Gracias Alexa

Trato de regresar a mi infancia y desde ella recordar quiénes eran las figuras a las que admiraba. Fuera del entorno familiar me cuesta trabajo encontrarlas y en parte creo que tiene que ver con dos razones: sus triunfos no eran la nota que dominara el panorama y el éxito en si tenía una cara uniforme. Hoy los libros "Cuentos para dormir para niñas rebeldes" cubren ese hueco en la historia que nos contamos en donde los logros femeninos han sido hechos a un lado.

Las mujeres llevamos las de perder, no basta con que podamos; tenemos que demostrarlo todo el tiempo y, además debemos hacerlo bien sentadas, bien vestidas, bien peinadas y de paso de buenas o van a decir que estamos mal cogidas. El éxito no sólo requiere del esfuerzo que implica lograrlo, también implica ir engrosando la piel en el camino, al menos lo suficiente para que las críticas no logren detener el ascenso de quien las recibe.

Alexa lo ha logrado todo. Ha roto paradigmas, su éxito en el mundial de gimnasia olímpica no sólo es la primera medalla para una mexicana en ese deporte, es la esperanza para cualquier niña que decida poner por primera vez los pies en cualquier disciplina deportiva. La historia de Alexa es la que debemos repetir a nuestras niñas y niños todo el tiempo, es la certeza que nos debe sostener ante los panoramas inciertos, es el "sí se puede" de un canto nacional.

Mi bisabuela dejó a su esposo porque éste había ampliado las relaciones familiares: tenía un romance con su prima. Lo primero que hizo fue deshacer una camisa del exmarido. No era un acto de venganza, era la forma de entender cómo estaba hecha la prenda. Con unas sábanas nuevas creó dos camisas más que vendió a la mañana siguiente y así inició un negocio con el que daría techo y comida a sus tres hijas. Alexa Moreno hizo con las críticas lo mismo que mi bisabuela con la camisa de su exmarido. ¡Gracias Alexa!

