¡Guía ética de un gobierno inmoral!

El chiste y la parodia se cuentan solos.

El presidente más mentiroso, del gobierno más inmoral y que ignora por completo la ética, se aventó la puntada de presentar y promover una "Guía Ética" que, si la aplica el propio López Obrador, dejaría de ser presidente.

En rigor se trata de la "Guía Ética del Gobierno más Inmoral"; es decir, la mejor parodia del presidente Obrador y de su gestión.

Pero vamos por partes.

Luego que nadie hizo caso de la chabacana "Cartilla Moral" que de manera inconstitucional reeditó y distribuyó el gobierno federal, ahora se presentó la "Guía Ética", que no es otra cosa que un retrato en sepia de la retorcida concepción moral de López Obrador.

Y es que, según el presidente mexicano, la crisis de nuestro país "no sólo es económica o de bienestar material, sino también es una crisis de pérdida de valores culturales, morales y espirituales", producto de la "degradación y la decadencia de la vida pública". (Aquí el espacio para la risa)

Por eso, para hacerle frente a ese horrible flagelo descubierto por el mandatario mexicano, "se deben rescatar los valores".

Pero, resulta de risa loca una comparación elemental entre el gobierno corrupto, inmoral y de López Obrador, con su propia "Guía Ética", la que se dio a conocer al tiempo que el Tribunal Electoral fue obligado a solapar a Pío López, el hermano pillo del presidente. (Aquí el espacio para la risa)

Y la risa se vuelve carcajada cuando se comparan algunos de los 20 principios de la "Guía Ética" con acciones del presidente y su gobierno.

Sí, la comparación exhibe de cuerpo entero la charlatanería. ¿Lo dudan?

1.- Respeto a la diferencia: no imponer "nuestro mundo" a los demás.

¿Qué son las mañaneras de AMLO, sino un intento por imponer a los mexicanos la verdad oficial, "el mundo fantástico de López Obrador"? ¿Qué son las campañas de rabiosas botargas que insultan, persiguen, difaman y calumnian a todo aquel que piensa distinto al pensamiento lopista?

2.- De la vida: nada vale más que la vida, la libertad y seguridad.

Ofensa para miles de familiares de ciudadanos muertos a causa del mal gobierno de López Obrador, el que más solapa a las mafias criminales y el gobierno del mundo que menos hizo a favor de la vida, en tiempos de pandemia.

3.- De la dignidad: no se debe humillar a nadie.

El "chabacano" concepto de dignidad, de un presidente que a diario insulta, difama y calumnia al que lo critica y al que no piensa como él.

4.- Del amor: El amor al prójimo es la esencia del humanismo.

Lo dice el presidente humanista que deja morir a niños y mujeres con cáncer, que les quitó las guarderías, que inundó a los más pobres; que dejó a millones sin empleo y que nada hace para evitar las muertes por la pandemia.

5.- De la gratitud: el agradecimiento es la mayor virtud en una persona.

Ególatra presidente que sólo busca el elogio y el aplauso.

6.- Del perdón: el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe.

Lo dice el presidente más vengativo, más rencoroso y que viola todas las leyes para llevar a cabo sus venganzas.

7.- De la redención: no se debe enfrentar el mal con el mal.

Presidente mesiánico que perdona a criminales como Ovidio Guzmán.

8.- De la verdad y la confianza: no mentir, no robar y no traicionar.

El presidente que en dos años lleva casi 40 mil mentiras documentadas en video; gobierno que roba a manos llenas, como lo muestran las auditorias y la gestión que traicionó a millones de ciudadanos que no tienen medicinas.

9.- De la fraternidad: es hacer propios los problemas de los demás.

El cinismo presidencial que deja que cada ciudadano se las arregle como pueda, porque los problemas son de cada ciudadano.

10.- Leyes y justicia: Todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza.

Violando todas las leyes, López Obrador destruyó la División de Poderes y controla por la fuerza al INE, al Tribunal Electoral, a la Corte...

11.- Del trabajo: hay satisfacción al tener uno y disfrutarlo.

Lo dice un presidente que no trabajó la mayor parte de su vida.

12.- La riqueza. No es más rico el que tiene más, sino el más generoso.

El presidente que persigue de manera ilegal a los que más tienen.

13.- De los acuerdos: que los compromisos se cumplan.

La Constitución establece las tareas y responsabilidades del presidente mexicano. Nada de eso cumple López Obrador.

14.- De la familia: es la principal institución de seguridad social.

¿Ya entendieron por qué López Obrador destruyó el sistema de salud?

15.- De los animales, las plantas y las cosas. Todos nos cuidamos al cuidar el aire, agua, tierra, plantas y animales.

El Tren Maya y la Refinería Dos Bocas inspiraron al presidente para demostrar su amor por la naturaleza.

Sí, la "Guía Ética" es la mejor parodia del inmoral gobierno de López Obrador. ¿O no?

Al tiempo.

