Indiciado en Estados Unidos "el apóstol de Dios"

· "Crímenes como los señalados en esta queja no tienen lugar en nuestra sociedad. Punto", Xavier Becerra, procurador general de California.

El "apóstol de Dios" Naasón Joaquín García, líder mundial 14 de la Iglesia del Dios Vivo, Columna y apoyo de la Verdad "La Luz del mundo", fue arrestado el lunes 3 de junio por la justicia de California, Estados Unidos, acusado de presunto tráfico de personas, producción de pornografía infantil, violación de un menor y otros delitos graves.

Naasón fue detenido junto con otras personas -Alondra Ocampo y Susana Medina Oaxaca-; hay una denuncia presentada ante la Corte Superior del condado de Los Ángeles, donde se les acusa de 26 delitos cometidos entre 2015 y 2018; presumiblemente García y sus cómplices forzaban a sus víctimas a realizar actos sexuales "diciéndoles que si se oponían a sus deseos se estaban enfrentando a Dios, pues él era "El Apóstol" de Dios.

Las víctimas habrían sido obligadas a fotografiarse desnudas en diversas actitudes pornográficas descritas con detalle en la denuncia. Las fotos fueron enviadas al líder de la iglesia. García personalmente les dio las gracias a las chicas por las fotos.

"Delitos como los que se imputan en esta denuncia no tienen lugar en nuestra sociedad", dijo en un comunicado el fiscal general de California, Xavier Becerra, al anunciar la detención. "No podemos ignorar la violencia y el tráfico sexual en nuestro Estado. En el Departamento de Justicia de California haremos todo lo que podamos para prevenir estos crímenes despreciables y que nuestras comunidades estén seguras".

La fiscalía general de California pidió a todo aquel que haya sido víctima o que tenga cualquier información sobre el caso, que llame al teléfono (1) 3237652100.

Los detenidos en California pueden seguir el juicio en libertad si pagan una fianza de 25 millones de dólares...

¡La detención ha generado un verdadero escándalo mundial! Hay reacciones en contra y sólo algunas a favor: las de sus fieles seguidores...

De entrada, el pastor Joaquín García es presumiblemente culpable...

Antes de que cante el gallo me negarás tres veces...

El presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Martí Batres, y Sergio Mayer, presidente de la comisión de Cultura de la Cámara de Diputados, se deslindaron de tener alguna relación con el "apóstol" preso en California...

Incluso el senador Israel Zamora Guzmán, feligrés de dicha iglesia, y quien gestionó acceder a Bellas Artes indicó que él fue invitado por la labor cultural que realiza la organización de jóvenes laicos."Yo no soy vocero de la iglesia y ellos la van a dar en su momento", dijo en entrevista. Además señaló que no cree que haya sido vergonzoso porque fue un evento cultural de muy alto nivel.

"Lo que tenemos que ver, es que la misma autoridad de Estados Unidos menciona que los cargos criminales son sólo alegatos de una persona y en contra de una persona y que cada persona se presume inocente hasta que se pruebe su culpa. Yo seré respetuoso de las autoridades. Se inicia un proceso en donde se va a demostrar si es verdad lo que se está alegando o no. Mi posición como senador es de respeto y más si se trata de autoridades extranjeras", comentó en entrevista con La Silla Rota.

Batres, quien acudió como invitado a Bellas Artes, reiteró que el concierto no tuvo un carácter religioso y detalló que acudió por invitación del senador por el PVEM, Israel Zamora, que fue quien gestionó el evento. Señaló que la presencia de algunos legisladores en dicho concierto no tiene por qué "manchar" la imagen del Senado de la República. ¡Ah!, y dijo que ahí conoció al "apóstol".

La defensa está del lado de sus seguidores...

Ante el arresto, un vocero de La Luz del Mundo -Silem García-, afirmó que su líder es inocente: "El apóstol Naasón Joaquín es totalmente inocente de todos los cargos que se le imputan. Todas son falsas acusaciones", aseguró.

En entrevista para la agencia Apro el vocero señaló que "una cosa son las acusaciones en su contra y otra muy distinta son las pruebas. Tenemos la seguridad de que no se le podrá probar ningún delito".

Por otro lado, en otra entrevista radial con Ciro Gómez Leyva, dijo con respecto a la fianza que la Iglesia no puede pagarla... "Hay que entender que la iglesia como tal no puede pagar la fianza porque el sistema jurídico de Estados Unidos solamente permite que la persona acusada sea la que pueda realizar el pago correspondiente de la fianza y habría que esperar en su momento cuando eso suceda y la tendría que cubrir él directamente".

El C. Presidente quien a veces se presenta en las mañaneras como predicador cristiano dijo que tiene la conciencia tranquila...

Alejandro Lelo de Larrea le preguntó su opinión... "¿Cómo queda su gobierno ante este hecho de que le prestó, le rentó, a la Iglesia de la Luz del Mundo?".

La respuesta del Presidente fue "no sé yo si se utilizó para hacerle un homenaje, eso la vez pasada se estuvo deliberando".

"Lo que sí le puedo decir es que tengo mi conciencia tranquila, porque yo soy partidario de respeto y de la tolerancia. Entonces, es lo que defiendo".

