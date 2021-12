Hacia una posible reforma migratoria en EU (2a parte)

A los migrantes fallecidos en las carreteras de Chiapas, último trágico episodio de un proceso migratorio que tenemos el deber de ordenar, hacerlo seguro y regular.

En nuestra colaboración de la semana pasada repasamos algunos de los ejemplos de las decisiones legislativas y ejecutivas que Estados Unidos ha adoptado para gestionar en algunos casos, contener, las más de las veces, el flujo migratorio.

Cuatro verdades enmarcan este fenómeno: el mercado laboral norteamericano necesita mano de obra adicional; en nuestra región la falta de estrategias de desarrollo eficaces, la inseguridad, los desastres naturales, la violencia y la corrupción, han promovido la expulsión de un flujo constante de migrantes en busca de mejores oportunidades; la contribución de los éstos a la economía estadounidense supera con creces los eventuales costos que el estado receptor eroga acogiéndolos; los migrantes indocumentados radicados en EU sobrellevan una existencia al margen de un sistema que, salvo el acceso a la educación, no les garantiza el acceso permanente a servicios de salud, ni es garante pleno de sus derechos laborales. Vivir sin documentos es, al final del día, permanecer expuesto a la deportación. Es vivir bajo la espada de Damocles, el temor a que la migra llame a tu puerta en cualquier momento.

La causa de nuestros migrantes es, como yo la defino, un nuevo capítulo de la lucha por los derechos civiles, los plenos derechos de una franja de la población que habita en Estados Unidos y que es reconocida en realidad como parte de la población general. No aludo a los derechos políticos, aunque algún día llegarán, me refiero a derechos básicos inherentes a un estatus jurídico plenamente reconocido que ampare un conjunto de derechos básicos.

No obstante lo anterior, en Estados Unidos se está gestando un escenario único que pudiera posibilitar avances importantes en el terreno migratorio y, si bien es cierto que las decisiones que ese país tome en materia migratoria pertenecen al ámbito interno, también lo es que difícilmente puede alguien negar el interés jurídico que los países de origen tienen para abogar porque la estancia de sus nacionales en el país de arribo se dé en condiciones de pleno respeto a sus derechos humanos incluyendo los laborales, de acceso a la salud y todos aquellos que se refieren al goce de una vida digna y públicamente reconocida. Estos principios y muchos más, están recogidos en el Pacto Mundial para la Migración firmado por 164 países en Marruecos hace tres años, en diciembre de 2018. Pacto que, no es de extrañar, no fue firmado por Estados Unidos, a pesar de que se trata de una serie de principios no vinculantes. Es lo que hay, dicen en España.

Condiciones cambiantes en Estados Unidos: tres factores

Una nueva política industrial. En febrero de este año, el presidente Biden emitió la Orden Ejecutiva 1047, Cadenas de Suministro de EU (America's Supply Chains), mediante la cual instruye a distintas dependencias de su gobierno, particularmente al Departamento de Comercio, a elaborar una estrategia para reparar o reemplazar, las cadenas de suministro afectadas por la pandemia y por una excesiva dependencia de Asia, particularmente de China. Como consecuencia de esa directiva, la Casa Blanca publicó en junio un extenso documento(*) que incluye, además de un vasto análisis, recomendaciones de políticas públicas para la construcción de cadenas de suministro resilientes y promover la revitalización de la industria estadounidense. Este documento contiene los elementos de una nueva política industrial que cuando se implemente, alterará el centro de gravedad de la producción de suministros vitales para la economía norteamericana y favorecerá una nueva estrategia regional de suministros que, en esencia, requerirá de una relocalización de plantas y empleos e implicará fortalecer los centros de investigación y desarrollo, en el área de semiconductores, por ejemplo, así como una mucho mayor participación de la mano de obra regional para compensar "la mudanza" de la producción desde Asia.

Un ambicioso programa de infraestructura. Hace un mes, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para la creación de infraestructura, conocida informalmente como la Ley bipartidista de infraestructura (BIL, por sus siglas en inglés), nombre que refleja el importante apoyo que obtuvo para su aprobación por legisladores de ambos partidos. Esta ley destina un monto sin precedentes de 1.2 billones de dólares para la construcción de infraestructura; por ejemplo, el gasto definido para las áreas de caminos y puentes, ferrocarriles, puertos y aeropuertos, agua potable y red eléctrica, el monto a invertir llega a los 338 billones de dólares. La administración Biden estima que este programa generará 1.5 millones de empleos anuales durante los próximos diez años.

La Gran Renuncia. Millones de trabajadores en EU y en otros países desarrollados han desistido de continuar la relación laboral que mantenían con sus respectivas empresas, antes y durante la pandemia. Este fenómeno conocido como The Great Resignation, representa una incógnita para los gobiernos y los empleadores y podría significar un cambio de paradigma en el empleo y sus reglas tal y como lo conocemos. Puede ser, también, consecuencia de los subsidios directos a los trabajadores inyectados en forma masiva con motivo de la pandemia. El hecho real es que uno de los retos que enfrentan los esfuerzos de reactivación económica está dado por la carencia de millones de trabajadores que han optado por renunciar.

Aún si los programas mencionados arriba tuvieran un resultado menor al esperado, es indudable que estas medidas traerán a nuestro país y a la región una excelente oportunidad. México, en el marco que proporciona el T-MEC se encuentra en una excelente posición para aprovechar el impulso que estas iniciativas estadounidenses generarán. Si a ello le sumamos los efectos de la Gran Renuncia, parece evidente que la economía norteamericana requerirá de abundante mano de obra. Se trata de una coyuntura que no se repetirá en décadas.

Volviendo a nuestro tema, ante la palpable necesidad de mano de obra en EU en los próximos años, ¿es posible pensar en una reforma o en una decisión ejecutiva que permita incorporar formalmente a trabajadores provenientes de nuestro país y de nuestra región?

(*) "Building resilient supply chains, revitalizing American manufacturing, and fostering broad-based growth".

