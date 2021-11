Glasgow 2021: el foro de la simulación y de todas las frustraciones

En estos últimos días, el epicentro político y protocolario para deliberar sobre las acciones a seguir frente al cambio climático ha sido la ciudad de Glasgow, Escocia, sede de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, COP 26.

Si bien el evento tuvo un gran poder de convocatoria pues se dieron cita alrededor de 120 jefes de Estado, la nota se la llevaron los líderes que decidieron no ir para no tener que contestar cuestionamientos incómodos, algunos de ellos relacionados con su gran irresponsabilidad ambiental, y otros con su ampliamente reconocida ignorancia sobre el tema. Entre los que no llegaron a Glasgow están los presidentes de China, de Rusia, y por supuesto, el de México.

A pesar de los infructuosos y dolosos esfuerzos de las y los funcionarios aventados al ruedo de Glasgow por el gobierno obradorista para tratar de disimular el ridículo internacional, la anécdota quedará allí como una más de las actuaciones penosas y reprobables de López Obrador en uno de los temas que menos entiende y que menos le interesan.

Pero pasando al ámbito internacional, es cierto que el grupo de los ausentes no es el único que aglutina a los irresponsables. Entre los líderes que sí hicieron acto de presencia hubo muchos que manejaron con gran oficio político la retórica sobre el cambio climático, ocultando una vez más la realidad sobre las cuentas de las emisiones de gases de efecto invernadero que sus países entregan a la ONU y sobre las verdaderas acciones que están llevando a cabo para mitigarlas.

De acuerdo con una amplia investigación encargada por The Washington Post, muchos países siguen entregando sus informes de emisiones a las Naciones Unidas con cifras altamente subestimadas. El estudio concluye que el rango de las emisiones no declaradas es enorme, oscilando entre los 8,500 millones y los 13,300 millones de toneladas al año.

La brecha comprende grandes cantidades no declaradas de emisiones de dióxido de carbono, metano y otros gases sintéticos. La investigación concluye que esto es el resultado de fallas en los protocolos de cálculo, de informes incompletos en algunos países y de cálculos tramposos y ocultamientos deliberados en otros.

Las brechas entre las cifras reales y las declaradas se han obtenido gracias a una nueva generación de sofisticados satélites que pueden medir los gases de efecto invernadero orbitando alrededor de la Tierra, detectando, por ejemplo, fugas masivas de metano.

En ese contexto la Agencia Internacional de Energía estima que, por ejemplo, Rusia es el principal emisor de metano de petróleo y gas del mundo, pero eso no es lo que Rusia informa a las Naciones Unidas. Sus cifras oficiales caen millones de toneladas por debajo de lo que muestran los análisis científicos independientes. Asimismo, muchos productores de petróleo y gas, como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar, también declaran niveles muy pequeños de emisiones de metano de petróleo y gas que no coinciden con otros conjuntos de datos científicos. Sin tener información para poder comprobarlo, pero habiendo conocido de cerca cómo se realizan los protocolos de cálculo de emisiones en México, no me extrañaría para nada que las emisiones de México estén también ampliamente subestimadas.

Aún así, con todo y que seguramente México está emitiendo mucho más de lo que dice, su contribución en la esfera internacional es seriamente cuestionada. Veamos por ejemplo lo que dicen los informes publicados por el Climate Action Tracker (CAT), una iniciativa independiente de análisis científicos que rastrea la acción climática de los gobiernos de muchos países y la mide contra el objetivo del Acuerdo de París de mantener el calentamiento global muy por debajo de 2 °C y realizar esfuerzos para limitar el calentamiento a 1.5 °C.

El último informe de CAT sobre México fue actualizado apenas en septiembre de este año, y califica los objetivos y políticas climáticas de México como "altamente insuficientes", afirmando explícitamente que las políticas y compromisos climáticos de México conducen a un aumento, no a una disminución, de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Además, el informe menciona que la posición de México de no aumentar sus metas de mitigación para 2030 es contraria a lo acordado en el Acuerdo de París, lo que significa que México no toma en serio sus compromisos para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El CAT termina por fulminar a México diciendo que, si todos los países siguieran el ejemplo mexicano, el calentamiento global podría alcanzar más de 3 °C y hasta 4 °C.

Como lo ha comentado Greta Thunberg, la labor de los irresponsables y los negacionistas ha logrado que nadie trate a la crisis como crisis, y que las advertencias sobre los riesgos que corre nuestra existencia se sigan ahogando en una marea constante de "greenwashing" y flujos de noticias en todos los medios.

Ante la marea de simulaciones políticas que venden la idea de estar haciendo mucho para mitigar el calentamiento global, los activistas que luchan contra el cambio climático tienen que estar insistiendo en que la ciencia no miente. Los datos están allí y las conclusiones a las que han llegado cientos de científicos de todo el mundo son absolutamente concluyentes. Si no se logra reducir a la mitad las emisiones en la próxima década no se podrá detener el calentamiento global dentro de los límites acordados en el Acuerdo de París y podríamos estar detonando una cadena irreversible de reacciones catastróficas que quedarán fuera del control humano.

Pero actualmente no contamos con las tecnologías necesarias para reducir las emisiones manteniendo los ritmos vigentes de actividad humana, por lo que la única manera de cortar de tajo las emisiones es haciendo cambios drásticos en nuestros sistemas de generación y consumo de energías. Y eso está, por lo pronto, fuera de nuestro alcance gracias en buena medida a las colusiones existentes entre políticos irresponsables y empresas productoras de combustibles fósiles. Se estima que con las tendencias actuales, la producción de estos combustibles en el año 2030 será al menos del doble de lo que sería consistente con la meta de no elevar la temperatura más 1.5 ºC, producción en la que colabora a tambor batiente nuestro país.

Que frustración, la ideología que rige el actuar del gobierno mexicano no sólo sirve para cimentar el retroceso dentro del país, también contribuye entusiastamente a acelerar el calentamiento global.

Para La Silla Rota es importante la participación de sus lectores a través de comentarios sobre nuestros textos periodísticos, sean de opinión o informativos. Su participación, fundada, argumentada, con respeto y tolerancia hacia las ideas de otros, contribuye a enriquecer nuestros contenidos y a fortalecer el debate en torno a los asuntos de carácter público. Sin embargo, buscaremos bloquear los comentarios que contengan insultos y ataques personales, opiniones xenófobas, racistas, homófobas o discriminatorias. El objetivo es convivir en una discusión que puede ser fuerte, pero distanciarnos de la toxicidad.