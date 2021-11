Importancia del ejercicio de Revocación de Mandato

De acuerdo con lo mandatado por la Constitución Política en su artículo 35 que hace referencia a los derechos de la ciudadanía, en su numeral VII, indica que el votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional son justamente un derecho.

En particular en el numeral IX, refiere también como un derecho que tenemos las y los mexicanos el poder participar en los procesos de Revocación de Mandato, instrumento de participación ciudadana en el que la ciudadanía puede determinar la conclusión anticipada o no, del presidente de la República, a partir de la pérdida de la confianza de las y los mexicanos.

De acuerdo con el mismo ordenamiento legal y conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Revocación de Mandato, le corresponde al Instituto Nacional Electoral (INE), de forma directa, tanto la organización, desarrollo y cómputo de la votación de este ejercicio, como la emisión de los resultados de Revocación de Mandato del titular del Poder Ejecutivo Federal.

De manera particular, destaca entre otras actividades, la de convocar, a petición de las y los ciudadanos, en un número equivalente al 3% de los inscritos en la lista nominal de electores y que dicha solicitud corresponda, a por lo menos, 17 entidades federativas que a su vez representen como mínimo, el 3% de las y los ciudadanos registrados como electores en cada estado.

En este sentido, el INE a través de su Consejo General, máximo órgano de decisión emitió unos lineamientos que contienen los pasos y criterios a seguir para la realización de las actividades relacionadas con la Revocación de Mandato entre los que se encuentran los formatos y medios para la recopilación de las firmas requeridas para la realización de este proceso participativo.

De cumplirse los preceptos referidos el INE ha dispuesto la realización de este ejercicio para el domingo 10 de abril para que la autoridad electoral cuente con tiempo para verificar y validar los más de 2.7 millones de apoyos ciudadanos que son necesarios para que este ejercicio pueda ser convocado.

Ahora bien, el INE ha referido que a pesar del recorte presupuestal del que fue objeto por parte de la Cámara de Diputada y Diputados, ajustará e integrará el escenario más representativo que implique la realización de este mecanismo de participación ciudadana.

No obstante, para que el proceso de Revocación de Mandato sea válido, deberá participar, por lo menos, el 40% de las y los ciudadanos inscritos en la lista nominal. Aún así, y si este porcentaje no se llegara a alcanzar sin duda alguna será un referente importante para medir el sentir de la población respecto a la confianza que le tiene o no, al Ejecutivo Federal, o, dicho de otra manera, en la forma que la población percibe la gestión del presidente en el desempeño de su gobierno, con toda proporción guardada.

Es deseable que este ejercicio pueda materializarse y llevarse a cabo, no sólo porque es un elemento constitutivo de democracia directa para la sociedad, sino porque podría ser un referente muy importante para que, en cada una de las entidades federativas del país que no cuentan con este instrumento lo analicen y eventualmente lo instrumenten en beneficio de la población.

Estaremos atentos al desenlace de este importante episodio.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.