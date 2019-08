Futuro 21, hacia una fuerza política superior...

Si todo sale bien, Futuro 21 (F21) podría convertirse en un frente de corte progresista, liberal y socialdemócrata, y quizá ser un real contrapeso a la 4T, en las elecciones de 2021.

Pero no hay nada seguro. Hay un largo camino a seguir y por lo menos está dando qué hablar, es noticia y ha generado expectativas.

¿Qué es F21?

La conforman diferentes organizaciones como Vamos Juntos, UNE, VAMOS , Une Puebla y Cambiemos MX, así como muchos ciudadanos que se identifican con los principios democráticos progresistas, liberales y socialdemócratas, así como con las causas de libertad, confraternidad, equidad social, igualdad sustantiva, sustentabilidad, desarrollo sostenible y legalidad.

Su primera aparición pública ocurrió hace unas semanas en el Club de Periodistas donde dieron a conocer su carta de intención misma que fue publicada en el periódico Reforma. Durante cada semana un grupo de especialistas abordó varios temas de la agenda nacional e internacional... Me tocó participar con varios colegas en un foro sobre Estado Laico, dinamitado por el Presidente de la República, ¿qué hacer?

El sábado pasado se celebró la Primera Asamblea Nacional donde se dio a conocer, en voz de la diputada Verónica Juárez Piña, el Manifiesto a la República, documento de 12 puntos en los que se critica el presidencialismo exacerbado; se trata de una crítica al gobierno donde se plantea la urgencia de construir "desde todos los espacios y ámbitos, las sinergias que inviten a ciudadanas y ciudadanos a la defensa de la institucionalidad democrática, emanada de nuestra Constitución Política, para enfrentar la actitud autoritaria y populista del Presidente de la República".

F21 se compromete a defender los derechos humanos económicos, sociales, culturales, medioambientales, tecnológicos, civiles y políticos emanados de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de los Tratados internacionales; así como preservar y fortalecer a las instituciones autónomas como el INE, ante el intento de debilitar su autonomía o desaparecerlo.

En la asamblea hubo cuatro oradores. Asistieron 700 personas de varias tendencias políticas algunos muy destacados, pero eso sí, todos preocupados por el país.

i) Gabriel Quadri, indicó de entrada que el objetivo de la iniciativa es dar vida a una nueva fuerza política, para lo cual el sol azteca cederá su registro.Se trata -dijo- de dar vida a una nueva fuerza política superior utilizando el registro del PRD, una nueva fuerza política liberal y socialdemócrata. Adelantó - sin que se haya dado alguna discusión aun-, que están listos para hacer alianzas con el PAN, con MC y con otros partidos y organizaciones con el propósito de construir un "gran frente opositor".

ii) En tanto, el Coordinador Nacional de la agrupación "Vamos Juntos" Ignacio Pinacho explicó que la iniciativa de construcción de F21 fue gracias a la postura visionaria del PRD que hizo un llamamiento a personalidades, organizaciones civiles, ciudadanía y agrupaciones políticas en proceso de construcción y conformar una fuerza política superior al servicio de la ciudadanía y de frente al proceso electoral del 2021.

iii) La periodista Tere Vale dijo que no es momento de callar, de bajar la cabeza, mirar a hacía otro lado con respecto a la Ley, a las instituciones, a la democracia, que con tanto trabajo nos hemos entregado.

iv) En su participación, el ex rector de la UNAM, Dr. José Narro Robles, advirtió que México no va bien y que las cosas podrían ir aún peor si no se modifica la ruta por la que transita el País...

Reconoció que uno de los retos que tiene F21 es demostrar que es una opción política, con un nuevo modelo, visión, dirigencia, documentos, declaración de principios, estatutos y no solamente que se trata de un cambio de nombre o de piel.

Por su parte, el dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD, Jesús Ortega -que no fue orador sino anfitrión- indicó a medios que la intención es ocupar el registro del partido del sol azteca para dar lugar a una "fuerza superior", que se aun contrapeso al "populismo lopezobradorista"

¿Qué sigue?

¿Cederá el PRD su registro a Futuro 21?

La tarde-noche del domingo 25 de agosto el PRD emitió un comunicado haciendo precisiones.

Afirmó que el PRD no desaparece pero sumará esfuerzos con la plataforma F21 y anunció que emprenderá un proceso de elección interna, tras concluir la etapa de afiliación con más de un millón 300 mil ciudadanos.

