Historia de un atropello

Este lunes se cerró un penoso capítulo más de nuestro precario sistema de procuración e impartición de justicia. Finalmente, después de poco menos de año y medio, el pleno de la Suprema Corte de Justicia resolvió por unanimidad dejar sin efecto la orden de aprehensión librada contra Laura Morán de 95 años, así como la liberación inmediata de su hija, Alejandra Cuevas de 69 años, quien llevaba 528 días recluida en el penal de Santa Martha Acatitla lo que, a la luz de las evidencias de que se trató de un claro atropello, sin duda es una buena noticia.

La SCJN consideró que había pruebas suficientes -que en su momento no se tomaron en cuenta- para considerar que Laura Morán procuró atención y cuidados a su pareja al contratar personal especializado, por lo que no se acreditó el delito de comisión por omisión del que la acusaba el Fiscal Alejandro Gertz, en tanto que a su hija se le encarceló, aunque parezca increíble, por un delito inexistente en la legislación penal como "garante accesoria" además de que no tenía responsabilidad en la atención de Federico Gertz con quien ni siquiera vivía.

A partir de los razonamientos de las y los ministros, la Fiscalía y el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México tendrían que ser llamados a cuentas y explicar en qué se basaron para solicitar y conceder las ordenes de aprehensión, siendo que antes de que Gertz Manero fuera designado como titular de la FGR habían sido negadas por falta de elementos, y de hecho se persiguió a los agentes del ministerio público que en su momento tomaron esa decisión.

Esta escandalosa historia no debe quedar aquí y conformarnos tan sólo con la corrección tardía de una grave injusticia. Además de las múltiples irregularidades que quedaron acreditadas en la sesión de la SCJN, representa una muestra de lo que enfrentan miles de personas todos los días y que no cuentan, como en este caso, con la posibilidad de defenderse y visibilizar sus casos ante la muchas veces dudosa actuación de fiscales y jueces. También se exhibió la aplicación discrecional de la justicia que, en buena medida, sigue al servicio del poder, así como el abuso de la prisión preventiva oficiosa que vulnera el principio de presunción de inocencia y puede atentar contra un derecho humano fundamental como es la libertad.

Aunque ya había varios indicios de la indebida intervención del Fiscal, la filtración del audio no dejó lugar a dudas sobre la presión que estaba ejerciendo al más alto nivel para que el asunto se resolviera de acuerdo a sus pretensiones utilizando para ello su cargo lo que, sumado a otras polémicas situaciones en las que se ha visto envuelto, son motivo suficiente para revisar su desempeño y las condiciones de su permanencia al frente de la FGR ante los serios cuestionamientos, su creciente desprestigio, y el daño que ha causado a la institución.

Sin embargo, después de la amigable visita de Alejandro Gertz al Senado en que las y los senadores -incluyendo a la oposición- se tomaron sonrientes selfies, así como el apoyo manifiesto del presidente López Obrador quien a pesar de todo le reiteró su confianza -aunque en el colmo de lo absurdo también instruyó al secretario de Gobernación para que se les brindara protección a las señoras Morán y Cuevas por el posible riesgo que corren frente al propio Fiscal-, tal parece que no es mucho lo que se puede esperar y, como siempre, tratarán de que prevalezca la impunidad y no haya mayores consecuencias. Esto nos debe alertar sobre la necesidad de impulsar desde la sociedad, el fortalecimiento de la división de poderes y de los mermados contrapesos institucionales. Ya basta que, en el mejor de los casos, ante las constantes arbitrariedades cometidas en nombre de la "justicia", las autoridades se limiten a un ofensivo "usted disculpe".

