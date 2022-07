Honor a los héroes y la situación jurídica del general Ávila Medina

Los hechos ocurridos en el estado de Sonora, nos han enseñado a todos los mexicanos que nuestros militares actúan con valores, de los cuales muchos políticos y funcionarios carecen. Hoy, esos soldados portadores del uniforme de la Patria han demostrado a su nación de qué están hechos, que su espíritu fue forjado igual que el hierro. Hoy esos hombres han dado el ejemplo a todo el Ejército Mexicano, y han puesto de manifiesto su honor, valor, lealtad, espíritu de cuerpo, sacrificio, honradez y abnegación.

Son aquellos hombres que NO visten trajes Gucci o Ferragamo, ni mancuernillas de oro, pero que lucen sus barras y sus cintas con el brillo de la honradez. Son aquellos hombres que cumplen estoicamente con su deber. Hombres de guerra que luchan incansablemente todos los días para proteger a la nación.

Las palabras se demuestran con hechos, ya que muchos sólo utilizan discursos, pero sin el peso del ejemplo; esa es la gran diferencia entre ellos y los hombres de honor. Los mexicanos debemos tomar este ejemplo de nuestros héroes y denunciar a todo aquel que no esté a la altura de la Cuarta Transformación.

México debe evolucionar y aspirar a ser mejor. No es fácil derrumbar mentalidades y monopolios que fueron encadenados por el abuso y la ignorancia. La doble moral de aquellos que han sido evidenciados al conocer cómo utilizan el poder para enriquecerse, para abusar de las mujeres, de su embriaguez por el poder, y la forma perversa cuando se expresan de manera soez en contra de las personas, en cambiar todo eso, en eso radica la transformación. Hay que eliminar esos cotos de poder que envilecen a las instituciones y a los partidos políticos.

Hoy nuestros militares han puesto el ejemplo a todos los funcionarios, actores políticos, jueces y magistrados, de cómo cada quien en su campo, defiende a la Patria, aún a costa de perder la vida... Honor a quien honor merece.

Esperemos que ya se mejoren las condiciones de los emolumentos tanto del personal en activo, como de los retirados, ya que no ganan igual que los servidores de otras dependencias y con menos responsabilidades. Cuando aquel militar que se retira (jubila) de la categoría de Tropa y Oficiales, tiene que buscar otro trabajo para completar el sueldo que ganaba en activo (es lo que muchos no comprenden). No todos pueden ser generales o jefes e irse con un mejor sueldo en comparación de un cabo, un sargento o un oficial, esa es la gran diferencia. Esperemos que el Poder Legislativo logre cambiar esas condiciones y hacer justicia a este personal militar que expone su vida en la primera línea de fuego durante su servicio en el activo.

Caso general Ávila Medina

Para comprender la disciplina y la situación que se impone a todos los militares, debemos conocer antes el fundamento que lo dicta, el cual a la letra dice:

De la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero, ni gozar más emolumentos que los que sean compensación de servicios públicos y estén fijados por la ley. Subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar; pero los tribunales militares en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército. Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda.

Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

Apartado B. De los derechos de toda persona imputada.

Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función.

Del Código de Justicia Militar

Artículo 39.- El Ministerio Público se compondrá: I. Del Fiscal General de Justicia Militar, General de Brigada del servicio de Justicia Militar, jefe de la Institución del Ministerio Público Militar; responsable de la investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delito competencia de los Tribunales Militares, en términos de lo previsto en los artículos 13 y 21 de la Constitución y demás disposiciones legales.

Artículo 78. El Ministerio Público al recibir una denuncia o querella recabará con toda oportunidad y eficacia los datos necesarios, para acreditar que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión a fin de formular la imputación correspondiente, solicitando la aprehensión, comparecencia o presentación de los imputados, si no hubieren sido detenidos en flagrante delito o en casos urgentes.

Artículo 83. Las funciones del Ministerio Público.

Artículo 99.- Todo delito del orden militar produce responsabilidad criminal, esto es, sujeta a una pena al que lo comete aunque sólo haya obrado con imprudencia y no con dañada intención.

Artículo 100.- El militar que descubra o tenga noticia de cualquier modo, de la comisión de algún delito de la competencia de los tribunales militares, está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del Ministerio Público, por los conductos debidos.

Del CÓDIGO MILITAR DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

Artículo 87. Citación Toda persona está obligada a presentarse ante el Órgano jurisdiccional militar o ante el Ministerio Público, cuando sea citada. Quedan exceptuados de esa obligación el Presidente de la República y los servidores públicos a que se refieren los párrafos primero y quinto del artículo 111 de la Constitución, el Consejero Jurídico del Ejecutivo, los magistrados y jueces, los comandantes de mandos territoriales, aéreos y navales, los generales de división y almirantes en el activo y las personas imposibilitadas físicamente ya sea por su edad, por enfermedad grave o alguna otra que dificulte su comparecencia.

Artículo 90. Comunicación de actuaciones del Ministerio Público Cuando en el curso de una investigación el Ministerio Público deba comunicar alguna actuación a una persona, podrá hacerlo por cualquier medio que garantice la recepción del mensaje. Serán aplicables, en lo que corresponda, las disposiciones de este Código.

Artículo 124. Competencia del Ministerio Público Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 128. Obligaciones del Ministerio Público Militar.

Artículo 209. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión.

