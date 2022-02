¿Guerra a la vista?

De guiarnos por el sentido que prevalece en la mayoría de las notas relacionadas con el conflicto entre Rusia y la OTAN, deberíamos rendirnos ante el mero volumen y llegar a la conclusión de que la invasión rusa a Ucrania es inminente.

De atender a la caracterización del conflicto que un porcentaje mayoritario de notas de prensa le dan, deberíamos de pensar que se trata de un diferendo bilateral entre Rusia y Ucrania.

Ni la guerra es inevitable ni la esencia de la pugna es sólo un conflicto entre Ucrania y Rusia.

El conflicto bilateral, la herencia de 2014

El conflicto entre Ucrania y Rusia es añejo y, en síntesis, deriva por un lado de la coexistencia en el mismo Estado de dos etnias, la ucraniana y la rusa que arrastran diferencias sustanciales en ámbitos relativos a la religión, las costumbres, la cultura y el idioma, así como la religión entre otros. De otra parte, Ucrania ya independiente de los lazos que la mantuvieron dentro de la Unión Soviética, formó parte, junto con el resto de los países de Europa del Este, de un movimiento de progresivo acercamiento hacia la Unión Europea y la OTAN. Las resistencias a esta nueva alineación dieron en lugar en algunos países a las llamadas revoluciones de color.

No sobra recordar en este espacio que estos intentos fueron en su mayoría exitosos y dieron como resultado un crecimiento muy importante de la Unión Europea y la expansión de la OTAN.

En el caso de Ucrania, si se me permite continuar con este grosero resumen, la llamada Revolución Naranja culminó con la implosión conocida como Euromaidán, trajo la súbita caída del presidente Yanukovich y la reacción en contra del proceso europeísta en la forma declaración de independencia de Crimea que llevó, después de un referéndum, a su integración de junto con Sebastopol a Rusia. En ese 2014, se suceden también los movimientos separatistas pro rusos de Donetsk y Lugansk, entidades que de acuerdo a la constitución ucraniana ya tenían para ese entonces, el estatus de repúblicas independientes.

Primera negociación, los acuerdos de Minsk

El llamado Protocolo de Minsk y el Acuerdo de Minsk, desarrollados entre 2014 y 2015, responden a una iniciativa franco-alemana que consiguió que Rusia y Ucrania pactaran una hoja de ruta para atender los aspectos fundamentales que dieron origen al conflicto bilateral entre ambos vecinos. Las cuatro partes negociantes, Ucrania y Rusia, con la facilitación provista por Alemania y Francia forman lo que se conoce como el Cuarteto de Normandía.

Los acuerdos de Minsk establecieron una serie de puntos críticos de los cuales destacan: i) el cese inmediato y del fuego por todas las partes en conflicto; ii) las regiones separatistas de mayoría de etnia rusa, gozarían de una mayor autonomía y mantendrían su carácter de repúblicas independientes; iii) la población, de etnia rusa, tendría garantizado el libre ejercicio de los derechos inherentes a su cultura y por ende el uso de su idioma y la libre profesión de su religión; iv) Ucrania deberá de promover una reforma constitucional para garantizar la ejecución de los compromisos mencionados en ii) y iii), arriba.

El cese al fuego registró avances importantes, sin embargo nunca ha sido completo y Ucrania no ha realizado las reformas constitucionales mencionadas. El conflicto persiste y ahora las negociaciones bajo el Formato Normandía se han reiniciado. Esto es un hecho positivo que contribuye a la distensión pero que no atiende, una vez más desde la óptica rusa, el agravio central del presente conflicto. La expansión de la OTAN.

Rusia y la OTAN, la esencia del conflicto actual

En otras ocasiones hemos tratado en este espacio como desde que se consumaba la disolución de la Unión Soviética y la reunificación alemana, los líderes de la Unión Soviética y su sucesora, la Federación de Rusia, expusieron en sus conversaciones con sus contrapartes de Occidente y en particular de Estados Unidos, una gran preocupación primero, y una clara oposición después, por la eventual expansión de la OTAN que pudiera llevar a fuerzas de la Alianza a tener una presencia física en hombres e infraestructura a las fronteras mismas de lo que hoy es Rusia. Para abundar sobre este controvertido capítulo, vuelvo a referir al lector al Archivo de Seguridad Nacional de la Universidad George Washington que ha publicado y analizado extenso material desclasificado que incluye minutas de conversaciones, cartas y cables que dan cuenta de las conversaciones al más alto nivel sobre este tópico. De ahí puede desprenderse que Rusia recibió en varias ocasiones seguridades de que la OTAN, por ejemplo, no se movería "ni una pulgada al Este" (minutas de conversaciones del 9 de febrero de 1990, entre el Secretario de Estado James Baker y Mikhail Gorbachov, Secretario General del Partido Comunista y Jefe de Estado de la Unión Soviética). Escenas similares se repitieron, conforme los documentos consultados, durante conversaciones entre el sucesor de Baker, Warren Christopher y el primer presidente de Rusia, Boris Yeltsin.

