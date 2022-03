Ganamos las mujeres el #8M, perdió la violencia

Ganamos la voluntad feminista, y perdió la violencia. Así fue la marcha del #8M.

Este fin de semana fui a Mérida y caminando por Paseo Montejo pude ver muchos monumentos rayados y con expresiones de ira y de dolor feminista. Muy pocos destrozos

Para mí fue un gusto enorme saber que en otros lugares de México las mujeres también marcharon, que no solo fue Paseo de la Reforma, sino que este ya es un tema generalizado en el territorio nacional. Mi corazón feminista se encendió.

Lo que vivimos el pasado martes fue nada parecido a la marcha del 2021, la marcha de este miércoles rebosó de sentido de unidad y visión feminista por México. Aunque el gobierno solo reconoció a 75 mil personas. Yo que estuve ahí como hermana, como hija, como futura mamá y como una víctima más de la violencia nacional, me parece que éramos más, y no solo por todas las que representábamos, sino porque llenamos la plancha del Zócalo mandando un claro mensaje al presidente Andrés Manuel López Obrador, no solo usted lo logra, la explanada central también la llenan otras causas y personas.

Con policías que marcharon y por primera vez se hermanaron con la causa, las mujeres capitalinas pudimos vivir una marcha en su mayoría en paz. Gracias Secretario Omar García Harfuch por no limitar a ellas que dijeron a mí también, con placa y con uniforme, a mí también me han agredido en este país lleno de dolor. Esas mujeres policías fueron heroínas ese día, y al otro también.

Aquellos y aquellas que con mazos, martillo y palos destrozaron cosas fueron l@s mínimos. Esta vez el 8M fue de causa y no de explosión desenfrenada y motivo de revanchas. Aunque si hubo, puestos de periódicos, tiendas, bancos, estructuras y estatuas destruidas y no debían serlo, la mayoría marchamos solo con la potencia de nuestra voz y la fuerza de nuestros pies.

Ese México unido con la intención de frenar la violencia feminicida de todos los días.

Reconozco que no hubo cortes en las calles

Reconozco que permitieron el flujo natural de la marcha y pudimos llegar al Zócalo para ver al presidente amurallado, protegiéndose como no protegen a las hijas o madres asesinadas en los estados de la República, pero él y su Palacio protegido con más policías de los que he visto en mi vida.

Reconozco la voluntad de todas a unirnos en este llamado ciudadano y exigir una CDMX libre de violencia contra las mujeres

Lo que sí recrimino es el miedo que causaron días previos con declaraciones de prensa o tuits. El hacer sentir a las posibles marchantes que podían sufrir agresiones o que la marcha iba en extremo agresiva. El que hagan eso me hace saber que no han entendido nada del POR QUÉ MARCHAMOS, DE QUÉ ES LO QUE EXIGIMOS O LO QUE HEMOS SUFRIDO

La marcha del #8M llegó para quedarse y no se trata ni por un segundo de quién nos gobierna, se trata de las mujeres que estamos hartas de tener miedo y vivir el acoso en cada rincón de esta ciudad.

Así fue la marcha del 8 de marzo de este 2022.

¡Gracias feministas, por ustedes hoy yo ya no tengo miedo de alzar la voz!