"Es obvio que, independientemente, si se les rentó o no se les rentó el Palacio de Bellas Artes, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer".

"Y cualquier persona, cualquier ciudadano, cualquier asociación, puede expresarse, manifestarse. Esa es la tolerancia, esa es la diversidad", dijo López Obrador.

La Luz del Mundo, un tema candente...

Los abusos sexuales en las Iglesias hasta hace unos días eran sólo de algunos líderes de la Iglesia Católica; recordemos el caso paradigmático de Marcial Maciel Degollado, al cual hemos documentado en este y otros espacios.

Hagamos una breve retrospectiva de lo que ocurrió la noche del 15 de mayo en Bellas Artes...

La mañana del jueves 16 de mayo un reportaje del periódico El Universal, firmado por Antonio Díaz y Sonia Sierra, empezó a generar ruido de que el templo de la cultura nacional, Bellas Artes, había sido profanado al haberse usado para un servicio religioso en honor al líder mundial de "La Luz del mundo" , Naasón Joaquín García.

El tema se convirtió en tendencia en las redes sociales y muchos opinaron sin conocimiento, otros más, incluso, pidieron de inmediato a renuncia de las autoridades de la cultura por haber autorizado un acto de culto público en un recinto cultural, violando el Estado laico que establece nuestra Constitución en el artículo 41.

No fue así, en Bellas Artes no hubo ninguna violación al Estado laico ni a ninguna de las nomas de la ley reglamentaria del 130 constitucional.

Ni siquiera hubo violaciones al reglamento para el Uso del Teatro del Palacio de Bellas Artes, que establece que el recinto "se destinará exclusivamente a espectáculos artísticos y culturales de calidad superior. Queda, en consecuencia, terminantemente prohibida la celebración de actos que no participen de aquellos caracteres y que no contribuyan al fomento de la cultura artística o científica del país", como lo documentamos aquí hace dos semanas...

Véase "Bellas Artes y La Luz del Mundo".

Pero el tema quedó ahí, Se calentó con la detención del líder religioso en California...

Por cierto los miembros de la Iglesia emitieron un comunicado defendiendo a su líder, ayer hubo una conferencia de prensa en un hotel de reforma, hasta al cierre no sabemos lo que se dijo ahí, pero suponemos que defienden hasta donde se pueda al líder, y seguramente podrían nombrar a un dirigente interino...

Las imágenes que vimos en el templo de la Hermosa Provincia de Guadalajara son elocuentes...; hay un fervor hacia el líder, muy respetable la creencia de cada quien...

Reiteramos que nuestro país tiene una enorme diversidad religiosa; hay católicos por supuesto -la gran mayoría hemos sido bautizados aunque no seamos practicantes-, pero también hay de todas las denominaciones de cristianos evangélicos que se puedan imaginar; –Bautistas, metodistas, presbiterianos- cuaqueros, anabaptistas, Luteranos, anglicanos, pentecostales y neopentecostales.

Hay otras minorías como la comunidad judía, predicadores del Islam, y muchos New Age; somos un país plural, gracias a Dios. Hay 9 mil 359 registros en la Secretaría de Gobernación, casi 90 mil ministros de culto, y sólo 237 son de la Luz del Mundo...

México es un Estado laico, se reconoce la libertad religiosa, la libertad de conciencia y la libertad de convicciones éticas... Está pendiente una ley reglamentaria del 24 Constitucional en la cual debería detallarse en qué consiste esta libertad y cómo se va a ejercitar. También falta reglamentar el 40 constitucional; además, es claro el precepto 29 constitucional, que está el mandato fundamental de que no pueden restringirse en forma y modo alguno las libertades de pensamiento, de conciencia y de profesar creencia religiosa alguna.

Hay que cuidar el estado laico, y ser respetuosos con las creencias de los demás...

Por cierto, hay en México muchos pastores evangélicos pentecostales que se autodenominan apóstoles, más de mil, otros son profetas, muy respetable pero para la ley son sólo Ministros de Culto.

Daremos seguimiento al tema...

¿Quién es el Apóstol III?

Se llama Naasón Joaquín García, nació el 17 de mayo de 1962 en Guadalajara, Jalisco; hijo de Samuel Joaquín y de Eva García López. Tiene siete hermanos con nombres bíblicos en este orden: Benjamín, Israel, Azael, Rahel, Merarí, Betsabé, Uzziel y Atlaí; Nassón es el quinto. Curiosamente su padre Samuel Joaquín también fue el quinto de varios hermanos... No sabemos por qué, se ha decidido el liderazgo por el quinto de la descendencia...

Su padre, Samuel Joaquín fue pastor de una Iglesia en Tepic, Nayarit, hasta la edad de 27 años, ya que el fallecimiento de su padre 1964 se asumió como el máximo líder de la denominación cristiana; entonces eran pocos los fieles, y bajo su liderazgo la Luz del Mundo inició un fuerte proceso de crecimiento, tanto en México como en el extranjero.

Samuel Joaquín Flores falleció el 8 de diciembre de 2014 a los 77 años, y le sucedió en el cargo Nassón, tuvo un gran funeral, casi de jefe de Estado.

