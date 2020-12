García Luna, ¿rumbo a la extradición de extradición?

A un año de su detención.

El Gobierno de EU acusó y detuvo en Dallas, Texas a Genaro García Luna (GGL), ex secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, por presuntamente servir al Cártel del Pacifico y recibir sobornos millonarios; tenía años viviendo en EU, y había tramitado su residencia en aquel país.

El caso ha sido largo, han sido varias comparecencias previas a juicio que empezaron el martes 10 de diciembre en una corte de Dallas, Texas a donde llegó esposado de pies y manos, resguardado por alguaciles federales; iba vestido con jeans y un suéter Hugo Boss. La última presencia ante el juez fue virtual y duró menos de 20 minutos y sin ninguna novedad, nada aun.

En ese momento, su defensa se quejó ante el juez de que no había podido reunirse con su cliente desde el pasado 20 de octubre, por el aislamiento al que se había sometido, y que por tanto no había podido ver las pruebas en su contra: "Aún lo tienen aislado y no estoy seguro si le van a permitir salir de ahí, dado que está en aumento el covid. Quería que constatara en actas, para ver si le pueden hacer llegar sus pruebas estando en ese lugar aislado", dijo el defensor.

El fiscal del caso, Michael Robotti aseguró en ese momento que no tenía conocimiento de ello; el juez pidió que los fiscales hagan todo lo posible para mostrárselas, así es el debido proceso.

Previamente, el juez confirmó haber recibido la solicitud del fiscal de retrasar por 60 días la revelación de pruebas; la próxima audiencia quedó agendada para el 17 de febrero de 2021.

Días antes, trascendió que la fiscalía pidió retener por lo menos 3 meses documentos sensibles del caso para no perjudicar a testigos protegidos; el argumento es que con su desclasificación pondría en riesgo la integridad de potenciales testigos y sus familiares.

Lo curioso es que en México se inició un proceso de extradición, sin que en Nueva York inicie el juicio que ha generado muchas expectativas a la cuarta transformación...

¿Por qué motivo?

Enriquecimiento ilícito. Un delito menor si se compara con las acusaciones en Nueva York.

En la mañanera del lunes 30 de noviembre, le preguntaron al C. presidente López Obrador su opinión al respecto, respondió que no tenía información en ese momento...

Semanas antes, un juez de control había negado la orden de aprehensión en contra de Genaro, entonces el impartidor de justicia estimó que los datos de prueba ofrecidos eran suficientes para presumir la probable responsabilidad. Sin embargo, hubo una apelación y se ordenó su detención y de inmediato, la FGR inició el proceso de extradición y solicitó el apoyo de la Cancillería, la que inició el procedimiento que sabemos será largo, no es fácil.

El tema regresó a la mañanera, el día de anteayer, martes 8 de diciembre; el presidente aprovechó la pregunta para que Marcelo Ebrard explicará el porqué de la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, donde se pretende regular la actuación de las agencias de seguridad extranjeras en México, sobre todo a la DEA. El tema ha generado ruido.

Hace poco nos dijeron el número de agentes de la DEA en México; ¿sabemos cuántos hay de la CIA, el Mossad o del M16?

El dictamen fue turnado a la Mesa Directiva para que sea sometido a discusión y deliberación por el Pleno del Senado, (daremos seguimiento).

Y sobre la extradición, el canciller explicó que, en efecto están en ello. Sabe muy bien que el camino es largo, y dependerá de lo que diga el juez Cogan.

En tanto GGL se va a defender, y no lo veremos tan pronto en México, incluso si se inicia el juicio en febrero, será de por lo menos tres meses, y de ser declarado culpable podría recibir cadena perpetua como castigo máximo, o 20 años de cárcel como mínimo, pero se va a defender con todo. No es tan fácil.

Las autoridades de EU han presentado hasta el momento 950 mil páginas de documentos, además de por lo menos 17 grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas que fueron presentadas como pruebas, pero algo les falta: pruebas.

Creemos que a partir del 20 de enero se acabará el show tipo Neflix. La justicia de EU será distinta con Joe Biden, ya no estará el fiscal William Barr; el nuevo inquilino de la Casa Blanca no es Trump, quien algunas veces ha usado estos casos de manera electorera. (ver el caso Cienfuegos)

Curiosamente la detención de GGL se dio a conocer justo en la mañana del martes 10, minutos antes de la reunión en Palacio Nacional con autoridades de EU y Canadá donde se firmó el nuevo T-MEC. ¿casualidad?

García Luna quizá sea un gran criminal y debe caer todo el peso de la ley, pero hoy goza de la presunción de inocencia.

Ahora bien, si revisamos las conferencias mañaneras es evidente que el inculpado ha sido criminalizado varias veces, incluso por algunos medios.

La próxima audiencia será -si no hay cambios- el 17 de febrero..., veremos qué pasa.

Recomiendo leer la Línea del tiempo:

1.- Fue detenido la tarde del lunes 9 de diciembre en Grapevine, Texas; el Departamento de Justicia presentó días antes cuatro ante la Corte de Nueva York, en Brooklyn, a cargo del juez Brian M. Cogan, famoso por haber llevado el caso de Joaquín Guzmán Loera.

2- La tarde del 10 de diciembre GGL hizo una primera comparecencia en una corte de Dallas,

3.- 17 de diciembre, el Juez David Horande niega derecho a fianza; la audiencia duró 15 minutos. El inculpado renunció a su derecho a audiencia, y fue enviado a la corte de Brooklyn;

4.- Tres de enero de 2020, compareció ante la jueza Peggy Kuo y ahí se declaró no culpable;

5.- Martes 21 de enero se lleva a cabo la cuarta audiencia, había pasado por dos cortes, tres jueces y dos abogados, uno de ellos de oficio. En el inter se generaron comentarios en medios, la mayoría lo han criminalizado, sin respetar la presunción de inocencia.

En México la FGR abrió carpeta de investigación en su contra y UIF le congeló once cuentas bancarias se determinó programar una audiencia para el 2 de abril;

6.- 25 de febrero la defensa pidió que autorice la libertad bajo fianza pidió que se le coloque un dispositivo de localización mientras aguarda el inicio de su juicio, sin éxito:

7.- Se canceló la audiencia del 2 de abril por cuestiones de la pandemia, se postergó para el 4 de junio;

8.- En julio supimos que la Corte puso bajo sello los casos criminales contra GGL y contra Iván Reyes Arzate, acusados de proteger a varios cárteles del narcotráfico; el Juez cerró por completo el acceso público a ambos procesos, hasta el 26 de junio, todavía era posible consultar los expedientes por el sistema electrónico:

9.- La próxima audiencia estaba agendada para el jueves 30 de julio, empero, el juez ordenó días antes posponerla tres meses, y se reprogramó para octubre:

10.- Jueves 7 de octubre. En una audiencia por video, el juez leyó a GGL los nuevos cargos;

11.- La nueva audiencia se programó para el lunes 7 de diciembre, sin ninguna novedad.;

12.- La próxima será, de no haber cambios el 17 de febrero...

