Gobierno simulado... pura corrupción

Después del gran evento en el Zócalo en donde el presidente López Obrador volvió a insultar y a prometer frente a fanáticos y acarreados, lejos de poder presumir resultado alguno de sus tres años al frente del Ejecutivo, se hizo viral una escena en un tren que acusan que es un simulador y aunque no creo que le inviertan tanto en su tontería, al menos es mentira lo que dijo el presidente y no se a quién le sorprende... todo ha sido simulado, todo ha sido mentira todo el tiempo...

· La supuesta lucha contra la corrupción es tan falsa que no hay semana que no salga un nuevo escándalo del primer círculo del presidente... esta semana salió exhibido Alejandro Esquer, secretario particular de AMLO, haciendo rondas de depósitos en bancos presuntamente para robarse los fondos que donaría Morena a los damnificados del sismo 2017.

· La semana pasada fueron los chocolates "Rocío" que se degustan en Palacio Nacional y los venden los hijos del presidente... la colusión con el mal programa Sembrando Vida es muy probable y esto lo haría un evento macro de corrupción (mucho mayor que el escándalo de la casa blanca de Peña Nieto o cualquier otro... Sembrando Vida maneja más 10 mil millones de pesos al año), pero aun si no tuviera nada que ver la política pública, ¿por qué el gobierno federal le compra cosas a una empresa de los hijos del presidente?

· Otros parientes, como el hermano Pío, sigue sin explicar por qué el que se encargaba de comprar las medicinas (que no hay) en el gobierno de AMLO le entregó 1.4 millones de pesos en efectivo, o por qué Martín, otro hermano, recibió 150 mil de las misma persona y Felipa Obrador, prima, recibió contratos por 465 millones en PEMEX.

· Esto se suma a otros conocidos temas como que Manuel Bartlett sigue sin poder comprobar de dónde sacó 800 millones de pesos para comprar las propiedades que tiene, como que Irma Sandoval (la que combatía la corrupción en el gobierno de López Obrador) tiene 6 propiedades que simplemente no pudieron ser adquirir por los ingresos de toda su vida...

· Ahora, después de que se exhibió que la construcción de Santa Lucía está plagada de irregularidades el presidente sacó un decreto para hacer de "seguridad nacional" todas las obras de su gobierno... así ya no hay que explicar nada... casualmente en su gobierno 8 de cada 10 contratos han sido por adjudicación directa.

· También ahora sabemos que la UIF está investigando a la FGR y que la FGR está investigando a la UIF... en fin...

Ahora se emocionan porque pueda ser un simulador el tren donde va... su gobierno es un simulador... dice que no hay corrupción en el gobierno más corrupto de la historia, dice que no se ha contraído deuda cuando ha sido el gobierno de este siglo que más deuda ha contraído, dice que las cosas van bien cuando no hay un solo rubro en que se pueda decir que México ha mejorado.

Después de tres años de improvisación, corruptelas y ocurrencias a lo más que hoy aspiramos al final del sexenio de AMLO (en caso de que empiecen a hacer las cosas bien) es a llegar a los niveles de 2018 (hoy estamos mucho peor), 3 años de fracasos, un sexenio perdido.

