral toma una decisión que no es del agrado del oficialismo recurriendo incluso a amenazas directas contra algunos consejeros, lo que es por sí mismo reprobable, pero en esta ocasión han llegado a extremos francamente inquietantes. Ante los diferendos provocados por la aprobación de un severo recorte presupuestal que ha comprometido la organización del proceso de revocación de mandato, así como la decisión del INE de posponer algunas actividades preparatorias para buscar una solución por los cauces institucionales, se presentaron diversos recursos jurídicos (por parte del órgano electoral, la Cámara de Diputados, el titular del Ejecutivo Federal, Morena y grupos parlamentarios de oposición) a fin de que sean la Suprema Corte de Justicia o, en su caso el TEPJF, quienes resuelvan como corresponde en un Estado democrático de derecho.

Sin embargo, el diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados -y antes representante de Morena ante el consejo general del INE-, fue más allá al presentar ante la FGR una denuncia en contra de las y los seis consejeros que aprobaron el citado acuerdo para aplazar temporalmente el proceso revocatorio -y también del secretario ejecutivo que ni siquiera tiene voto-, por el supuesto delito de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad.

Es decir, aunque parezca increíble, y sin consultar a los grupos parlamentarios de oposición que representan el 44% de la Cámara de Diputados que se deslindaron, Gutiérrez Luna consideró que el sentido del voto de las y los integrantes de un órgano colegiado para tomar una decisión en ejercicio de sus atribuciones constituye un delito que amerita ser castigado con cárcel, lo cual no tiene precedentes. Cabe destacar que la autoridad electoral acató de inmediato la determinación de la comisión de receso de la SCJN que concedió a la Cámara de Diputados la suspensión del acuerdo del consejo general del INE, por lo que los trabajos para organizar la consulta de revocación de mandato se retomaron en sus términos hasta en tanto la Corte emita resolución de fondo a las controversias constitucionales planteadas.

Es claro que se trata de una persecución política que han pretendido escalar al ámbito penal y que manda una señal muy preocupante, tal y como lo manifestaron las y los 11 consejeros electorales en un comunicado en el que cerraron filas -aún y cuando algunos sostuvieron una posición distinta como es común en este tipo de órganos-, al rechazar las denuncias penales en contra de cualquiera de sus integrantes, así como toda forma de intimidación y vulneración de su autonomía. En el mismo sentido se pronunciaron la Barra Mexicana de Abogados y académicos como Diego Valadés quien consideró que el presidente de la Cámara debe una disculpa a la ciudadanía, la denuncia presentada "carece de fundamento jurídico, ético y político en un Estado constitucional", o Cesar Astudillo al afirmar que "se traspasaron todos los límites razonables, en una maniobra camuflada de legalidad y que desvela intenciones autoritarias apenas vistas en el más rancio régimen priista en 70 años".

Parece que por el momento, y en muy buena medida gracias a la presión social, se ha desactivado la posibilidad de que sometan a las y los consejeros así como al secretario ejecutivo a un proceso penal -aunque la FGR ya había anunciado la apertura de una carpeta de investigación- después de que el presidente López Obrador anticipara en su conferencia mañanera la intención de Gutiérrez Luna de retractarse de la denuncia, lo que efectivamente ocurrió unos minutos después confirmando con ello que se trataba de un asunto eminentemente político así como la falta de independencia del Poder Legislativo. Pero no por ello se debe bajar la guardia ya que seguramente la intención de capturar al INE persiste, y en esto me parece que bien valen las palabras del recién finado Premio Nobel de la Paz Desmond Tutu "si eres neutral en situaciones de injusticia has elegido el lado del opresor". Son tiempos de defender las libertades y valores democráticos. ¡Que sea un muy buen año para todas y todos!

