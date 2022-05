IMSS-Bienestar, enseres antes que redes

Un objetivo actual del gobierno federal es que todas y todos los habitantes de México reciban atención médica y hospitalaria gratuita, incluido el suministro de medicamentos (DOF, 2020) (CIEP, 2021). Este propósito se remonta a principios del milenio y se asocia con alcanzar la cobertura universal: población afiliada, servicios y presupuesto.

Con el Seguro Popular (SP) aumentó la población afiliada y el paquete de servicios. De 2000 a 2018 la población sin acceso a los servicios de salud se redujo a 22.4 millones de personas. En cuanto a servicios, de 2010 a 2019 se incorporaron 400 intervenciones adicionales (CIEP, 2020).

En 2020, el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) arrancó con el mismo objetivo de universalizar la salud y proyectó que, para 2024, el número de personas sin afiliación al sistema público bajará a 11.8 millones de personas (DOF, 2020). Sin embargo, los resultados fueron opuestos: CONEVAL mostró un aumento de 15.6 millones de personas con carencia por acceso a los servicios de salud (CONEVAL, 2021). En cuanto a paquete de servicios, se mantuvo el catálogo de servicios del SP.

¿Qué es lo que ha faltado en la ecuación de cobertura universal? La respuesta es: presupuesto. A pesar de que en más de diez años la población afiliada ha aumentado, y paulatinamente los servicios incluidos también, este aumento no se ha reflejado en mayor atención, ni en reducciones del gasto de bolsillo -el que realizan los hogares en conceptos de salud-. (CIEP, 2018).

En sus inicios, el SP tuvo incrementos anuales de recursos. Sin embargo, de 2010 a 2020 el presupuesto por persona se contrajo 6.1%,, en términos reales (CIEP, 2021). En 2021, con el INSABI, este gasto per cápita cayó 20% respecto al monto del SP. Las disminuciones se dieron como consecuencia de la incongruencia entre los recursos económicos y los objetivos planteados. El financiamiento del sistema de salud es una condición necesaria para lograr avances en la cobertura universal sanitaria.

¿De qué tamaño es el reto para IMSS-Bienestar? Actualmente el IMSS estima un total de 57 millones de derechohabientes (IMSS, 2021), e IMSS-Bienestar pretende llegar aproximadamente a 68 millones de personas. En cuanto a los servicios, el paquete de atención de IMSS-Bienestar representa 0.63% de las intervenciones del IMSS o del ISSSTE y no incluye atención de enfermedades de especialidad como cáncer. En términos presupuestarios, para este año, el monto disponible por persona equivale a $3,484 pesos, 14.3% menos que en el último año de operaciones de SP.

Universalizar la salud requiere incrementar los recursos en tres puntos del PIB. A la fecha, no se han detallado fuentes de financiamiento. A pesar de la ausencia de un plan de trabajo, esta semana IMSS-Bienestar anunció su llegada a redes sociales como @IMSSBIENESTAR. Resulta necesario enfocar esfuerzos en las personas y en el financiamiento, antes que en la presencia digital. Enseres antes que redes.

*Directora adjunta de investigación del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria A.C. Es Maestra en Administración con especialización en Finanzas Corporativas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y es licenciada en Economía por la misma institución. Ha cursado estudios de Evaluación Social y Económica de Proyectos en el ITAM, Model for Evaluation of Financing Options de la International Atomic Energy Agency (IAEA) y de Economía de la Salud en el INSP. Tiene experiencia en evaluaciones socioeconómicas de proyectos públicos. Se incorporó al CIEP en julio 2016. Le interesa contribuir a un México donde la salud sea un igualador social y no un perpetuador de inequidades.

