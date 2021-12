Hacia una posible reforma migratoria en EU (3a parte)

En mis colaboraciones anteriores señalé que la motivación central de Estados Unidos en materia migratoria pasa por dos temas fundamentales, la contención y control de los flujos migratorios y la necesidad de dotar a su economía de la mano de obra que los migrantes aportan. Apunté que las recientes decisiones de la administración Biden en materia de una nueva política industrial para alinear hemisféricamente las cadenas de suministro, aunada al más importante programa de infraestructura, que significa un presupuesto de más de 1.2 billones de dólares, están llamadas a ser los disparadores de una gran demanda de mano de obra; señalé que esta necesidad de la economía estadunidense por conseguir más trabajadores se verá incrementada por los efectos de la llamada Gran Renuncia que ha llevado a que millones de estadounidenses dejen sus puestos de trabajo como consecuencia inédita de los efectos de la pandemia. Este nuevo paradigma constituye el marco que podría propiciar que Estados Unidos tome una decisión en el terreno migratorio para satisfacer esa potencial demanda.

Una nueva reforma migratoria

En columnas anteriores, apunté que desde la reforma de Reagan de 1986, todas las propuestas que han sido presentadas han fracasado; recordé también que la importante iniciativa llamada DACA, impulsada por el presidente Obama, es una importante decisión ejecutiva que ha beneficiado a casi 600 mil jóvenes migrantes mexicanos.

Estados Unidos vive un momento de profunda polarización y el tema migratorio es uno de los temas fundamentales que acentúan esa división. Ese clivaje se hace más evidente de cara a las próximas elecciones intermedias donde el próximo 8 de noviembre de 2022, se elegirán a los 435 miembros de la Cámara de Representantes y a 34 de los 100 miembros de la Cámara de Senadores.

La mayoría de los analistas coinciden en señalar que es muy probable que el Partido Republicano obtenga la mayoría en ambas cámaras y en tal virtud, las posibilidades de que una propuesta reforma migratoria pudiera prosperar antes de esa fecha, son muy limitadas. Algunos van más allá y apuntan que la posibilidad real de que durante la administración Biden tal reforma se pudiera dar es prácticamente nula.

Un programa de visas temporales

Como vimos, la economía estadounidense necesitará de mano de obra adicional para poder enfrentar con perspectivas de éxito los retos impuestos por los programas referidos o, al menos, hacer frente a la urgente necesidad de reponer los trabajos que se están perdiendo por la recomposición que impone la llamada Gran Renuncia. Las opciones son claras, impedir la toma de decisiones que pudieran dar un triunfo a la administración Biden y continuar con el actual esquema de informalidad tolerada o propiciar una decisión que permita expandir de manera significativa el programa vigente de visas para trabajadores temporales.

Tipos de visa y algunos datos relevantes (*)

La legislación estadounidense prevé la concesión de visas H2A para trabajadores temporales en el sector agrícola. Para 2019 se concedieron 204 mil visas y de ellas, la enorme mayoría, 188 mil, fueron otorgadas a trabajadores mexicanos.

Para el caso de trabajadores temporales en sectores distintos a la agricultura, la legislación norteamericana prevé la concesión de visas H2B. Estas visas tienen una vigencia similar a las de las H2A y para 2019 se otorgaron 97,623, de las también una mayoría, 72, 339, fueron destinadas a trabajadores mexicanos.

El actual flujo de migrantes hacia EU evidencia que estas 300 mil visas son del todo insuficientes para atender la demanda real de trabajadores y para poder administrar con eficacia, el flujo migratorio.

Administrar el flujo migratorio pasaría por establecer, primero, un acuerdo con México y con los otros países participantes para que cada uno de ellos puedan gestionar la etapa que le corresponda. Viajarían formalmente los trabajadores temporales que hubieran obtenido en su país de origen la visa correspondiente; México podría, finalmente, establecer controles en su territorio que privilegien la migración regular, segura, ordenada y documentada, que pasa por su territorio. Ello iniciaría la formación de un mercado laboral norteamericano y regional, y posibilitaría la inserción formal de trabajadores temporales provenientes, de manera señalada, de México y de los países del llamado Triángulo Norte, El Salvador, Guatemala y Honduras que, en conjunto conforman la mayoría de los migrantes indocumentados que intentan llegar a Estados Unidos.

En ese tenor, la configuración de un mercado laboral regional, llevaría a nuestro país a fortalecer su infraestructura consular y migratoria para poder atender ese flujo de solicitantes que aspirarían a ingresar de manera documentada a México o a Estados Unidos.

Un programa laboral norte-mesoamericano se podría nutrir, así mismo, de las muy buenas prácticas derivadas del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá, de mucho menor escala y que fue acordado en 1974.

A las ventajas ya mencionadas que traería un eventual acuerdo para un robusto Programa Regional de Trabajadores Temporales, se debe de reconocer, como señalé, que la mitad de nuestros connacionales, es decir unos 6 millones, no encontrarían en este programa un alivio a su estatus migratorio actual. Por otro lado, la ausencia de una reforma migratoria o de una decisión que expanda el programa de visas temporales condena a nuestro país y a la región, a una situación insostenible que además significaría que el número de indocumentados en EU creciera sin remedio. No olvidemos, las autoridades migratorias no detienen al 100% de los migrantes que intentan cruzar la frontera. Para nuestros paisanos en ese país, para todos nosotros, esta confrontación con la realidad no es de ninguna manera satisfactoria, la solución integral a la realidad migratoria de nuestra gente es un tema impostergable que debe permanecer como una muy alta prioridad para nosotros.

¿Es viable la expansión del programa de visas de trabajadores temporales?

Por las mismas consideraciones relacionadas con la realidad política estadounidense en la actualidad, me parece que, de prosperar, una solución realista pasaría por un crecimiento progresivo del programa de visas ya establecido y que su gestión se iría articulando mediante meros acuerdos operativos con los países participantes. Ello implicaría, una decisión pragmática que procure generar la menor resistencia de los sectores que seguramente se opondrían a este mecanismo. Un perfil bajo ayudaría a conseguir un resultado importante en este terreno.

Finalmente, la muy compleja administración del fenómeno migratorio, tema del que apenas hemos apuntado algunos aspectos, pasa también por la recuperación de ritmos de crecimiento económico incluyente en los países de la región. Observaremos con atención las propuestas que están en la mesa, incluyendo la iniciativa Sociedad por Centroamérica (Partnership for Central America), promovida hace poco por la vicepresidenta Kamala Harris.

(*) Datos del Departamento de Estado y del Departamento de Seguridad Nacional.

