Hacia una posible reforma migratoria en EU (1a parte)

Recordemos, para Estados Unidos, los temas migratorios han sido siempre un tema de política interna. Los múltiples programas y reformas que han sido propuestas o han implementado atienden dos aspectos básicos: la realidad de un mercado laboral que necesita de trabajadores en sectores donde no hay mano de obra disponible y el establecimiento de medidas de seguridad fronteriza y de contención de flujos migratorios.

El Programa Bracero

Hace ya 80 años EU estableció de manera unilateral una serie de disposiciones que dieron sustento a un grupo de trabajadores huéspedes, mejor conocido como el Programa Bracero, destinado a contratar de manera masiva mano de obra mexicana para suplir el vacío generado por el esfuerzo de guerra estadounidense con motivo de la Segunda Guerra Mundial. Este programa, bajo distintas modalidades, estuvo vigente durante 22 años y fue el origen del movimiento migratorio mexicano, que incluyó, según los historiadores del tema, un flujo que se estima en más de 4.5 millones de trabajadores.

El Programa Bracero fue denunciado por numerosos activistas de la época, recordemos al más notable de ellos, a César Chávez, como un esquema que permitió una serie de abusos a los derechos de nuestros trabajadores. El movimiento de reivindicación de los derechos de los braceros que, entre otras cosas reclamaba el pago de compensaciones económicas, se ha mantenido vigente aún en nuestros días.

Una cosa es evidente, el Programa Bracero demostró la complementariedad regional del mercado laboral e hizo que en nuestra sociedad el concepto de que "irse al norte" a trabajar se convirtiera en una opción corriente para nuestros campesinos, en principio, y todo tipo de jornaleros y trabajadores. Se creó un modelo de migración circular y el exitoso retorno estacional de aquellos que "hicieron el norte" era un incentivo adicional para que nuestros campesinos partieran en búsqueda de una mejor alternativa de trabajo que la que ofrece nuestro país. Emigrar se convirtió en una costumbre plenamente justificada para nuestra población. Emigrar al norte está impreso en la genética de nuestra sociedad. Se emigra por necesidad, sí, pero es una solución real y socialmente aceptable y, sobre todo, natural.

El norte da y el norte quita

Desde la cancelación del llamado, mal llamado, Programa Bracero en 1962, todas las medidas adoptadas o propuestas al interior de Estados Unidos mantienen el aspecto de control y contención de la inmigración como elemento fundamental en su legislación. La inmigración divide profundamente a la sociedad estadounidense que, en su mayoría desconoce o pretende desconocer, los enormes beneficios que el flujo migratorio brinda a su economía. Para la sociedad norteamericana ha sido preferible "tolerar" la existencia de un flujo de migrantes "ilegales" que llenan esos vacíos de "su" mercado laboral. La mitad de la población estadounidense niega, no entiende, o no quiere entender que de facto hay un mercado laboral regional que existe y se nutre, desde hace ya casi 100 años, del flujo de millones de trabajadores indocumentados que llegan del sur.

Para la mayoría en la sociedad norteamericana la inmigración no es una oportunidad, es una amenaza. Una nación de inmigrantes se ha convertido en un país que privilegia el concepto de control y contención de la migración; la idea trumpiana de "construir el muro" -como si a lo largo de la frontera no hubiera existido ya desde antes infraestructura física que en efecto limita el libre cruce-. conectó con un sector importantísimo de su población. Trump no fue el primero en verbalizar ideas distorsionadas y denigrantes en torno a la migración, pero su mensaje fue muy eficaz y aglutinó a un importante grupo de la población estadounidense que seguirá ahí. Trump tampoco será el último líder en encabezar propuestas regresivas y xenófobas.

La Amnistía de 1986

Si bien es cierto que la división que separa a la población en materia migratoria sigue en términos generales las líneas partidistas, esto no ha sido siempre el caso. Más aún, la última reforma migratoria significativa, que fue promulgada en 1986 por el entonces presidente, el Republicano Ronald Reagan. Así la llamada Ley de Control y Reforma de la Inmigración, IRCA por sus siglas en inglés, concedió la legalización a unos tres millones de migrantes. Se estima que de ellos, alrededor de dos millones de fueron mexicanos.

Debe subrayarse que esta reforma, conocida también como la Amnistía de Reagan, se logró cuando la Cámara de Representantes era controlada por legisladores del Partido Demócrata, mientras que el senado tenía una mayoría del Partido Republicano. Un inédito, difícilmente repetible. Con el tiempo, la reacción en contra de esta reforma al interior de Estados Unidos alimentada por los sectores más conservadores, ocasionó un muy importante "efecto boomerang"; Amnistía fiscal migratoria pasó a ser sinónimo de claudicación, un concepto que desde entonces no transita.

A partir de esa reforma de 1986, los intentos de conseguir una nueva ley que permitiera la legalización de migrantes no ha prosperado. Han sido notables las iniciativas bipartidistas impulsadas por algunos legisladores, aquí destacan los esfuerzos del ya fallecido senador Republicano por Arizona, John McCain.

Sin embargo, también debe señalarse la importancia de la decisión ejecutiva emitida por el entonces presidente Barack Obama en 2012, y que difiere las acciones de deportación de migrantes indocumentados que arribaron a EU como menores, DACA por sus siglas en inglés, y que se trata de un programa renovable por dos años y que beneficia, alrededor de 700,000 personas, de los cuales casi 80%, unos 550,000, son mexicanos.

¿Existen hoy en día las condiciones para la adopción de una reforma migratoria en Estados Unidos? ¿Cuáles serían las alternativas?

ESCALA...

Me encuentro por unos días en Chile; he conversado con una buena cantidad de amigos y algunos legisladores. ¿Qué conclusiones puedo sacar?, ciertamente no estoy en condiciones, tampoco es mi papel, de poder anticipar cuál sería el resultado de la segunda vuelta el próximo 19 de diciembre; sin embargo confirmo lo comentado en este espacio, la elección está abierta y dada la estructura que tendrán la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, mis conversaciones me llevan a reafirmar mi convicción de que la elección queda en manos del centro del electorado y que en consecuencia quienquiera que sea el presidente tendrá que moderar los extremos de su agenda al tiempo que enriquezcan su propuesta de agenda social y enfaticen los aspectos de estabilidad: las finanzas del país. Parece que una reforma fiscal sería inaplazable. Por lo pronto el centro se perfila como el gran ganador de esta elección. Volveremos sobre este tema.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.