Hay tiro en la CDMX

Pues la alianza Va por México, entre el PAN-PRI-PRD, se puede llevar, oiga usted, la Miguel Hidalgo (joya de la corona), Álvaro Obregón y Azcapotzalco. ¡Así como lo están leyendo! Y no sólo eso, además refrendarán la Benito Juárez y Cuajimalpa.

Leído lo anterior, sólo podemos decir: ¡Qué razón tenía Andrés! No, obvio, no hablo de Ya Saben Quién, sino de lo que me dijo Andrés Atayde, presidente del PAN en la ciudad y que publiqué el viernes 15 de enero en la columna titulada "La CDMX, en riesgo por Sheinbaum".

Y no es por amargarle la mañana a Sheinbaum, López Obrador o Mario Delgado, pero en enero Morena tenía el 48% de intención de voto en la CDMX y hoy tiene entre el 30-32%.

Miguel Hidalgo

En la mayoría de las encuestas hoy dan un empate técnico entre Víctor Romo y Mauricio Tabe. Aunque el alcalde morenista busca crear la percepción de que este arroz ya se coció, los números dicen otra cosa muy distinta, por lo que me fui a entrevistar al panista Tabe, quien sin que le temblara la voz me dijo: Sólo habrá de "dos sopas", los que quieran seguir con un mal gobierno y los que buscan el cambio.

"No es el gobierno de una persona, será un gobierno de personas que piensan distinto y además un gobierno con gente muy calificada y honesta. Que nos unimos porque estamos preocupados por el rumbo del país, la ciudad y la alcaldía".

De ganar, prometió un gobierno para todos, donde claramente se priorizará a las mujeres y no se utilizarán programas para lucrar con la necesidad de la gente, además de que se atenderán problemas de la inseguridad, la cual alcanzó niveles nunca antes vistos.

Ya entrado en confianza, se dejó ir como hilo de media, pues me comentó que el presidente López Obrador es un "lastre" para la popularidad de Morena, pues ante promesas de cambio, la CDMX en realidad está en su peor momento, y puso como ejemplo el recorte de los diversos recursos federales como el fondo de capitalidad, el fondo metropolitano, las estancias infantiles e incluso el Seguro Popular.

"El gobierno de Morena se ha desentendido de eso, se han dedicado a usar el gobierno para retener el poder; ésa es su obsesión".

Vas de la mano con Margarita Zavala; mejor compañera, imposible, le cuestioné y me contestó: "Voy de la mano con Margarita Zavala y de quienes apoyaron México Libre, pero también de todos los priistas, perredistas y hasta morenistas que rompieron filas al quedar decepcionados".

A los empresarios de la demarcación ¿qué les dices? Pues hay quien dice que más vale malo por conocido que bueno por conocer... "Que crean en mí. Que no utilizaré el gobierno para perseguir a los negocios como hoy los verificadores los extorsionan. Que mi gobierno será aliado del trabajo, para que nadie tenga que cerrar las fuentes de empleo y que seremos cero corruptos".

La alcaldía Álvaro Obregón también está en empate técnico entre Eduardo Santillán y Lía Limón.

"Te quiero decir que yo no he mandado hacer las encuestas, por lo tanto no están cuchareadas –risas– en algunas estoy arriba y en otras en empate técnico y esto apenas arranca, apenas arranca. Yo tengo para dónde crecer, y Morena tiene para dónde decrecer".

En entrevista, Limón me aseguró que la alcaldía no atendió las problemáticas de la población, e incluso fue inocua ante la eliminación de programas como el de las estancias infantiles, que ahí atendía a más de 30 mil niñas y niños en las 40 diferentes instancias repartidas en la demarcación.

"A las mujeres la pandemia nos regresó a tener cuatro tareas: la de ser educadoras, cuidadoras, llevar la casa y además salir a trabajar, y Layda nunca les tendió la mano y fue completamente ausente por estar viendo hacia Campeche".

Lía Limón, quien fue una de las primeras políticas en sumarse al reto #NoNormalices del colectivo 50 más 1, compartió sus intenciones de proponer, construir e implementar una agenda de género, que trabaje y contribuya en atender la problemática de la violencia de género que atañe al país.

"Sé atender problemas, fui subsecretaria de Gobernación, no me asustan ni me espantan los retos, tengo la fuerza, la formación y la pasión para sacar este proyecto adelante y no tengo cola que me pisen".

¿Lo dices por tu contrincante, por los señalamientos de trata?

"Él solito se dará a conocer, bueno... más bien, él ya se dio a conocer".

¿Vives en Álvaro Obregón?, pues hay quienes aseguran que no.

"Sí vivo en Álvaro Obregón, pero además soy obregonense de toda la vida, nací en Álvaro Obregón, crecí en Álvaro Obregón, en un tiempo viví en Miguel Hidalgo, muchos menos años de los que he vivido en Álvaro Obregón, y por circunstancias de la vida, estoy desde hace un tiempo en la alcaldía y, sobre todo, no me voy a ir a Campeche, tendré mis ojos, tendré mi esfuerzo en Álvaro Obregón y en los obregonenses".

Cerró afirmando: "Es tiempo de que las mujeres ocupen cargos públicos, para crear políticas en beneficio de las mujeres, que han sido descuidadas por las políticas actuales".

En tanto, Margarita Saldaña también está en empate técnico con Vidal Llerenas. En entrevista me dijo estar lista para volver a sacar lo mejor de Azcapotzalco. Que la buena recepción de su candidatura se debe a una mezcla de factores: la mala gestión de la 4T en la localidad y el buen recuerdo que la gente tiene de cuando fue jefa delegacional, como el esquema cíclico de trabajo, programa que, de ganar, repetirá.

"En nuestra alcaldía la gente no tiene empleo y tenemos que hacer que de alguna manera haya una sinergia entre la zona industrial de Azcapotzalco, que son varias; no solamente es Vallejo, tenemos Xochinahuac, tenemos San Antonio; pero también tenemos una alcaldía que se ha vuelto mucho de servicio. Los lugares de servicio necesitan emplearse, necesitan personas; y pues qué mejor que hubiera la oportunidad de que fueran a emplear a los de Azcapotzalco, a los que viven aquí".

Cuando le pregunté si está dispuesta a generar una agenda en favor de empoderar a las mujeres, y que se deje de normalizar la violencia de género y la falta de estancias infantiles y cantidad de apoyos que han ido perdiendo durante los últimos años, fue contundente:

"Hoy es un tema obligado entrarle al reto. Pensar, como se dijo, que con los abuelos se resolvía el problema, es imposible; más ahorita, en medio de la pandemia. A los que menos queremos arriesgar son a los adultos mayores".

Ante esta urgencia, busca hacer algo parecido a lo que hizo Santiago Taboada en Benito Juárez: él encontró una fórmula para que en dicha alcaldía, por lo menos, se conservaran 10 de esas guarderías.

"Son muy necesarias para las mujeres; las mujeres necesitan trabajar, necesitan seguir con su vida".

La columna de Lourdes Mendoza Peñaloza se publicó originalmente en El Financiero, reproducida aquí con autorización de la autora.

* Lourdes Mendoza Peñaloza es una periodista mexicana especializada en finanzas, política y sociales, con más de 20 años de experiencia en medios electrónicos, impresos, radio y televisión.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.