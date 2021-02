Giro a la Seguridad Nacional

Varios han sido los movimientos que el presidente electo Joe Biden ha hecho desde su victoria en las elecciones del pasado 3 de noviembre, no obstante, uno de los que más llama la atención es el relacionado con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), instancia que ha sido una de las más controvertidas del gobierno de Donald Trump.

Todo parece indicar que con el nombramiento de Alejandro Mayorkas como el próximo Zar de la seguridad interior de Estados Unidos, el DHS podría experimentar reformas en su misión y prioridades. Mayorkas parece consciente del trabajo que le espera para hacer que el DHS atienda la doble misión de "ayudarnos a mantenernos a salvo y hacer avanzar nuestra orgullosa historia como país de bienvenida", alejándose de esta manera, al menos en el discurso, del énfasis de la administración Trump en la aplicación de la ley de inmigración y seguridad fronteriza, y tratando de recuperar los fundamentos para mantener a Estados Unidos a salvo con los que fue establecido después de los atentados terroristas del 11 de septiembre.

Para esta labor, el demócrata y presidente del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, Bernnie G. Thompson, presentó la Ley de Reforma del Departamento de Seguridad Nacional de 2020. Pero si bien con la propuesta de Thompson se busca mayor supervisión y rendición de cuentas, y mejorar la protección de la privacidad y las libertades civiles, no queda claro cuáles serían las nuevas misión y prioridades del DHS, definición particularmente importante dado el sentimiento antiinmigrante que Trump hereda a la próxima administración y a la luz de nuevas amenazas.

Desafortunadamente, la agenda de exclusión y la política antiinmigrante de Trump contribuyó a dividir a la fuerza laboral del DHS, por lo que Moyorkas enfrenta los desafíos para cambiar una especie de cultura que hoy prevalece en un gran número de los funcionarios de seguridad nacional, especialmente dentro de la Patrulla Fronteriza; así como para reducir el enfoque en la aplicación de la ley de inmigración de la era de Trump y readecuar las actividades del DHS con las prioridades actuales a la seguridad nacional.

Por otro lado, hoy en día el terrorismo y la inmigración, principales sustentos del origen del DHS, no constituyen las únicas amenazas a la seguridad nacional estadounidense. Queda más que claro que las pandemias, el cambio climático y la ciberseguridad hoy por hoy sí representan peligros a la forma de vida no sólo de Estados Unidos, sino de cualquier país, de ahí la necesidad de adaptar las prioridades con las amenazas reales. Para no ir lejos, el DHS de la administración de Donald Trump prácticamente ha estado ausente en la respuesta a la pandemia del covid, pero para Biden y Mayorkas parece una abierta oportunidad para impulsar la coordinación entre las autoridades federales, estatales y locales en el futuro proceso de vacunación contra el virus que azota a los estadounidenses.

Lo cierto es que hay señales de que en Estados Unidos existe un consenso para que la administración Biden y el Congreso trabajen conjuntamente para dar un giro a la seguridad nacional después del 20 de enero de 2021. No obstante, es probable que durante las próximas semanas comience el arduo proceso de nominaciones de los nuevos funcionarios del DHS, cuyas confirmaciones dependen de un Senado tendiente a una mayoría republicana.

