Hay que ser cautos con las encuestas

Precampañas

Estamos a unos cuantos días de que termine el periodo de precampañas, que en realidad fueron una simulación acrecentando el desprestigio de la política, puesto que en las tres coaliciones se registraron precandidatos únicos y por tanto no hay procesos internos –antes, cuando menos se tomaban la molestia de registrar una candidatura adicional que sirviera de comparsa-, por lo que no se justifican los millones de spots así como el gasto en eventos y propaganda supuestamente destinados a militantes y simpatizantes pero que, como es evidente, llegan a toda la población.

A ello hay que sumarle que, en términos generales, las precampañas han sido insulsas, llenas de lugares comunes, descalificaciones, imágenes que poco o nada transmiten, y si acaso alguno que otro esbozo de propuesta sin mucho sustento. Quizá lo que ha llamado un poco más la atención, sobre todo en ciertos círculos, sean los resultados de las encuestas que se han publicado recientemente, pues a pesar de la crisis de credibilidad por la que atraviesan ante sus graves imprecisiones en las elecciones presidenciales de Estados Unidos o Chile, el Brexit en Inglaterra, los acuerdos de paz en Colombia o las elecciones estatales de 2016 en nuestro país, siguen siendo referentes que no pueden pasarse por alto.

La encuestas

Sin duda las encuestas son herramientas importantes que pueden proporcionar información relevante a los estrategas de campaña para la toma de decisiones.

Pueden servir como instrumento propagandístico para reforzar la percepción de crecimiento o de triunfo cuando los resultados que arrojan son favorecedores, y lo cierto es que muchas veces también se mandan hacer a modo precisamente con ese propósito -lo paradójico es que en no pocas ocasiones, los candidatos terminan creyendo que van muy bien aún a sabiendas de que los resultados fueron maquillados-, pero son tan sólo fotos de un momento y no oráculos que permitan predecir el futuro.

Aunque difieren en los números, la mayoría de las encuestas que se han difundido hasta ahora coinciden en que Andrés Manuel López Obrador se mantiene como puntero con un nivel de preferencia estable, se observa un crecimiento de Ricardo Anaya que se ubica en segundo lugar, José Antonio Meade se estanca en el tercer lugar, en tanto que en el nivel de preferencias por coalición (sin candidato), se presenta un empate entre la coalición “Juntos Haremos Historia” conformada por Morena-PT-PES y “Por México al Frente” del PAN-PRD-MC. Por su parte, las candidaturas independientes que probablemente cumplirán con los requisitos para aparecer en la boleta suman en conjunto alrededor de 10 por ciento.

Como es lógico, cada quien le da la interpretación que más le beneficia. Mientras que para los simpatizantes de López Obrador la tendencia es clara y están muy cerca de obtener el triunfo a la Presidencia, la oposición afirma que llegó a su techo y, como sucedió en las dos pasadas elecciones, empezará a perder puntos. Para la coalición que representa Ricardo Anaya -a quien prácticamente descartaban apenas hace un par de meses-, José Antonio Meade ha quedado fuera de la competencia por el desplome que ha sufrido, y éste le resta importancia quizá apostándole a la efectividad de la maquinaria priísta (y del gobierno).

Sin embargo...

Hay que tener en cuenta que faltan 5 meses para la elección y son muchos los elementos a considerar.

Ha quedado demostrado que las encuestas

se pueden equivocar; hay tiempo suficiente para que losrefuercen o modifiquen sus, y no hemos visto más que una probadita del intercambio deque seguramente presenciaremos durante la; un porcentaje significativo de votantes permanece indeciso, no revela su intención dequienes sí lo hacen afirman que ésta puede cambiar; también el nivel deo depuede ser un factor determinante en los resultados de la, y aún cuando en principio no se concede a la y losposibilidades reales, es probable que jueguen un papel muy importante e incluso terminen operando a favor o en contra de alguna. Por ello, debemos ser muy cautos y no anticiparnos pues

