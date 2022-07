Herencia digital, un punto de vista jurídico

Hasta ahora, el patrimonio de una persona (física o moral), en términos de la legislación civil de la mayoría de los Estados democráticos constitucionales actuales, es considerado como el conjunto de bienes, derechos y obligaciones valuables o apreciables en dinero que pertenecen a una persona (física o moral) y que componen una universalidad jurídica para su titular. En ese sentido, también se le considera un atributo de la personalidad.

Sin embargo, el espacio digital y nuestra interacción en él, parecen haber extendido este concepto, ya que actualmente se habla del "patrimonio digital" y de los "bienes digitales", bajo estos términos debemos entender a cualquier información o archivo de carácter digital almacenado localmente o en línea. Lo anterior comprende una gran cantidad de supuestos, por ejemplo, datos de acceso, cuentas de correo electrónico, música o libros adquiridos en formato digital, accesos a cuentas bancarias en línea, saldos positivos en juegos en línea o criptomonedas, textos y publicaciones vertidas en blogs, información almacenada en la nube, fotos, etc..

¿Pero qué pasa con nuestros bienes digitales tras la muerte? Esa es una pregunta que también nos han planteado el advenimiento y el desarrollo del espacio digital. Por ello, y sin pretender contestar tal interrogante en estas líneas, me parece importante hacer algunos planteamientos que, estimo, debemos considerar al respecto.

En nuestro país, el Código Civil Federal en su artículo 1281, se refiere a la herencia como "la sucesión en todos los bienes del difunto y en todos sus derechos y obligaciones que no se extinguen por la muerte". Asimismo, el aludido instrumento legal limita el tipo de sucesiones a dos, la testamentaria y la legítima. La primera, es cuando el testador expresa su voluntad en un testamento y, así, dispone conforme a ella respecto de su patrimonio para después de su muerte. La segunda, es cuando la persona no otorga testamento, por lo que aplican las reglas de ley para la herencia. Por último, es preciso decir que el testamento, es un acto solemne en nuestro país, lo que implica que debe cumplir una serie de requisitos para ser válido y surtir efectos, entre ellos ser otorgado ante un notario y hacerse constar en escritura pública.

Por lo anterior, en nuestro país, al menos a nivel federal, no se regula el testamento digital, el cual tiene como finalidad ocuparse de la sucesión de los bienes digitales de quien lo realiza. Por lo que tal otorgamiento es nulo al carecer de los requisitos legales enunciados y porque trata a los bienes digitales como separados y diferentes al resto del patrimonio de la persona. En la práctica, esta figura aparentemente novedosa, solo es el contrato oneroso entre una persona física y una administradora a la que la primera, le otorga una especie de resguardo sobre las claves y accesos correspondientes a sus bienes digitales, para que las transmita, solo después de su muerte, a quien expresamente designe el contratante. Los conflictos de inicio pueden surgir, en este caso, si los herederos testamentarios o legítimos, no coinciden con los beneficiarios de tal contratación.

Este tema suscita, sin embargo, otras discusiones que se cruzan con otros derechos y van más allá de lo ya expresado. Me refiero a los derechos de protección de datos personales de personas fallecidas y que se obtendrían al estar incluídos, muchas veces, en los que hemos llamado bienes digitales, pero que la o el titular de los mismos, consintió expresamente en que fueran tratados con reserva. La secrecía de las comunicaciones, por ejemplo, es otro derecho que puede confluir, en esta discusión, al poder tener un impacto en la reputación o buen nombre de la persona y, así, se vincula con todo lo anterior. Finalmente, es preciso de igual modo, considerar las dificultades prácticas que existen para hacer viable la herencia digital en nuestro país ante los vacíos legales que tenemos. Me refiero a que las plataformas y redes no cuentan con servidores locales y hacen tortuoso, y virtualmente imposible, acceder a tales bienes digitales o vincularlos jurídicamente.

Varios países ya han comenzado a delinear marcos normativos y a reformar su legislación civil para incorporar esta realidad. Es momento de que en México, comencemos ese mismo diálogo, para que a nivel local y federal podamos buscar soluciones y tener una regulación uniformada sobre el tema.