Artículo 212. Obligación de suministrar información Toda persona o servidor público está obligado a proporcionar oportunamente la información que requieran el Ministerio Público y la Policía ministerial militar en el ejercicio de sus funciones de investigación de un hecho delictivo concreto. En caso de ser citados para ser entrevistados por el Ministerio Público y la Policía ministerial militar, tienen obligación de comparecer y sólo podrán excusarse en los casos expresamente previstos en la ley. En caso de incumplimiento, se incurrirá en responsabilidad y será sancionado de conformidad con las leyes aplicables.

Artículo 214. Registro de los actos de investigación El Ministerio Público y la Policía ministerial militar deberán dejar registro de todas las actuaciones que se realicen durante la investigación de los delitos, utilizando al efecto cualquier medio que permita garantizar que la información recabada sea completa, íntegra y exacta, así como el acceso a la misma por parte de los sujetos que de acuerdo con la ley tuvieren derecho a exigirlo. Cada acto de investigación se registrará por separado, y será firmado por quienes hayan intervenido. Si no quisieren o no pudieren firmar, se imprimirá su huella digital. En caso de que esto no sea posible o la persona se niegue a imprimir su huella, se hará constar el motivo.

"REGLAMENTO GENERAL DE DEBERES MILITARES"

ARTÍCULO 13.- Todo militar hará por los conductos regulares, comenzando por su inmediato superior, las solicitudes que eleve y sólo podrá salvarlos, cuando se trate de asuntos ajenos al servicio o quejas contra algún superior; en este caso, ocurrirá al inmediato superior de quien le haya inferido el agravio o de quien no haya atendido su queja y aún tiene derecho de acudir hasta el Presidente de la República.

ARTÍCULO 16.- Todo militar que se exprese mal de sus superiores en cualquier forma, será severamente castigado. Si tuviere queja de ellos, la producirá a quien la pudiere remediar y por ningún motivo dará mal ejemplo con sus murmuraciones.

ARTÍCULO 17.- Cuando el militar eleve quejas infundadas, haga públicas falsas imputaciones contra sus superiores o cometa indiscreciones en asuntos del servicio, será castigado con arreglo a lo prescrito por el Código de Justicia Militar.

ARTÍCULO 31.- Todos los militares tienen el derecho de expresar sus ideas en los libros y artículos de prensa, siempre que no se trate en ellos de asuntos políticos y religiosos o que afecten a la moral, la disciplina o a los derechos de tercera persona.

ARTÍCULO 36.- Queda estrictamente prohibido a los militares, cualquiera que sea la situación en que encuentren en el Ejército, hacer presión moral o material con los individuos o elementos a su disposición para inclinar la opinión pública en determinado sentido y burlar de ese modo la efectividad del voto y la libertad del sufragio.

ARTÍCULO 42.- El militar podrá pedir su baja del Ejército cuando no esté conforme con la orientación que el Supremo Gobierno dé a la política del país, pero de ninguna manera mientras esté en servicio, dará mal ejemplo con sus murmuraciones exteriorizando su disgusto; en este caso será severamente castigado

ARTÍCULO 92.- Más que a ninguno de los miembros del Ejército en servicio activo, es a los Generales, por razón de su elevada posición a quienes corresponde abstenerse, en la forma más absoluta, de inmiscuirse en los asuntos políticos del país, directa o indirectamente, ya sea por medio de su influencia o valiéndose para ello de militares, o de civiles políticos, debiendo compenetrarse bien de que el Ejército debe estar por completo al margen de tales actividades.

Los grupos de oposición están utilizando la imagen del general para tergiversar la información y tratar de generar un caos donde no lo hay, con objeto de ejercer presión en la opinión pública para que sea desfavorable para SEDENA. Sin embargo, debe quedar muy claro que el personal militar está sujeto a Leyes y Reglamentos Militares muy puntuales de donde emanan el deber y la disciplina que son parte del conjunto de obligaciones que le impone a un militar. El general Ávila Medina es consciente de que la forma en que realizó sus críticas tendría posibles consecuencias en un futuro; ya que se debe preservar tanto la disciplina militar como el principio de orden y obediencia que regula la conducta de todos los individuos que integran el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.

En consecuencia, debió haberse reservado su palabra y guardar silencio, ya que los argumentos leguleyos expuestos podrán ser usados en su contra. Dentro de la asesoría jurídica, primero hay que atender la citación a comparecencia, y a partir de ese momento, en caso de no existir elementos materiales probatorios, hay forma para utilizar el procedimiento legal del amparo, o en su defecto, orientar al general para darle a conocer las alternativas de solución al conflicto.

Los multicitados argumentos, en algunas de sus partes fallan al tratar de justificar la indisciplina en la ejecución de su conducta desplegada, ya que la fiscalía presume la probable responsabilidad de una infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servir en el Ejército.

Lo que sí nos queda muy claro, es que el general Ávila Medina tuvo que haber realizado sus críticas de acuerdo con las formalidades y protocolos que establecen las Leyes y Reglamentos. Los militares de cualquier graduación NO pueden tomar parte en asuntos políticos o del gobierno, salvo que sean autorizados para ejercer un cargo o comisión.

Por último, lo sucedido en Sonora es el ejemplo de lo que hacen todos los días nuestras fuerzas armadas alrededor del país y que la sociedad civil desconoce.









