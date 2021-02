Guía de civilidad virtual 1.0

Faltan todavía varios meses para la elección presidencial de nuestro país y –como si no fuera suficiente con la invasión de spots electorales– ya me han spameado incesantemente por redes sociales y Whatsapp con cadenas, infografías, notas y videos cuyo común denominador es tener datos alterados, falsos, inexactos o, para acabar pronto, ser fake news electorales.

Lo anterior adquiere mayor relevancia si se relaciona con algunos indicadores que recientemente han salido en algunos medios de comunicación. El Financiero, por ejemplo, en estos días reveló que Cambridge Analytica (la empresa que se adjudica la entronización de Trump a través del análisis del comportamiento de usuarios en redes sociales) llegó a nuestro país desde al año pasado y nadie sabe exactamente a qué vino. El INE, a su vez, acaba de desmentir el rumor de que las credenciales expedidas por el IFE no podrán votar el próximo 1 de julio. Y qué decir de la posible injerencia rusa en nuestro país a través la propagación de fake news vía redes sociales (sobre este tema entiendo el pitorreo al conspiracionismo, aunque me llama la atención la desestimación tan contundente y –en mi opinión prematura– de varios sectores de la sociedad; ¿que no se comprobó ya en EUA?).

Los anteriores ejemplos son algunos botones de muestra de que esta elección será probablemente la más sucia en nuestra joven historia. Lo anterior, en virtud de que hay que sumarle a la mexicana bolsa de trucos y métodos para robar el voto, el ingrediente internacional de la manipulación colectiva en redes sociales por medio de algoritmos y análisis de comportamientos sociales. Y es que, a diferencia de la elección del 2012, en la del 2018 veremos aflorar a muchos mañosos estrategas de marketing político tecnológico cuya misión será la de manipular al electorado usando big data.

Bajo esa línea de ideas, no es casualidad que el campo de batalla electorero se haya ido en los últimos años a las redes sociales. Según este estudio de Simon Kemp, en los últimos cinco años 1.3 billones de nuevas personas han empezado a usar una red social (ocho nuevos usuarios por segundo). Además, estudios de la Universidad de Oxford acaban de revelar que la propaganda en redes sociales ha manipulado fácilmente a la opinión pública de diversos países.

Civilidad virtual





Es indispensable que promovamos una campaña frente a conocidos (y desconocidos) de civilidad virtual. Una especie de Manual de Carreño tecnológico que concientice a todos (particularmente a mis tías que han sido la presa perfecta para estos maquiavélicos jinetes tecleadores del apocalipsis) de los riesgos de reenviar irresponsablemente información no verificada. Propalemos que antes de reenviar cualquier tipo de contenido de otra persona, se verifique su autenticidad. Una vez validada la información, ahora sí decidir si se reenviará a otras personas. Gracias precisamente a las TIC podemos, en cuestión de segundos, revisar las fuentes del contenido en cuestión y reenviarla.

Ahora bien, lo anterior no aplica con memes y chistes de los políticos. Inundemos las redes sociales y grupos de Whatsapp de ellos. Necesitaremos mucho humor (y resiliencia) para sobrellevar los siguientes meses. La gran diferencia entre el subterfugio del humor y la propagación inconsciente de fake news, es que en el primer caso se sabe que es una broma, mientras que en el segundo se engaña al destinatario generando el tan choteado concepto (pero no menos real) de la posverdad.

Hagámosle difícil el trabajo a quienes pretendan convencernos con base en mentiras y tergiversaciones hábilmente aplicadas a través de las redes sociales. Que la sofisticación no solo venga de cuartos de científicos de datos, sino también de una sociedad organizada y –sobre todo– bien informada.

