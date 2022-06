Historias de melancolías

Leo "La melancolía creativa" de Jesús Ramírez Bermúdez que hace un año publicó.

"Depresión, la noche más oscura". La cita clásica de Gérard de Nerval en "El desdichado", regresa y se esconde entre los libreros y las plantas: "Yo soy el Tenebroso, el viudo, el Desconsolado,/El príncipe de Aquitanaza, el de la torre abolida,/Mi única estrella ha muerto/mi laúd constelado/también lleva el sol nef¡gro de la melancolía". Cuando una es niña no conoce la palabra "depresión", mucho menos sus metáforas poéticas. Hay una realidad y es rotunda: "el mal" ya tocó a nuestra puerta. Miento. No tocaba. Irrumpía. Tiraba la puerta a patadas y se apoderaba de Ella. Todes éramos culpables espiando un dolor cuya intensidad avasalla. Nos volvíamos silenciosos e invisibles para no disgustarla. ¿Qué le pasa a la madre? La madre está tomada por sus fantasmas.

Jesús hace sus travesías entre los pensadores clásicos y la cotidianidad en un hospital de la Ciudad de México. El viaje de Jasón y sus argonautas en busca del Vellocino de oro. Las desventuras de Jasón. Una mujer que asiste a consulta porque escucha voces, pero sobre todo "porque no tiene sentimientos". Alguna vez en el Mediterráneo adoraron a "la Diosa blanca". Aristóteles preguntándose "¿por qué los hombres de excepción son melancólicos?", la escritura de Virginia Woolf y la bolsa de su abrigo llena de piedritas para hundirse en el río Ouse, porque lo percibe, lo sabe: la enfermedad regresa. Va a ocuparla una vez más, es imparable. Algo desde adentro suyo la ocupa y la controla. Jesús vive en la búsqueda del vellocino de oro (a cada quien el suyo): ¿qué provoca el sufrimiento humano? ¿de dónde viene? ¿qué tiene que ver con el cuerpo, con la cuerpa y qué con la historia de vida? ¿cómo aliviarlo? ¿cómo sanarlo?

" El poder corrosivo y contagioso de un daño generado por la pérdida y la amenaza". ¿Hay manera de "restaurar" lo perdido? ¿Hay manera de crear un vínculo distinto con la pérdida?" La señora Bertha comprendió que su hija era víctima de un delirio". La madre de esa niña que les cuento de la que no habla Jesús sino yo, no deliraba. Eso le tocó después a la hermanita, muchísimo después. Se transformó de golpe en "otra" y el misterio de los legados generacionales se instala. Jesús cita a Foucault: "El lenguaje de la psiquiatría ha sido un monólogo de la razón acerca de la locura". Nerval deambulando por las calles de París. El psiquiátrico. Su escritura. ¿Existe un vínculo entre la creatividad y la melancolía?: " ¿Hay una asociación entre la melancolía y el talento excepcional más allá del mero azar?"

"Desde hace más de veinte años atiendo casos de ´depresión melancólica' en un hospital de neurología", escribe Jesús. Es un gran lector. También de literatura y de psicoanálisis, aunque: " pienso que el relato individual es insuficiente para comprender la estructura lógica del sufrimiento humano". Sumar casi nunca está de más. Jesús cita a Roger Bartra: " En La melancolía moderna (otro libro tan pequeño que cabe en el bolsillo de mi bata médica) Roger Bartra estudia la relación entre el canon melancólico y los lenguajes artísticos". Pero en su análisis de "Primero sueño" y la figura de Sor Juana, Jesús nos ofrece una reflexión: "La imaginación de sor Juana, con sus altos niveles de ironía y metaficción, revela diferencias entre la locura artística de la literatura y la pérdida del juicio en pacientes melancólicos". Virginia Woolf era capaz de crear cuando "el mal" le daba una tregua. Tal y como lo escribió en su carta de despedida a su esposo.

Jesús analiza las diferencias entre las neurociencias y el psicoanálisis en un punto -para el psicoanálisis- fundante: "¿Es posible postular una teoría de la mente inconsciente desde la perspectiva de las neurociencias? Quizá el mayor punto de encuentro entre las escuelas psicoanalíticas y las neurociencias contemporáneas radica en la noción de que una parte considerable de nuestro comportamiento está gobernado por procesos a los que no tenemos acceso mediante la experiencia consciente". Recurre a Julia Kristeva entre tantas/os pensadoras/es que habitan sus escritos. Recupera de Martín Seligman el concepto tan importante de "desamparo aprendido". Se aprende, sí. Esas preguntas de infancia: ¿qué va a suceder mañana? ¿qué estallará de golpe y sin aviso posible? ¿qué catástrofe imaginaria que se vuelve real inundará la casa? El piso se mueve constantemente. La inestabilidad. ¿Cómo defenderse de esa oscura e inexplicable amenaza?

Y ante el "desamparo aprendido" en sus posibles vínculos con la creación literaria, Jesús escribe los párrafos para mí (una siempre es arbitraria) más conmovedores y rotundos de su texto. Tanto está en la manera específica de decirlo: " Es posible que el recurso del juego induzca una ampliación en el sentido de agencia, lo cual podría atenuar la sensación de sometimiento característica de la indefensión aprendida. ¿Quizá el sentido ilusorio de libertad provocado por el juego literario aumenta el margen de la fantasía y conduce al sujeto hacia un reencuentro con el gozo, aunque sea ficticio?" El anglicismo "agencia" significa: autonomía, independencia, autodeterminación. Se refiere a la capacidad de tomar la propia vida en mano, justo lo contrario de lo que implicaría el "desamparo aprendido". Allí donde la indefensión susurra que no hay manera de protegerse de las amenazas del exterior, de las amenazas que podrían representar les otres, el escritor/la escritora, crean mundos generados desde sí mismes. Es muy probable que escriban desde su desamparo, sí, pero la fuerza de la autonomía residiría en la posibilidad de hacerlo. A pesar suyo. Como tan bien dijo Duras: "Una escribe para saber que escribiría si escribiera". El valor de reconocerse partido/a. "Escindida/o sería otra palabra para decirlo".

Y acá viene la pregunta que Jesús se plantea y que para mí tiene un toque de humor oscuro que supongo es mío y no suyo: " ¿Esto subvierte el proyecto de las emociones destructivas?" Imaginé a esas emociones causantes de enormes dosis de sufrimiento, casi como un ejército con un plan para sabotearnos y dañarnos. Empeñadas en pegarnos un "destino de sol negro" en la piel. Imaginé la creatividad como esa defensa libertaria que les impediría sus avances. Cuando es posible. Como una forma intensa de esperanza. No necesariamente la creatividad literaria, sino todo aquello que puede integrar lo lúdico en la vida de una persona. La posibilidad de amar, de jugar, de crear. Si nos es posible, tantísimas veces con ayuda de otres, con ayuda de especialistas: "subvertir el proyecto de las emociones destructivas".

