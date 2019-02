Información contra el huachicoleo

Mientras escribo estas líneas, el miércoles, recuerdo que el 14 de febrero pasado, durante su conferencia matutina, el titular del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, respondió a un reportero que el día 21 de febrero, es decir, este jueves, se presentaría el primer informe general sobre el combate al huachicoleo. Esta es también la oportunidad para presentar una estrategia de transparencia proactiva que permita a la población en general, a los especialistas y a los periodistas contar las con los datos que para conocer y evaluar el desempeño del Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex y dar certeza sobre los siguientes que seguirán.

Al momento de escribir este texto, algunos de los resultados del plan conjunto que ha anunciado el gobierno federal son los siguientes. La estrategia contra el huachicoleo ha significado un ahorro para la economía nacional de 2 mil 500 millones de pesos en sólo tres semanas. Además, se han presentado 5 denuncias ante la PGR. No obstante, el titular del ejecutivo federal ha acotado que de las 600 personas que fueron detenidas desde la puesta en marcha del combate al robo de hidrocarburos, solo 60 permanecen en prisión. Sin embargo, aún hacen falta información pública.

Hace unos días, durante el Foro "La importancia del acceso a la información en el combate al robo de combustible", la periodista Tania Montalvo comentó que "durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la Ley de Transparencia permitió acceder a los datos del sistema de transferencia y custodia de Pemex, los cuales albergan información sobre cuánto combustible se envía por ducto y cuánto se desvía por día". No obstante, también aclaró que "desde 2017 no es posible tener acceso a ellos". También reconoció que la nueva administración proporciona información sobre la cantidad de barriles que se pierden y se recuperan por día, pero señaló que estos datos no son verificables, comparables, ni abiertos. Además, de acuerdo con México Evalúa, Pemex no difunde información suficiente y accesible sobre aspectos como el robo de combustible, sus programas anticorrupción o sus políticas de manejo de conflictos de interés.

Por otra parte, ayer el Pleno del INAI instruyó a Pemex Logística a efecto de que asuma competencia para proporcionar la información sobre la cantidad de hidrocarburo que le ha sido robado en el Golfo de México entre los años 2010 y 2019, desglosando la información por año, tipo de hidrocarburo e instalaciones donde le fue robado. Este recurso de revisión muestra que la población desea tener información que permita tener datos de cómo se "comporta" el robo de hidrocarburos en una zona estratégica, que incluso es parte del Plan Conjunto contra el huachicoleo: El titular del ejecutivo federal se ha referido a una investigación de la Secretaría de Marina cuyo objetivo es hacer frente al delito del robo de combustible en el Golfo de México.

Por estas razones, una estrategia de transparencia proactiva permitirá subsanar vacíos de información y fortalecer la transparencia de Pemex y otras autoridades involucradas en el sector. Además, cerraría las brechas o las asimetrías de información para que agentes económicos y la sociedad en su conjunto puedan valorar la estrategia contra el robo de combustibles y el resto de las medidas que el gobierno federal ha propuesto para fortalecer el sector de hidrocarburos del país. Asimismo, serviría para demostrar que se está alcanzando los resultados que el mismo gobierno federal se ha trazado. De acuerdo a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y las atribuciones constitucionales, la Secretaría de la Función Pública y el INAI podrían diseñar e implementar un portal electrónico de información pública que tendría los siguientes objetivos:

1) Fortalecer la estrategia del Plan Conjunto del Gobierno de la República e informar a la ciudadanía sobre el mismo.

2) Asegurar la existencia de documentación oficial sobre los pasos a seguir, los plazos y los resultados de implementación del Plan Conjunto, para dar certeza a la población respecto al mismo.

3) Atender las necesidades de información de los actores interesados.

4) Crear espacios que permitan a la sociedad expresar sus necesidades de información, denunciar irregularidades y colaborar al éxito de la estrategia.

5) Aportar la información de mayor interés de la ciudadanía sobre el Plan conjunto que explique qué es el huachicoleo, cuáles son sus modalidades, ciclo del delito, quiénes están involucrados, qué estados son los afectados y cómo funciona el esquema de distribución vigente. Además, se informará sobre las cifras de incidencia del delito: incremento o disminución de tomas clandestinas, afectación y costos económicos, así como las entidades federativas y sectores más afectados. El trabajo colaborativo es la clave para que la transparencia contribuya a reforzar la rendición de cuentas a la población, el combate a la corrupción y devolver la confianza a los ciudadanos. Mientras tanto, está disponible la información pública relevante relacionada con el robo de combustibles en la sección Ante la opinión pública del portal web del INAI.

Esta iniciativa de transparencia proactiva puede ser un paso hacia la posibilidad de seguir la ruta del dinero en PEMEX y saber a dónde se va cada peso que se invierte en ella y el destino de cada peso que se recuperará u ahorra. Este es relevante porque el pasado 15 de febrero el Presidente anunció más acciones para fortalecer el sector de hidrocarburos, especialmente a Pemex. Dijo: "[Se hará] la primera inyección de recursos, de apoyo a Pemex y posteriormente vamos a evaluar, y si hace falta más se van a destinar más fondos". Se reducirá la carga fiscal de Pemex y recibirá recursos extras, como los esperados por la austeridad y el combate al robo de combustible.

La transparencia debe ser un hábito cotidiano en la gestión de todas las instituciones públicas involucradas en el combate al huachicoleo y el fortalecimiento del sector energético mexicano. Hoy diversos actores públicos señalan que hace falta información pública sobre Plan Conjunto para combatir el robo de hidrocarburos de Pemex. Esta es una oportunidad para que las instituciones públicas con responsabilidades en la materia unamos esfuerzos y colaboremos a que la información pública y la transparencia sean herramientas que permitan que el apoyo al combate al huachicoleo sea cada vez más amplio y se mantenga a lo largo del tiempo.