El agravio que arrastra Rusia desde esos días, se refleja en la muy exitosa expansión de la OTAN que ha pasado de los 12 países que la fundaron en 1949, a 16, en el proceso de expansión de 1952 a 1982, para luego pasar a 30 estados miembros en un proceso que se inició en 1999 con la incorporación de Hungría, República Checa y Polonia, hasta 2020, con la incorporación de Macedonia del Norte. La OTAN casi duplicó su membresía a raíz de la caída de la Unión Soviética ese es el agravio central de Rusia que da origen al presente conflicto piezas centrales de esa expansión son Ucrania y Georgia.

Los argumentos centrales del conflicto

1. Rusia exige garantías por escrito de que no habrá más expansión de la OTAN. La posición rusa se fundamenta en el llamado "principio de indivisibilidad de la seguridad" que señala que ningún Estado puede reforzar su propia seguridad a expensas de la Seguridad de otro Estado.

2. Rusia demanda el retiro de la infraestructura militar de la OTAN que se encuentra cercana a sus fronteras.

3. Occidente reitera que la OTAN no va a cambiar su política de puertas abiertas, establecida en el tratado que le dio origen.

4. Occidente exige que Rusia retire su presencia militar apostada cerca de la frontera con Ucrania.

5. Occidente amenaza a Rusia con represalias extraordinarias si ésta invade a Ucrania.

Las partes involucradas y en conflicto

Los principales países involucrados en el conflicto son Ucrania, los aliados de la OTAN, dentro de los que destacan Estados Unidos, la Unión Europea y la OSCE, Rusia y su vecino y aliado Bielorrusia y como lo anticipábamos, China. Se trata de una ecuación compleja multipartita que demanda una solución igualmente compleja.

Algunos posibles escenarios, no predicciones

1. Invasión y guerra. Considero que este escenario, a pesar de ser el más publicitado, es no sólo el menos deseado, sino que no necesariamente se corresponde a la inminencia que tanto se anuncia. Las consecuencias de una invasión a toda escala de Rusia, serían catastróficas en todos los niveles y llevaría a una época de desestabilización global con múltiples ramificaciones. A la larga, pudiera además desencadenar una conflagración que no quedara contenida a la región de origen.

2. Una "incursión menor". No puedo saber que pasaba por la mente del presidente Biden cuando acuñó este desafortunado término, pero por la multiplicidad de actores en el terreno no podemos descartar el desencadenamiento de encuentros militares entre algunas de las partes, ya sean enfrentamientos provocados o creados. Este lamentable tipo de incidentes pueden dar lugar a treguas y ceses de hostilidades relativamente menos complejos de pactar, pero, también, pueden dar origen a escenarios de confrontación bélica a mayor escala.

3. Una solución diplomática

A) Rusia obtendría las garantías por escrito que demanda e iniciaría la movilización de retirada progresiva de contingentes militares. Muy difícil de lograr ya que la política de puertas abiertas de la OTAN, está consagrada en el artículo 10 del Tratado de Washington de 1949. Por otro lado, todo Estado soberano tiene el derecho de pertenecer a un tratado o unión que más convenga a sus intereses, pero está decisión debe ser tomada de manera unánime por todos los estados miembros del tratado. Hay una ventana de oportunidad.

B) Rusia obtiene una declaración de la OTAN de una moratoria indefinida para admitir nuevos estados miembros. Esta modalidad pareciera estar en la mente de varios participantes de Occidente. Destaco los reportes que indican que, después de su encuentro con Putin del 7 de febrero, Macron habría señalado que la "finlandización de Ucrania está sobre la mesa". También la posición que ha tomado el canciller Scholz revela una Alemania probablemente con menos deseos de propiciar una confrontación directa con Rusia.

C) Las partes iniciarían una negociación de fondo para aprovechar la respuesta escrita de Estados Unidos (ver la filtración de los documentos publicados por El País el 2 de febrero). Entre los elementos mencionados en la respuesta norteamericana se encuentra la idea de una negociación entre Rusia y la OTAN que incluye conversaciones sobre misiles de largo y corto alcance, así como eventuales acuerdos sobre la realización de ejercicios militares. Si esta propuesta incluyere una clara demarcación geográfica que limitara el despliegue de misiles y tropas, así como la reingeniería de los instrumentos de relacionamiento de Rusia con la OTAN y la OSCE, podrían dar lugar a un cambio estructural que satisficiera a Rusia.

De cualquier manera, un acuerdo que no atendiera de manera permanente las demandas de las partes involucradas, sólo pospondría un enfrentamiento de muy graves consecuencias.

Finalizo con una cita de Winston Churchill de octubre de 1938, que ya es familiar al lector de este espacio y que marca, me parece, la pauta para este tipo de negociaciones:

"Siempre he mantenido la visión de que el mantenimiento de la paz depende de la acumulación de elementos de disuasión contra el agresor, junto con un esfuerzo honesto por enmendar agravios..."