Precisaron que "En este proceso el PRD no cederá su registro a Futuro 21", ya que se busca "construir una organización superior y una nueva mayoría. Esta organización superior aún no existe y se trabaja para construirla".

¿Hay opositores al nuevo proyecto?

¡Sí!

Uno de ellos es el ex gobernador de Guerrero Ángel Aguirre -ex priísta-, quien cuestionó que el PRD ceda su registro, además afirmó falsamente que será José Narro quien encabece la dirigencia del nuevo proyecto en ciernes...

Dijo que "los próceres de este partido que construirán nuevamente alianzas con el PAN y ojo, ¿con el nuevo partido que impulsa Felipe Calderón y Margarita Zavala?".

Falso.

Hay otros como Vanguardia Progresista (VP) que encabeza Karen Quiroga que dejaron pasar días para descalificar al naciente frente y critican de ello a las corrientes Nueva Izquierda, Galileos, y Foro Nuevo Sol, y pretenden "defender" el PRD.

Dice una nota de El Sol de México que lo que pretende Quiroga y compañía es reventar la futura alianza para obstaculizar su conformación.

Héctor Bautista uno de los que tiene la mayor parte de la "franquicia" del sol azteca con la corriente ADN emitió el mismo sábado su punto de vista. Precisa que F21 "es una iniciativa para ampliar el acercamiento de grupos y personalidades con la intención de crear una organización superior. Se discute, y aún no hay ninguna decisión...", subrayó.

Dijo que es falso lo dicho por uno de los oradores -Quadri-, en el sentido de que "haremos una alianza electoral con el PAN, MC, Calderón y Margarita Zavala, para ganar las elecciones del 2021".

Subraya que la política de alianzas la acordarán los perredistas en sus órganos de decisión, y que "no se tomará ninguna decisión sin tener su acuerdo".

Como equipo -agregó- ADN tengan la plena seguridad que trabajaremos por el fortalecimiento del PRD y (...) que no habrá centralazos".

En el mismo sentido Jesús Ortega se ha dedicado a realizar precisiones... Nacho Lozano le hizo una entrevista en Excélsior TV y dejo claras las rutas a seguir...

Hay algunos cercanos a la 4T que han criticado el esfuerzo celebrando, y se burlan de ello.

Otros más como el PAN le han dado la bienvenida, aunque subrayan que no harán alianza en el 2021.

Pero F21 como los demás proyectos políticos en creación merecen el beneficio de la duda...

"No es de extrañar que muchos militantes y simpatizantes de Morena no sólo vean el surgimiento de Futuro 21 con recelo, sino que hasta lo consideren como una importante amenaza; sobre todo considerando que el partido se propone convertirse en un serio contrapeso para el actual gobierno y para su partido", escribió mi amigo Hugo Esteve en su cuenta de Facebook.

Coincido con él cuando dice que F21 podría convertirse, en el corto plazo, en el eje de articulación de un nuevo partido con la capacidad de competirle al hoy partido en el poder la mayoría en la cámara de diputados; y, en un mediano plazo, contar con una candidatura con posibilidades reales de disputar el relevo presidencial en el 2024.

Además es bueno renovarse... No es pecado que el PRD ponga su registro a un "interés superior", recordemos que los partidos son instituciones del interés público y no le pertenecen a nadie; no es descabellado conformar un partido-frente.

Por lo pronto el PRD y F21 están en los medios, hace mucho no eran nota...

Del PRD a un partido-frente.

En 1989, el PRD se montó en el registro que obtuvo el extinto Partido Comunista Mexicano (PCM) en 1978, y cuyo origen data de 1919.

La reforma política de 1977 permitió que el PCM participara en las elecciones de 1979, obteniendo una bancada decorosa y combativa...

Más tarde, en 1981 surgió el PSUM, mismo que después se fusionaría con el PMT, para formar el PMS.

Las circunstancias de 1988 hicieron que el PMS se integrara al FDN que postuló como candidato al Ing. Cárdenas, quien en 1989 impulsó con un gran colectivo la creación del partido del sol azteca.

El PRD es el partido más viejo de México -cumple 100 años- y seguramente no morirá, por lo menos en el 2021.

Sus dirigentes tienen la palabra...