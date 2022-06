Helguera, el ocaso del crítico

Fue un formidable caricaturista –o monero, como gustan algunes de decir, aunque cartonero habría que llamarlo a él y otres que publican "cartones"–, y durante décadas un crítico inteligente, divertido y feroz del ámbito político. Su muerte sorprendió porque era un hombre joven y, hasta donde podía observarse, saludable. Su fallecimiento significó la desaparición física de aquel gran talento que en 1996 declaraba: "Si la caricatura no es crítica se convierte en propaganda". Y lamentablemente hoy es muy común descubrir en algunos periódicos caricaturistas acríticos o que incluso alaban a la gente en el poder. Eso para mí ni siquiera es caricatura sino propaganda, que además pierde el sentido del humor'' (La Jornada, 31 de mayo de 1996). Afirmado en esa convicción dio batalla a las y los política/os desde la época de la presidencia de Miguel de la Madrid hasta la de Enrique Peña Nieto, pasando por las de Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, y las de los panistas Vicente Fox y Felipe Calderón. También su pluma soltó tinta en contra de les integrantes del mundo eclesiástico y de les detentadores del poder económico y fue crítico severísimo de la guerra contra el narco de Calderón y de la violencia contra las mujeres, entre otros temas.

El talentoso, ingenioso e incisivo fustigador de la autoridad había muerto, en realidad, un par de años antes. En efecto, la llegada de Morena al gobierno supuso el primer fallecimiento de Antonio Helguera: la desaparición del crítico implacable ajeno a las seducciones del poder. Y es que después..., bueno, después se transformó en algo así como un caricaturista orgánico (léase intelectual orgánico en el sentido gramsciano; esto es, para decirlo de forma simple: una persona que pone su inteligencia, conocimientos y talento al servicio del gobierno). Y es que, con el arribo de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, Helguera se trasmutó en un hombre del régimen, un allegado de quienes gobiernan. Su asociación vital con la izquierda lo llevó a coincidir con el lopezobradorismo, primero, y a formar parte de Morena, después.

Tanta importancia cobró dentro de ese partido que llegó a ser considerado por su amigo, el presidente, uno de los diez más influyentes intelectuales defensores de la cuarta transformación. En sus propias palabras aceptaba que era un caricaturista alineado con les gobernantes: "A ver, sí, pendejo, de un Gobierno que es antineoliberal. ¿Pues qué esperaban? ¿Qué coño esperaban? A eso nos hemos dedicado toda la vida profesional. Yo todos mis monos son contra el neoliberalismo. Pues esto es lo que me esperaba. Si me dicen a mí monero oficialista, ¿sabes qué? A mucha honra y encantado de la etiqueta. Me la pongo aquí, pero oficialista de este Gobierno, no del PRI o del PAN. No me jodas" (El País, 24 de octubre de 2020).

El Helguera racional de lápiz despiadado se transformó en el Helguera militante; el Helguera que esgrimía su ironía mordaz contra las veleidades, las inconsistencias y el cinismo de las autoridades y de la clase política se convirtió en el Helguera propagandista del régimen y no sólo eso, en el Helguera inmerso en las disputas por el poder que hacía campaña a favor de cierta/os política/os y en contra de otra/os. Y en esos vericuetos hasta acrítico se ostentó, como en aquel cartón de la "Línea 12" en el que no hay responsables de la tragedia (La Jornada, 18 de junio de 2021), en el que, sobre todo, se obvia la figura de Claudia Sheinbaum. La suya se había convertido en una "caricatura complaciente [...] en una mera ilustración o en un diseño propagandístico", como reprobara casi 15 años atrás el otro Helguera, el que hacía caricaturas por convicción y no por conveniencia, al participar en una mesa de debate (con el tema "Trazos que hacen trizas a la política", Universo, 19 de septiembre de 2005).

El caso de la Línea 12 permite observar también el uso faccioso de su talento pues en tanto exculpaba mediante la invisibilización a Sheinbaum, en cambio sí denunciaba como los responsables a Miguel Mancera (La Jornada, 6 de mayo de 2021: Exhaustiva) y a Marcelo Ebrad, aprovechando el drama para remarcar que ese acontecimiento significaba el fin de sus aspiraciones presidenciales (La Jornada, 14 de junio de 2021: Camino trunco), en lo que, por cierto, se equivocó; quizá la política actual está aún más corrompida de aquella que tanto denostó. Esto es, el rebelde monero sometió su ingenio y lo puso al servicio de su admirado presidencial amigo y de la facción con la que se identificaba dentro del partido. Y no lo digo yo, lo dicen sus caricaturas de los últimos años, a partir de 2018 con respecto a AMLO y de 2020-2021 en lo que toca a Sheinbaum; en ellas podemos ver expresada, claramente, por omisión, su filiación con el grupo de la regenta, pues mientras a ella evitaba convertirla en un personaje de sus cartones, en cambio enfilaba sus críticas contra Ebrad y Ricardo Monreal, dos de los más fuertes contrincantes de Claudia –con quien él tenía vínculos estrechos– en la carrera por la grande, la presidencia.

El poder corrompe, dice la filosofía popular, que a su vez puede encontrar su referente en la frase acuñada por Lord Acton (John Edward Emerich Dalkberg Acton), ¿o quizás a la inversa? En fin, que la asociación o cercanía con el poder corrompe igualmente, o al menos desvirtúa o desvía y en el caso de los humoristas –de la letra o de la línea– les hace perder la acidez, les desorienta el sentido crítico, doma su rebeldía, aniquila su ingenio, destruye su capacidad de hacer reír. Algo similar ocurrió con José María Villasana en el siglo XIX, su lucha contra la autoridad perdió la gracia cuando su amigo Porfirio Díaz asumió la presidencia. La primera muerte de Helguera nos robó al caricaturista que pregonaba que México es "un país infestado de impunidad. [En el que] Muchas veces el único castigo que reciben los corruptos es el de ser caricaturizados. Independientemente del tema del que se trate, el tono crítico es imprescindible en cualquier caricatura; no se puede ser complaciente con nadie" (El Financiero, 30 de marzo de 2015).

Parafraseando al Helguera que hizo época, al anterior a Morena, al que será recordado como un gran talento crítico de su tiempo escribiré, a manera de reconocimiento y de reclamo póstumo: el humor se pierde en el momento en que a uno le ganan las filias (él dijo fobias) políticas. El tiempo dirá si su segunda muerte no lo salvó del oprobio de transformarse en un caricaturista afiliado con el régimen, en un caricaturista alineado con la autoridad; o algo peor, servil al gobierno. Larga vida al inigualable Helguera, el anterior a Morena.

Fausta Gantús | Historiadora y escritora. Profesora e Investigadora del Instituto Mora (CONACYT). Especialista en historia de la caricatura y de la prensa política, cuenta con una amplia obra sobre el tema de la que destacamos los publicados en los últimos años: "De la timidez al desbordamiento: la caricatura intimidatoria como estrategia política. O de cómo Zapata se convirtió en la encarnación del mal y Madero en su cómplice. Ciudad de México, 1909-1913" (2021); "Amagada, perseguida y ¿sometida? Entre la regulación y la censura: la libertad de imprenta y la creación de un discurso satírico-visual, 1868-1883" (2019). Su libro Caricatura y poder político. Crítica, censura y represión en la Ciudad de México, 1867-1888 (2009) marcó una forma de estudiar el tema en México.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.