INE: Fake news Vs. Fake news

O es arrogancia o candor o ingenuidad o mala fe o ignorancia o todo junto, lo que demuestran las autoridades del Instituto Nacional Electoral

) con eso de la firma de un“secreto” para la, entre esta institución,(FB) y sus “aliadas”.

El 5 de febrero el INE informó que acababa de firmar un acuerdo con FB por el que, mediante información validada y con apoyo en esta red social, se habrían de combatir las noticias falsas, las Fake news, según acuñara el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, para agraviar al periodismo estadounidense.

Y de ahí en adelante, ni tardo ni perezoso, el consejero presidente Lorenzo Córdova Vianello, famoso por aquellas expresiones racistas de 2015, cuando al salir de una reunión con un grupo de campesinos de Guanajuato, llamó al secretario Ejecutivo del Instituto Electoral, Edmundo Jacobo, para burlarse de uno de los jefes de las naciones originarias, Hipólito Arriaga Pote:

“Había uno, no mames, no te voy a mentir, te voy a decir cómo hablaba este cabrón”, e imita en tono burlón: “Yo jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato. Yo decir aquí o diputados, para nosotros, yo no permitir tus elecciones (…) No sé si sea cierto que hable así ese cabrón, pero no mames”, se carcajeaba Córdova: “O vio mucho Llanero Solitario, con eso de toro cabrón, cabrón, no mames, sólo le faltó decir ‘yo gran jefe toro sentado, líder gran nación Chichimeca, no mames, no mames, está de pánico cabrón”.

Bueno, el señor Córdova, que preside uno de los institutos electorales más caros del mundo, emitió una fake new para decir que la firma del convenio con FB es para atajar las Fake news con información validada por el INE.

Casualmente el convenio que habría de ser secreto lo firmó, precisamente, el mismo Edmundo Jacobo Molina, quien en aquella burla aplaudía los gracejos racistas de su jefe. Esta vez en su carácter de Secretario ejecutivo, y por instrucciones superiores, compromete al INE en un convenio con la red social internacional.

¿Facebook informará el PREP?

El tema es que este convenio no dice nada de combatir las Fake news, como afirmara Córdova Vianello, y sí compromete con información proporcionada por el INE durante el proceso electoral y particularmente el día de las elecciones, a la vista el texto del Memorándum de Cooperación, fechado el 3 de febrero de 2018:

Durante el periodo de elecciones (del 30 de marzo al 1 de julio de 2018), Facebook tiene la intención (pero no la obligación) de hacer que algunos de sus productos de participación ciudadana estén disponibles en su plataforma para sus usuarios en México

El día de las elecciones FB informará los resultados del PREP según acuerdo de las partes.

El día de las elecciones, el Instituto proporcionará un espacio físico en sus oficinas donde FB podrá realizar actividades relacionadas con las elecciones, como publicar en su plataforma videos en vivo de las actividades del día de las elecciones por FB o sus aliados externos

Y qué tal: “Ninguna de las partes deberá (ni permitirá, ni causará) que cualquiera de sus empleados, representantes o agentes divulgue, disemine o haga pública información relacionada con este MOC, incluyendo la existencia de este MOC, a ningún tercero, salvo que lo exija la ley o para cumplir con los términos de este MOC”.

O lo que es lo mismo: lo redactó FB, lo firmó el INE aceptando las condiciones y restricciones de aportación de información y su confidencialidad, lo que evidentemente es contrario al espíritu de democracia que dicen estimular cada uno de los Consejeros y el Consejo General de un INE que se debe a los electores y por el que tenemos que pagar en un año más de 17 mil millones.

¿Y las Fake news?

Y para nada: por ningún lado del famoso MOC se lee el compromiso de ninguna de las partes por atajar las famosas Fake news ni cómo se haría ni cómo se calificaría, qué es o no es una fake new, sin atentar en contra de la Ley de Expresión y el derecho a la información, consagrados en la Constitución Mexicana.

Así que, con una fake new, el INE dice que habrá de atajar las Fake news en la red social.

Dice Córdova Vianello que lo firmado es apenas un acuerdo “marco” y que ya se entrará al detalle y a las cláusulas operativas. ¿Será? ¿O lo harán en lo obscurito? ¿Para eso pagamos?

¿Con pifias como esta van a llevar a cabo la organización y cuidado del proceso electoral 2018 en México? Vaya pues. ¿Cuántos convenios-acuerdos-compromisos se han hecho así?, en secreto, a espaldas del elector mexicano en el INE. De por sí la confianza en este instituto está muy a la baja… y con esto…

