Impunidad, justicia y chistes

Impunidad. La imagen de video es borrosa. Un grupo de seis reos transmite vía Facebook desde el interior del penal de Texcoco. Gritan y se escucha música. Conforme avanza la transmisión muestran cuchillos y navajas, se ve la bocina que escupe un corrido de música norteña. "Texcoco, banda, Texcoco", grita uno de ellos. Un paneo muestra una pequeña pantalla plana de televisión funcionando.

¿Es la primera imagen de algo así que se conoce? No. No hay claridad de la fecha de la transmisión, pero autoridades del Estado de México explicaron que el video no es reciente y que se aplicaron las medidas disciplinarias correspondientes, acorde a la norma penitenciaria. También dijeron, sin mayores detalles, que les fueron retirados los objetos prohibidos. La Silla Rota alista la publicación del reportaje del caso.

En #Recovecos de la semana pasada se abordó el caso de la extorsión telefónica a la mamá de la politóloga Denise Dresser. Lo grave es que cada siete minutos un habitante de alguna de las 32 entidades federativas del país recibe una llamada a su celular o teléfono de hogar para ser extorsionado por grupos del crimen organizado a través del uso de 23 mil 887 líneas de celulares documentadas por la Policía Federal.

El dato es espeluznante. Pero lo es más el hecho de que sólo se han iniciado 154 averiguaciones previas o carpetas de investigación. Es decir, nada. A dos semanas de la denuncia de Dresser seguimos sin saber si ya hay detenidos, por lo menos. La mayoría de las extorsiones se hace desde prisiones. Impunidad pues.

Justicia. El martes 14 el senador Ricardo Monreal anunció que al día siguiente el fiscal Alejandro Gertz Manero, la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el consejero Jurídico de Presidencia, Julio Scherer estarían en el Senado para presentar un paquete de reformas en materia de justicia.

Esa misma noche comenzaron a circular borradores de las iniciativas. Lo que proponen es aberrante: dar paso a validar pruebas obtenidas pese a violación de derechos humanos o por medios ilícitos; vuelven a criminalizar calumnia y difamación; posibilitan el arraigo para más delitos; eliminan aspectos fundamentales de justicia oral, como fundir las figuras de los jueces de control con los que emiten las sentencias.

¿De quién es la mano que arrastró el lápiz? ¿Por qué cancelaron la presentación de las iniciativas y lo pospusieron hasta el 1 de febrero? ¿Alguien le quiso meter el pie a su compañero del gabinete, en la guerra interna que traen? ¿Gertz Manero quiere más poder? ¿Por qué ignoraron al Poder Judicial, acaso por el papel en pro de la 4T de su presidente, el ministro Arturo Zaldívar?

Chistes. El cierre de la semana fue la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar mediante lotería (apenas hace unos días se publicó en el Diario Oficial de la Federación la disolución de la Lotería Nacional) el avión presidencial. Los memes, los chistes, las bromas y hasta las burlas en medios del extranjero se desataron.

Así el país, entre chistes, impunidad y (contra) justicia.

Punto y aparte. Arturo Zaldívar se volvió muy tuitero. Lo mismo se envuelve en la bandera para respaldar al presidente López Obrador por descalificaciones de un desconocido funcionario de segundo nivel de Bolivia. También aplaude a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval. Pero cuando se desató la polémica por la regresiva propuesta de reforma judicial no dijo ni pío. Obviamente.

Punto final. Versión estenográfica de una entrevista imaginaria a Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes.

Reportero: Secretario, ¿los cocodrilos vuelan?

Jiménez Espriú: ¡Nooo! ¡Cómo cree!

Reportero: Hoy dijo el presidente López Obrador que los cocodrilos vuelan...

Jiménez Espriú: Bueno, a veces sí vuelan, pero bajito...

En la vida real periodistas preguntaron al secretario sobre la rifa del avión presidencial. El titular de la SCT dijo que no, que se va a subastar. Jiménez Espriú trastabilló cuando le replicaron que lo de la rifa era propuesta de López Obrador.